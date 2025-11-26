/Поглед.инфо/ От Венецуела до Зангезурския коридор и от Саудитска Арабия до Тайван – проф. Николай Витанов, в разговор с д-р Владимир Трифонов, разчертава новата глобална карта, в която Тръмп дои съюзници, Китай и Русия се сближават, а Турция и Великобритания играят свои тихи игри в сянка.

В тази втора част разговорът напуска Украйна и Европа и показва как Западът, Русия, Китай и регионалните играчи се сблъскват в Латинска Америка, Централна Азия, Близкия изток и Далечния изток. Светът вече не е еднополюсен – и проф. Витанов обяснява защо.

Описание

Във втората част от разговора проф. Николай Витанов премества фокуса от Европа и Украйна към глобалното поле – Латинска Америка, Централна Азия, Близкия изток и Далечния изток.

Стъпка по стъпка той показва как Съединените щати търсят нови ресурси, нови плацдарми и нови начини да финансират своя колосален дълг – чрез натиск върху Венецуела, контрол над Централна Азия, оръжейни сделки със Саудитска Арабия и опити да ограничат Китай.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=tkeoFeV3hrU

Витанов анализира военния и политически потенциал за американска операция във Венецуела, степента на еманципация на Бразилия, Аржентина, Мексико и другите държави в региона и показва къде Латинска Америка вече се изплъзва от „дворното място“ на Вашингтон.

След това разговорът се прехвърля към Централна Азия – сърцето на новите транспортни коридори и Пътя на коприната. Проф. Витанов обяснява защо там интересите на Русия и Китай са стотици години назад, как САЩ се опитват да се вклинят чрез влиянието си, и как Турция и Великобритания използват концепцията за „Велик Торан“ и Зангезурския коридор, за да преследват свои цели.

В Близкия изток фокусът пада върху Саудитска Арабия, Сирия и Израел:

– Защо Саудитска Арабия е ключов източник на пари и геополитическо влияние за Тръмп?

– Как оръжейните сделки, F-35 и петродоларите се превръщат в инструмент за плащане на американския дълг?

– Защо новият лидер на Сирия лавира между Вашингтон и Москва, за да спре израелския натиск и да спаси държавата си?

В Далечния изток проф. Витанов разглежда ескалацията между Китай и Япония, изказванията на японския премиер за Тайван, възможните икономически контраудари на Пекин и милитаризационния завой на Япония след Шиндзо Абе.

Накрая той анализира особеното руско-китайско партньорство: как САЩ, със собствените си грешки, сближиха Москва, Пекин и Техеран, защо това партньорство не е „вечна дружба“, а прагматичен съюз срещу общ противник, и как планираното посещение на Тръмп в Китай едва ли може да промени тази траектория – освен ако САЩ са готови да „поднесат“ Тайван, което е практически невъзможно.

Основни акценти в разговора:

Реален ли е рискът от американска военна операция във Венецуела?

Еманципацията на Латинска Америка: Бразилия, Аржентина, Мексико и експериментът с „резачката“.

Централна Азия, Афганистан и новите коридори: как САЩ, Русия, Китай, Турция и Великобритания се блъскат в един и същ регион?

Зангезурският коридор и лостовете на Русия спрямо Азербайджан.

Саудитска Арабия като източник на пари и ключов съюзник – F-35, танкове, петродолари и плащането на американския дълг.

Новият лидер на Сирия между Москва, Вашингтон и израелския натиск.

Ескалацията Китай–Япония и ролята на Тайван.

Руско-китайско (и иранско) сближаване като резултат от грешките на американската дипломация.

Защо визитата на Тръмп в Китай през 2026 г. едва ли ще промени курса – и какво единствено биха могли да предложат САЩ

Гледайте втората част, за да видите цялата глобална картина – от Каракас до Токио.

➡️ СПОДЕЛЕТЕ ВИДЕОТО – така помагате срещу алгоритъма

➡️ ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР – как виждате новата геополитическа карта

➡️ АБОНИРАЙТЕ СЕ – за да не пропуснете следващите анализи

Обобщение

Във втората част от разговора проф. Николай Витанов разширява анализа отвъд Украйна и Европа, очертавайки глобалната геополитическа картина. Той разглежда напрежението около Венецуела и ограничения военен потенциал на САЩ за мащабна наземна операция, процесите на еманципация в Латинска Америка и ролята на Бразилия, Аржентина и Мексико като ключови регионални играчи.

Особено внимание е отделено на Централна Азия и опитите на Вашингтон да пресече новите транспортни коридори между Китай, Русия и Европа, включително борбата за Зангезурския коридор и амбициите на Турция и Великобритания.

В Близкия изток анализът обхваща стратегическото значение на Саудитска Арабия за САЩ – както като източник на петродолари, така и като партньор в оръжейни сделки – както и сложната позиция на новото сирийско ръководство между натиска на Израел, Русия и Съединените щати.

В Далечния изток проф. Витанов коментира рязкото изостряне на отношенията между Китай и Япония, свързано с Тайван, и милитаризацията на японската политика. Накрая той анализира сближаването между Русия, Китай и Иран като резултат от стратегическите грешки на американската дипломация и поставя под съмнение способността на предстоящото посещение на Доналд Тръмп в Китай да промени тази тенденция.

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=OIAAnQ_PJBo&t=120s

Хаштагове

#ПогледИнфо #NikolayVitanov #ПрофНиколайВитанов #Геополитика #САЩ #Русия #Китай #Иран #Венецуела #ЛатинскаАмерика #Бразилия #Аржентина #Мексико #ЦентралнаАзия #ПътятНаКоприната #ЗангезурскиКоридор #Турция #ВеликТоран #СаудитскаАрабия #Сирия #Израел #Тайван #Япония #Тръмп #МногополюсенСвят