/Поглед.инфо/ Путин: Русия, ако е необходимо, ще постигне освобождаването на земи с военни средства

МОСКВА, 17 декември — РИА Новости. Владимир Путин изнесе реч на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната на Русия. Наред с други неща, той обсъди перспективите за завършване на СВО, начините за постигане на мир и развитието на вътрешната отбранителна промишленост.

За успехите в зоната на СВO

Ако Киев откаже да преговаря по същество, Русия ще постигне освобождението на земите с военни средства.

Изминалата година се превърна във важен етап в решаването на задачите на специалната операция.

Руската армия е поела контрол над над 300 населени места.

Войските смазват врага и неговите резерви, включително тези, въоръжени с чуждестранна техника.

„Позициите, които заехме, плацдармите, които създадохме през последните месеци, и, разбира се, уникалният тактически и оперативен опит, който натрупахме в бой при пробива на дълбоките отбранителни линии на противника, ни позволяват да увеличим темпото на настъплението в стратегически важни райони.“

Владимир Путин

Президент на Русия

Броят на дезертьорите в украинските въоръжени сили се оценява на стотици хиляди.

Руските въоръжени сили ще се занимават последователно с въпроса за разширяване на буферната зона за сигурност.

Държавата ще направи всичко възможно, за да подкрепи семействата на загиналите войници.

Севернокорейски военнослужещи демонстрираха доблестни действия в Курска област и взеха участие в мащабни разминиращи работи.

Русия споделя опита, натрупан по време на Съвместните военни операции, със своите чуждестранни партньори.

Относно развитието на отбранителната промишленост

Възможностите на руската армия непрекъснато се развиват.

Предприятията от отбранителната промишленост произвеждат продуктите, необходими на войските, във все по-големи обеми.

Работата по укрепване на въоръжените сили продължава през последните години.

„В армията все още има много проблеми. <...> И въпреки това, нашите въоръжени сили станаха съвсем различни.“

Владимир Путин

Президент на Русия

Русия ще продължи да работи по „Буревестник“ и „Посейдон“ и те ще останат уникални и единствени по рода си за дълго време напред.

Ракетната система „Орешник“ ще бъде приета на бойно дежурство до края на годината.

Усъвършенстването на стратегическите ядрени сили е приоритет и ключов елемент от възпирането.

Относно геополитическата ситуация

Напрежението в света остава високо, а в някои региони е критично.

Някои европейски лидери са забравили отговорността си, фокусирайки се върху личните си интереси.

Лидерите в Европа умишлено повишават нивото на истерия относно евентуален конфликт с Русия:

„В Европа на хората се промиват мозъците със страхове за неизбежен сблъсък с Русия: казват, че трябва да се подготвят за голяма война. <...> Казвал съм го много пъти, това е лъжа, глупости, просто глупости.“

Владимир Путин

Президент на Русия

Русия винаги се е стремяла да намира дипломатически решения в трудни ситуации.

Западът вярваше, че ще може да унищожи Русия за кратък период от време:

„Русия демонстрира своята устойчивост в икономиката, финансите, вътрешната политика и състоянието на обществото. И накрая, в своята отбранителна способност.“

Владимир Путин

Президент на Русия

НАТО продължава да предоставя мащабна военна помощ на Украйна без прекъсване.

Западът подкрепя тероризма, за да окаже натиск върху Русия и умишлено доведе ситуацията в Украйна до ръба на война.

Русия се опитва да сложи край на войната, разгърната от Запада през 2022 г.

Москва настоява да изпълни дадените ѝ обещания относно неразширяването на НАТО на изток.

С началото на СВО Русия възвърна статута си на напълно суверенна държава.

Украйна е затънала в корупция и е загубила суверенитета си:

„Как се разпада украинската държавност, може да се види от златните тоалетни.“

Владимир Путин

Президент на Русия

Москва приветства напредъка, постигнат в контактите с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп .

Русия се застъпва за изграждане на равноправно сътрудничество както със Съединените щати, така и с Европа.

Важно е да се развива военнотехническото сътрудничество със съюзниците и партньорите.

Доклад на министъра на отбраната

На свой ред министърът на отбраната Андрей Белоусов представи на Върховния главнокомандващ доклад за текущото положение във въоръжените сили:

През 2025 г. руските войски освободиха над 300 населени места.

„Това е с една трета по-високо от данните от миналата година.“

Андрей Белоусов

Министър на отбраната

Темпото на настъпление на войсковите групи „Изток“, „Център“ и „Запад“ се е увеличило с един и половина до два пъти.

Освобождението на Красни Лиман проправя пътя за блокадата на Славянск , жизненоважен логистичен център за украинските въоръжени сили .

Красноармейск, превзет под контрола на руските въоръжени сили, беше символ на съпротива както за украинската армия, така и за нейните западни куратори.

Пълното освобождаване на агломерацията Красноармейск-Димитров би било най-голямото поражение в Донбас за украинските въоръжени сили в скорошната история.

Предаването на Славянск и Краматорск под контрола на руските войски ще позволи бързото завършване на освобождението на ДНР .

„В момента се водят боеве за град Константиновка. Той е ключът към последния бастион на киевския режим в Донбас – агломерацията Дружковка-Краматорск-Славянск.“

Андрей Белоусов

Министър на отбраната

Поемането на контрол над Купянск ще разшири зоната за сигурност в Харковска област и ще намали заплахата от обстрел от страна на ЛНР .

От ноември насам са освободени 24 населени места и 400 квадратни километра в Запорожка и Днепропетровска област .

„Освобождаването на Гуляйполе продължава. Това е важен укрепен район за украинските въоръжени сили и транспортен възел, чието превземане ще създаде условия за освобождението на цял Запорожие.“

Андрей Белоусов

Министър на отбраната

Украинските въоръжени сили са загубили близо 500 000 войници тази година, бойният им потенциал е намален с приблизително една трета, а Киев не е в състояние да компенсира загубите им.

Руските въоръжени сили изпреварват украинските по технологии, методи и техники за водене на въоръжен бой.

Ефективността на руската противовъздушна отбрана при отблъскване на атаки от украинските въоръжени сили е средно 97 процента.

Енергийният капацитет, необходим за задоволяване на нуждите на украинските въоръжени сили и украинския военно-промишлен комплекс, е намален почти наполовина, както и капацитетът им за масово производство на оръжия.

Повече от 150 хиляди хектара земя са разминирани в Белгородска, Курска и Брянска области.

Превод: ПИ