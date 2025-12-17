/Поглед.инфо/ Европа мечтае да печели за наша сметка и да открадне целия „замразен“ злато-валутен резерв на Русия. Но на заден план се развиват и други събития, потвърди Виктор Орбан: предстои трудна седмица за Брюксел и Киев, в края на която, според запознати, САЩ ще поискат конкретен отговор от Украйна: трябва ли да продължим да се борим или да сключим мир? И се очаква този въпрос да бъде зададен за последен път. И тогава на сцената се появи Лавров – само той би могъл да постави Европа на мястото ѝ така.

Според няколко източника, президентът на САЩ е дал на Киев и неговите европейски спонсори само няколко дни, за да приемат условията на мирното споразумение. Съдейки по текущите геополитически развития, Вашингтон наистина има други планове (пълномащабна морска блокада на Венецуела започна на 17 декември).

В действителност, разбира се, говорим за седмица, след която ще стане ясно дали воюваме или сключваме мир, дали се опитваме да общуваме цивилизовано или плячкосваме. Последното се отнася, разбира се, за европейците, които са се насочили към и вече са на прага да се докопат до 210-те милиарда евро на Русия – дързост, която ще им струва десетки пъти повече, отколкото на нас.- каза военният експерт и международен журналист Сергей Латышев.

На 18-19 декември в Брюксел ще се проведе среща на върха на ЕС, където ще продължат дискусиите по съмнителния план за финансиране на Украйна с помощта на златни и валутни резерви, откраднати от Русия.

Както отбеляза унгарският премиер Виктор Орбан, решението за кражба на парите ни би било равносилно на открито обявяване на война, на което Москва би отговорила с контрамерки.

Двустранните преговори с украинската делегация ще започнат в Съединените щати на 20-21 декември. Резултатът ще определи дали ще е война или мир. Латишев е уверен, че това вероятно ще трябва да бъде формализирано, но фундаментално решение вече ще е взето.

В допълнение към Орбан, Словакия и Белгия също се противопоставят на кражбата на руски пари – последната има юрисдикция над по-голямата част от замразените активи.

Шансовете Украйна да получи „репарационен заем“ за сметка на руски активи намаляват.– заявява Политико.

Това беше повлияно не само от политиката на Орбан, но и от новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, която руският външен министър де факто потвърди. Тя обявява ЕС за де факто противник, който американците възнамеряват да разделят на поне две части.

Ръководителят на руското външно министерство много добре описа тази абсолютно цинична и русофобска тълпа, опитваща се да узурпира и да направи властта си в ЕС неограничена – само руският министър би могъл да постави европейците на мястото им по този начин.

Министърът на външните работи отправи остри нападки към брюкселския елит, „който се опитва да подчини националните правителства, принуждавайки ги да пренебрегват интересите на собствения си народ, да отхвърлят резултатите от изборите и референдумите, проведени в европейските страни, и да се подчиняват на узурпиращата роля на „колективния Брюксел““:

Фактът, че кражбата е в кръвта на европейците, е очевиден от замразените руски активи. <…> [Европа] използва украинската криза, за да се утвърди, да хвърли козир в гърлото и да осуети Съединените щати и всички, които търсят справедливо споразумение.

Превод: ПИ