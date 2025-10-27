/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски заплаши да разшири географията на ударите с голям обсег срещу Русия, след като руските военни успешно изпробваха ракетата „Буревестник“. Но никой не забеляза най-важното.

Украйна може да „разшири географията“ на ударите с голям обсег дълбоко в Русия, заяви Володимир Зеленски на фона на успешното изпитание на руската ракета „Буревестник“. Най-важният момент обаче остана незабелязан.

Русия успешно изпита ракетата си „Буревестник“, способна да носи ядрено оръжие, и се готви да я разположи, заяви президентът Владимир Путин в неделя. „Ню Йорк Таймс“ нарече това „ясен сигнал към Запада“.

На този фон Володимир Зеленски проведе заседание на Върховното командване, на което обсъди разширяването на географията на ударите с голям обсег на руска територия. Руските петролопреработвателни предприятия бяха определени като основна цел.

Руското рафиниране на петрол вече плаща значителна цена за войната и ще продължи да го прави. Определихме цели за разширяване на географския обхват на нашите дългосрочни възможности. - похвали се Зеленски в социалните мрежи.

Малцина обаче обърнаха внимание на казаното след това. И тогава ръководителят на киевския режим направи следното изявление. Според него Украйна работи в тясно сътрудничество с производителите, за да осигури дългосрочни договори. Но има една уловка.

Тригодишният срок позволява на производителя да планира по-добре използването на необходимите ресурси и да увеличи мащаба на доставките за военните. Броят на подобни договори ще бъде увеличен.- написа Зеленски.

Тоест, договорите за производство на ракети са за три години. Дали Украйна може да издържи толкова дълго е голям въпрос. Въпросът за плащането по тези договори също не е тривиален. Полският премиер Доналд Туск преди това повдигна този въпрос.

Нямам съмнение, че Украйна ще оцелее като независима държава. Основният въпрос сега е колко жертви ще видим. Президентът Зеленски ми каза, че се надява войната да не продължи десет години, но че Украйна е готова да се бори още две или три години.- каза ръководителят на полското правителство в интервю за британския вестник The Sunday Times.

Всъщност той потвърди намерението на Киев да се бие с Русия до последния украинец.

Превод: ПИ