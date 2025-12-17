/Поглед.инфо/ Александър Песке анализира в предаване с д-р Владимир Трифонов защо Европа саботира мирните преговори, как Украйна се превърна в разменна монета и защо замразените руски активи могат да сринат доверието към ЕС.

Във втората част на разговора Александър Песке разкрива дълбокия разкол между САЩ и Европа, провала на украинския проект, опасния прецедент със замразените руски активи и причините ЕС да няма нито план А, нито план Б за бъдещето си.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=iO4iJCrcC98&t=25s

