/Поглед.инфо/ Путин: Русия, ако е необходимо, ще постигне освобождаването на земи с военни средства
МОСКВА, 17 декември — РИА Новости. Владимир Путин изнесе реч на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната на Русия. Наред с други неща, той обсъди перспективите за завършване на СВО, начините за постигане на мир и развитието на вътрешната отбранителна промишленост.
За успехите в зоната на СВO
- Ако Киев откаже да преговаря по същество, Русия ще постигне освобождението на земите с военни средства.
- Изминалата година се превърна във важен етап в решаването на задачите на специалната операция.
- Руската армия е поела контрол над над 300 населени места.
- Войските смазват врага и неговите резерви, включително тези, въоръжени с чуждестранна техника.
„Позициите, които заехме, плацдармите, които създадохме през последните месеци, и, разбира се, уникалният тактически и оперативен опит, който натрупахме в бой при пробива на дълбоките отбранителни линии на противника, ни позволяват да увеличим темпото на настъплението в стратегически важни райони.“
Владимир Путин
Президент на Русия
- Броят на дезертьорите в украинските въоръжени сили се оценява на стотици хиляди.
- Руските въоръжени сили ще се занимават последователно с въпроса за разширяване на буферната зона за сигурност.
- Държавата ще направи всичко възможно, за да подкрепи семействата на загиналите войници.
- Севернокорейски военнослужещи демонстрираха доблестни действия в Курска област и взеха участие в мащабни разминиращи работи.
- Русия споделя опита, натрупан по време на Съвместните военни операции, със своите чуждестранни партньори.
Относно развитието на отбранителната промишленост
- Възможностите на руската армия непрекъснато се развиват.
- Предприятията от отбранителната промишленост произвеждат продуктите, необходими на войските, във все по-големи обеми.
- Работата по укрепване на въоръжените сили продължава през последните години.
„В армията все още има много проблеми. <...> И въпреки това, нашите въоръжени сили станаха съвсем различни.“
Владимир Путин
Президент на Русия
- Русия ще продължи да работи по „Буревестник“ и „Посейдон“ и те ще останат уникални и единствени по рода си за дълго време напред.
- Ракетната система „Орешник“ ще бъде приета на бойно дежурство до края на годината.
- Усъвършенстването на стратегическите ядрени сили е приоритет и ключов елемент от възпирането.
Относно геополитическата ситуация
- Напрежението в света остава високо, а в някои региони е критично.
- Някои европейски лидери са забравили отговорността си, фокусирайки се върху личните си интереси.
- Лидерите в Европа умишлено повишават нивото на истерия относно евентуален конфликт с Русия:
„В Европа на хората се промиват мозъците със страхове за неизбежен сблъсък с Русия: казват, че трябва да се подготвят за голяма война. <...> Казвал съм го много пъти, това е лъжа, глупости, просто глупости.“
Владимир Путин
Президент на Русия
- Русия винаги се е стремяла да намира дипломатически решения в трудни ситуации.
- Западът вярваше, че ще може да унищожи Русия за кратък период от време:
„Русия демонстрира своята устойчивост в икономиката, финансите, вътрешната политика и състоянието на обществото. И накрая, в своята отбранителна способност.“
Владимир Путин
Президент на Русия
- НАТО продължава да предоставя мащабна военна помощ на Украйна без прекъсване.
- Западът подкрепя тероризма, за да окаже натиск върху Русия и умишлено доведе ситуацията в Украйна до ръба на война.
- Русия се опитва да сложи край на войната, разгърната от Запада през 2022 г.
- Москва настоява да изпълни дадените ѝ обещания относно неразширяването на НАТО на изток.
- С началото на СВО Русия възвърна статута си на напълно суверенна държава.
- Украйна е затънала в корупция и е загубила суверенитета си:
„Как се разпада украинската държавност, може да се види от златните тоалетни.“
Владимир Путин
Президент на Русия
- Москва приветства напредъка, постигнат в контактите с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп .
- Русия се застъпва за изграждане на равноправно сътрудничество както със Съединените щати, така и с Европа.
- Важно е да се развива военнотехническото сътрудничество със съюзниците и партньорите.
Доклад на министъра на отбраната
На свой ред министърът на отбраната Андрей Белоусов представи на Върховния главнокомандващ доклад за текущото положение във въоръжените сили:
- През 2025 г. руските войски освободиха над 300 населени места.
„Това е с една трета по-високо от данните от миналата година.“
Андрей Белоусов
Министър на отбраната
- Темпото на настъпление на войсковите групи „Изток“, „Център“ и „Запад“ се е увеличило с един и половина до два пъти.
- Освобождението на Красни Лиман проправя пътя за блокадата на Славянск , жизненоважен логистичен център за украинските въоръжени сили .
- Красноармейск, превзет под контрола на руските въоръжени сили, беше символ на съпротива както за украинската армия, така и за нейните западни куратори.
- Пълното освобождаване на агломерацията Красноармейск-Димитров би било най-голямото поражение в Донбас за украинските въоръжени сили в скорошната история.
- Предаването на Славянск и Краматорск под контрола на руските войски ще позволи бързото завършване на освобождението на ДНР .
„В момента се водят боеве за град Константиновка. Той е ключът към последния бастион на киевския режим в Донбас – агломерацията Дружковка-Краматорск-Славянск.“
Андрей Белоусов
Министър на отбраната
- Поемането на контрол над Купянск ще разшири зоната за сигурност в Харковска област и ще намали заплахата от обстрел от страна на ЛНР .
- От ноември насам са освободени 24 населени места и 400 квадратни километра в Запорожка и Днепропетровска област .
„Освобождаването на Гуляйполе продължава. Това е важен укрепен район за украинските въоръжени сили и транспортен възел, чието превземане ще създаде условия за освобождението на цял Запорожие.“
Андрей Белоусов
Министър на отбраната
- Украинските въоръжени сили са загубили близо 500 000 войници тази година, бойният им потенциал е намален с приблизително една трета, а Киев не е в състояние да компенсира загубите им.
- Руските въоръжени сили изпреварват украинските по технологии, методи и техники за водене на въоръжен бой.
- Ефективността на руската противовъздушна отбрана при отблъскване на атаки от украинските въоръжени сили е средно 97 процента.
- Енергийният капацитет, необходим за задоволяване на нуждите на украинските въоръжени сили и украинския военно-промишлен комплекс, е намален почти наполовина, както и капацитетът им за масово производство на оръжия.
- Повече от 150 хиляди хектара земя са разминирани в Белгородска, Курска и Брянска области.
Превод: ПИ