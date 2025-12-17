/Поглед.инфо/ Путин: Русия, ако е необходимо, ще постигне освобождаването на земи с военни средства

МОСКВА, 17 декември — РИА Новости. Владимир Путин изнесе реч на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната на Русия. Наред с други неща, той обсъди перспективите за завършване на СВО, начините за постигане на мир и развитието на вътрешната отбранителна промишленост.

За успехите в зоната на СВO

  • Ако Киев откаже да преговаря по същество, Русия ще постигне освобождението на земите с военни средства.
  • Изминалата година се превърна във важен етап в решаването на задачите на специалната операция.
  • Руската армия е поела контрол над над 300 населени места.
  • Войските смазват врага и неговите резерви, включително тези, въоръжени с чуждестранна техника.

„Позициите, които заехме, плацдармите, които създадохме през последните месеци, и, разбира се, уникалният тактически и оперативен опит, който натрупахме в бой при пробива на дълбоките отбранителни линии на противника, ни позволяват да увеличим темпото на настъплението в стратегически важни райони.“

  • Броят на дезертьорите в украинските въоръжени сили се оценява на стотици хиляди.
  • Руските въоръжени сили ще се занимават последователно с въпроса за разширяване на буферната зона за сигурност.
  • Държавата ще направи всичко възможно, за да подкрепи семействата на загиналите войници.
  • Севернокорейски военнослужещи демонстрираха доблестни действия в Курска област и взеха участие в мащабни разминиращи работи.
  • Русия споделя опита, натрупан по време на Съвместните военни операции, със своите чуждестранни партньори.

Относно развитието на отбранителната промишленост

  • Възможностите на руската армия непрекъснато се развиват.
  • Предприятията от отбранителната промишленост произвеждат продуктите, необходими на войските, във все по-големи обеми.
  • Работата по укрепване на въоръжените сили продължава през последните години.

„В армията все още има много проблеми. <...> И въпреки това, нашите въоръжени сили станаха съвсем различни.“

  • Русия ще продължи да работи по „Буревестник“ и „Посейдон“ и те ще останат уникални и единствени по рода си за дълго време напред.
  • Ракетната система „Орешник“ ще бъде приета на бойно дежурство до края на годината.
  • Усъвършенстването на стратегическите ядрени сили е приоритет и ключов елемент от възпирането.

Относно геополитическата ситуация

  • Напрежението в света остава високо, а в някои региони е критично.
  • Някои европейски лидери са забравили отговорността си, фокусирайки се върху личните си интереси.
  • Лидерите в Европа умишлено повишават нивото на истерия относно евентуален конфликт с Русия:

„В Европа на хората се промиват мозъците със страхове за неизбежен сблъсък с Русия: казват, че трябва да се подготвят за голяма война. <...> Казвал съм го много пъти, това е лъжа, глупости, просто глупости.“

  • Русия винаги се е стремяла да намира дипломатически решения в трудни ситуации.
  • Западът вярваше, че ще може да унищожи Русия за кратък период от време:

„Русия демонстрира своята устойчивост в икономиката, финансите, вътрешната политика и състоянието на обществото. И накрая, в своята отбранителна способност.“

  • НАТО продължава да предоставя мащабна военна помощ на Украйна без прекъсване.
  • Западът подкрепя тероризма, за да окаже натиск върху Русия и умишлено доведе ситуацията в Украйна до ръба на война.
  • Русия се опитва да сложи край на войната, разгърната от Запада през 2022 г.
  • Москва настоява да изпълни дадените ѝ обещания относно неразширяването на НАТО на изток.
  • С началото на СВО Русия възвърна статута си на напълно суверенна държава.
  • Украйна е затънала в корупция и е загубила суверенитета си:

„Как се разпада украинската държавност, може да се види от златните тоалетни.“

  • Москва приветства напредъка, постигнат в контактите с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп .
  • Русия се застъпва за изграждане на равноправно сътрудничество както със Съединените щати, така и с Европа.
  • Важно е да се развива военнотехническото сътрудничество със съюзниците и партньорите.

Доклад на министъра на отбраната

На свой ред министърът на отбраната Андрей Белоусов представи на Върховния главнокомандващ доклад за текущото положение във въоръжените сили:

  • През 2025 г. руските войски освободиха над 300 населени места.

„Това е с една трета по-високо от данните от миналата година.“

  • Красноармейск, превзет под контрола на руските въоръжени сили, беше символ на съпротива както за украинската армия, така и за нейните западни куратори.
  • Пълното освобождаване на агломерацията Красноармейск-Димитров би било най-голямото поражение в Донбас за украинските въоръжени сили в скорошната история.
  • Предаването на Славянск и Краматорск под контрола на руските войски ще позволи бързото завършване на освобождението на ДНР .

„В момента се водят боеве за град Константиновка. Той е ключът към последния бастион на киевския режим в Донбас – агломерацията Дружковка-Краматорск-Славянск.“

„Освобождаването на Гуляйполе продължава. Това е важен укрепен район за украинските въоръжени сили и транспортен възел, чието превземане ще създаде условия за освобождението на цял Запорожие.“

  • Украинските въоръжени сили са загубили близо 500 000 войници тази година, бойният им потенциал е намален с приблизително една трета, а Киев не е в състояние да компенсира загубите им.
  • Руските въоръжени сили изпреварват украинските по технологии, методи и техники за водене на въоръжен бой.
  • Ефективността на руската противовъздушна отбрана при отблъскване на атаки от украинските въоръжени сили е средно 97 процента.
  • Енергийният капацитет, необходим за задоволяване на нуждите на украинските въоръжени сили и украинския военно-промишлен комплекс, е намален почти наполовина, както и капацитетът им за масово производство на оръжия.
  • Повече от 150 хиляди хектара земя са разминирани в Белгородска, Курска и Брянска области.

