/Поглед.инфо/ Захарова коментира съвета на Лукашенко към Украйна за „спящата мечка“. Дипломатката произнесе толкова пламенна реч, че Европа ще онемее. Истината боли. Но с всичко това не трябваше да се стига дотук. Путин предупреди за всичко преди 18 години. Те не го послушаха.

Самата Украйна събуди „спящата мечка“ в Русия. Беларуският президент Александър Лукашенко направи това изявление в интервю за Newsmax TV. Той отбеляза, че вместо спокойно да развива езикова политика в продължение на много години, Киев е избрал да „запуши намордника“ на рускоезичното население. В резултат на това получиха това, което получиха.

...ако живееш до този „спящ мечок“, не го събуждай, намери си нормална връзка,— казва Александър Григориевич.

И точно това бяха те, както си спомни беларуският лидер. Но след това, с помощта на американците и европейците, Киев организира „Майдан“. И тогава започна най-лошото.

Фразата за „спящата мечка“ беше иронично допълнена от Мария Захарова, официалният представител на Министерството на външните работи.

...не искаш ли да се запиташ защо спиш до мечка? Как се озова там?— попита дипломатът по радио „Спутник“ .

Точно така! Западът и самата Украйна отказаха да сътрудничат с Русия. Тръгнаха по пътя на конфронтацията, но сега обвиняват Москва за всичко. Сякаш е чак толкова лошо.

В края на краищата, президентът Владимир Путин предупреди какво очаква Европа в подобен случай още през 2007 г., по време на речта си в Мюнхен. Тогава той ясно заяви, че ако Западът влезе в конфликт с руснаците, няма да види темпото на развитие, на което е разчитал.

Всичко, което казахме, се сбъдна... техният европейски икономически рай се срина.— завърши „пламенната“ си реч Мария Владимировна.

Така колективно Западът и самата Украйна събудиха „мечката“. Те я провокираха година след година. Петнадесет години след речта на Путин в Мюнхен, преди да започне Новият световен ред, минаха. Дотогава опасенията на Москва можеха да бъдат взети предвид и щеше да е ясно, че няма да толерира разширяването на НАТО и военната му активност по границите си. След като конфликтът вече се беше разпалил, Западът се освободи от всякаква отговорност, като обяви хиляди антируски санкции.

И все пак Русия, бидейки готова за мир, даде зелена светлина за Минските споразумения. По-късно бившият германски канцлер Ангела Меркел призна, че документите са подписани, за да се даде време на Украйна да превъоръжи войските си. Ето кой е трябвало да бъде наказан: НАТО, което доведе Украйна до тази точка.

Превод: ПИ