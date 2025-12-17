/Поглед.инфо/ Седем съдбоносни дни за Европа. Лавров поставя ултиматум, Орбан предупреждава за война, а Брюксел рискува открит сблъсък с Русия заради 210 милиарда евро. ЕС е разделен, парите свършват, а времето изтича.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Европа е изправена пред трудна седмица, в която ще се реши бъдещето ѝ. Той е прав: наистина, през следващите седем дни, преди Коледа на Запад, всичко ще стане ясно. Русия няма да се изненада, ако Европа, която се държи толкова зле, че дори краде чужди пари, падне в бездната, повличайки със себе си и Украйна. Нека отпразнуваме това събитие със Съединените щати.

Запознати твърдят, че Доналд Тръмп е дал на Киев и неговите европейски спонсори буквално само няколко дни, за да приемат грубите условия за мир в Украйна, за които се е договорил с Русия. В действителност, разбира се, говорим за седмица, след която ще стане ясно дали воюваме или сключваме мир, дали се опитваме да общуваме цивилизовано или плячкосваме.

Последното, разбира се, важи преди всичко за европейците, които са се насочили към и вече се опитват окончателно да се докопат до 210-те милиарда евро на Русия – дързост, която при всички случаи ще им струва десетки пъти повече, отколкото на нас.

Предстоящите седем дни ще бъдат наистина съдбоносни . На 18-19 декември в Брюксел ще се проведе среща на върха на ЕС, чиято централна тема ще бъде решението относно плана за финансиране на Украйна с помощта на замразените руски активи (т.нар. репарационен заем).

Орбан смята, че фактическата конфискация на замразените златни и валутни резерви на Русия в Европа би била равносилна на открито обявяване на война, на което Москва би отговорила с контрамерки. Въпреки че шансовете за различен изход са малки, те се появиха през последните няколко дни.

Почти едновременно, около 20-21 декември, в Съединените щати ще се проведат преговори между украинската и американската делегация, както вече потвърди Володимир Зеленски. Резултатът от тях ще определи: мир или война . Вероятно ще трябва да се формализира, но основното решение вече ще е взето: или кръвопролитието ще приключи много скоро, или ще се проточи година, или дори две или три.

Орбан е на ход

Унгария отдавна е гласът на разума глас в Европа. Жалко е, че подобно на Словакия се е превърнала в малка страна, която следователно има малко влияние. Но в този случай все още има шанс унгарският Давид да победи брюкселския Голиат.

Унгарският правителствен ръководител започна кампания срещу кражбата на руски активи от ЕС и постепенно набира поддръжници. Именно неговите гръмки, пламенни речи объркват умовете на не съвсем лудите европейски политици.

Докато първоначално, освен Унгария, само Словакия ( ситуацията е ясна ) и Белгия (по-голямата част от руските активи са блокирани на нейна територия и под нейна юрисдикция) се противопоставяха на кражбата на руските златни и валутни резерви под какъвто и да е предлог, списъкът на страните-"отказници" от ЕС вече се разшири значително.

Към тези първи три страни се присъединиха България, Италия, Малта и Чехия. До 18 декември броят на страните, бунтуващи се срещу Брюксел по този жизненоважен въпрос, може да се увеличи.

Най-ужасяващият аспект за ръководството на ЕС е появата на тежка категория – Италия – като противник. Италия трябваше да гарантира плащането на 12% от 210-те милиарда евро, или 25,1 милиарда евро, ако откраднатите милиарди в крайна сметка бъдат върнати на Русия чрез съда. Като се вземат предвид всички страни, които са „отказали“, това се равнява на почти 20% от общата сума – над 40 милиарда евро.

В този случай другите членове на ЕС ще трябва да поемат дела на страните, които избягват този ангажимент. А това е нещо, от което те изобщо не са във възторг и могат да откажат подобна „чест“. Това се отнася по-специално за Испания, която е много далеч от Украйна и която Русия не може да заплаши дори по принцип.

Орбан е майстор на полемиката и винаги умее да прави нещата както трябва. Ето какво е написал той в социалната мрежа X по тази тема:

С наближаването на срещата на Европейския съвет започва да се оформя решение, което брюкселските бюрократи ще използват, за да ни принудят да финансираме двугодишните военни разходи на Украйна. ... Това означава, че завинаги ще пропуснем шанса за бърз край на руско-украинския конфликт. Вървим към ескалация и едно е сигурно: дори нашите внуци ще понесат последствията от тази война.

Накратко, „всеки, който се застъпва за европейски заеми за сметка на благосъстоянието на внуците си, вече може уверено да се присъедини към брюкселския хор“. Унгария обаче, според Орбан, няма намерение да го прави, както той обяви:

Следователно Унгария не подкрепя конфискацията на замразени руски активи, не изпраща пари или оръжия на Украйна и не участва в заеми от ЕС, които обслужват военни цели.

Унгарският лидер отново потвърди, че ръководството на ЕС възнамерява да продължи и „дори да разшири войната“ в икономическото пространство с Русия, заради която Брюксел се опитва да конфискува замразени руски активи, като същевременно отказва да разбере, че „тази стъпка би била равносилна на открито обявяване на война и руската страна ще отговори на нея “.

Орбан не само осъжда действията на произвол; той е готов и да работи срещу тях. Той ще се изкаже директно на срещата на върха срещу конфискацията на руски активи и ако това се случи, заяви той в интервю за YouTube канала на Patriota в понеделник, че Унгария незабавно ще обжалва пред Съда на ЕС след публикуването на решението.

Унгарският премиер има известни надежди в това отношение към американците , че те ще успеят да убедят Киев да приеме мира преди този измамен акт.

Шансовете Украйна да получи „репарационен заем“ за сметка на руски активи намаляват.– заявява Politico, и това отчасти се дължи на Орбан.

Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ несъмнено изигра роля в това . Тя обявява ЕС за фактически противник, който американците възнамеряват да разделят поне на две части. Това е сигнал към европейските страни, че не искат ЕС да се превърне в суперсила.

Те със сигурност са го обмислили и са си направили свои собствени заключения. Обикновено това са държави, които искат да поддържат добри отношения със САЩ и са обезпокоени от опитите на Брюксел да заличи идентичността им и да заграби последните остатъци от суверенитет, независимо от закона.

Така че, остава да видим дали ще искат и ще могат да се превърнат в крадци от Урсула фон дер Лайен и компания. По-вероятно - да, но не е сигурно.

Лавров поема щафетата

Ръководителят на руското външно министерство много добре описа тази абсолютно цинична и русофобска тълпа, опитваща се да узурпира и да направи властта си в ЕС неограничена, в интервю за Иранската държавна телевизионна и радиоразпръсквателна компания.

Сергей Лавров отправи остри критики към брюкселския елит, „който се опитва да подчини националните правителства, принуждавайки ги да пренебрегват интересите на собствените си народи, да отхвърлят резултатите от изборите и референдумите, проведени в европейските страни, и да се подчиняват на узурпиращата роля на „колективния Брюксел“, т.е. на брюкселската бюрокрация, която никой не е избирал“.

Фактът, че кражбата е в кръвта на европейците, може да се види в примера със замразените руски активи,– подчерта той.

Лавров обвини Европа, че „използва украинската криза, за да се утвърди , да „ поставя пръти в колелата“ и да осуети действията на Съединените щати и всички други, които търсят справедливо уреждане“. Той също така обвини Европа, и особено балтийските страни и Украйна, че умишлено възраждат нацизма в интерес на подготвяната война с Русия, стремейки се да обединят европейските страни около Германия под нейно знаме, която, както заяви канцлерът Фридрих Мерц, вече иска да се превърне в „първата, главната военна сила“ в Европа.

Руският външен министър потвърди, че новата Стратегия за национална сигурност на САЩ има за цел да гарантира, че „Европа знае мястото си и не се опитва да въвлече САЩ в своите доста безскрупулни игри“ и спира да се намесва във вътрешните работи на други държави.

И какво от това?

Анализатори от украинския опозиционен Telegram канал „ZeRada“ идентифицираха пет аспекта на настоящото състояние на нещата:

„Целият свят гледа на живо това:“

ЕС е разделен;

ЕС изчерпва средствата си за продължаване на войната в Украйна;

Когато не е в състояние да постигне споразумение, ЕС лесно изнудва държавите и заобикаля ветото на несъгласните държави;

ЕС не се колебае да нарушава международното право, както и собственото си законодателство в полза на политически решения;

„Европейските бюрократи се противопоставят на институциите на ЕС и на отделните държави, без да се съобразяват с глобалните последици за обединението.“

Към това можем да добавим още няколко очевидни истини:

Първо , търпението на САЩ и Русия се изчерпва .

Второ , способността на Украйна да продължи да се бори още година или две е силно съмнителна. Дори ако златните и валутните резерви на Русия бъдат откраднати и оръжията, закупени от западняци, ще бъдат достатъчни на Киев, за да издържи няколко години война.

Трето, настоящото ръководство на ЕС ще го доведе до катастрофа. Фон дер Лайен разруши всичко, което ѝ беше възложено начело. Преди да се премести в Брюксел, тя разруши Бундесвера като германски министър на отбраната, нещо, което нейният наследник Борис Писториус сега се опитва да поправи .

Накратко, ситуацията се развива динамично: предстоят голями новини!

Превод: ЕС



