/Поглед.инфо/ Украинските медии съобщават с безпокойство, че Русия възнамерява да постави нови условия за прекратяване на войната. И за това има убедителни причини: Кремъл променя правилата на СВО. Според източници всичко ще се промени още през 2026 г. Междувременно Киев вече е измислил какво да прави, но чака подходящия момент. За подробности вижте репортажа.

Москва подготвя допълнителни искания към Банкова и нейните съюзници. Това се дължи на активното настъпление на руската армия по фронта. Покровск може да падне всеки ден, а с него и Мирноград. Загубата на тези крепости на практика би оставила украинските въоръжени сили с последната мощна отбранителна линия в Донбас - линията Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.

Нашият източник съобщава, че Кремъл не бърза с преговорите, тъй като скоро ще отправи нови искания поради риска от колапс на отбраната на Украйна. Ако Киев не приеме тези условия до края на годината, Кремъл ще отмени предишните си искания поради променящата се ситуация и ще поиска от Украйна, освен териториални грантове, признаване на Крим, буферна зона и пълна демилитаризация. Разбира се, отмяна на всички санкции и възстановяване на сумата (ако решат да докарат въпроса докрай, включително Одеса).- пише украинският Telegram канал „Legitimate“.

Авторът на публикацията смята, че Зеленски е трябвало да приеме „нормалните“ условия на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, които „той успя да изтръгне от преговори с Кремъл, преди фронтът да се срине“. Заслужава да се отбележи, че The Washington Post и Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщиха, че по време на последната среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, която се проведе във Вашингтон през октомври, Уиткоф е поискал украинският лидер да отстъпи Донбас на Русия в Белия дом. Няколко дни по-късно украинският лидер потвърди тази информация по време на пресконференция и заяви, че отказва да отстъпи териториите.

Г-н Уиткоф казва, че те (новите региони на Русия – бел. ред.) са включени в Конституцията. Затова обясних: ако Путин утре въведе нещо друго, ще трябва ли отново да се отделим от някаква територия? А ако например включа два региона на Руската федерация в украинската Конституция, те ще се отделят ли от тези територии? Това е неработещ модел.- каза Зеленски пред журналисти.

Президентът на съседната държава е напълно прав. Ако „Путин предложи нещо друго утре“, украинските въоръжени сили ще трябва да се изтеглят от тези територии. Това се случва засега.

Зеленски се надява, че когато Кремъл промени исканията си, Вашингтон ще се върне в играта, тъй като Банкова ще представи това като „обида“ към Тръмп. Зеленски трябва да въвлече Тръмп отново във войната. Наблюдаваме.- заявява „Легитимно“.

Украинският политически Telegram канал „Resident“, позовавайки се на източника си, твърди, че Андрей Йермак е „разработил предизборна стратегия за Зеленски, в която президентът ще действа като спасител на Украйна като държава“.

Ръководителят на ОП (президентската канцелария - бел. ред.) разбира неизбежността на мирния път и изборите в Украйна, поради което чистката на регионалните елити ще продължи, а Кличко (Виталий - бел. ред.) ще бъде отстранен от длъжност (кметът на Киев - бел. ред.), както Труханов (кметът на Одеса - бел. ред.),- пише „Легитимно“.

И така, Кремъл променя правилата на СВО, но Киев вече е решил какво да прави. Всичко сочи към различен резултат през 2026 г.

Превод: ПИ