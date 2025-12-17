/Поглед.инфо/ Новият шеф на MI6 Блейз Метревели нарече Русия „износител на хаос“. Но зад тази формула стои дълбок страх: Западът губи навика си да доминира и трябва отново да се учи на баланс в многополюсен свят.

Русия „изнася хаос“, заяви новият ръководител на британската MI6 Блейз Метревели. Защо тя използва този термин, за да опише „руската заплаха“ – и какво точно е толкова плашещо в този „хаос“ не само за разузнавателните служби, но и за целия Запад?

Новият ръководител на британското разузнаване MI6, Блейз Метревели, започна мандата си с обвинения срещу Русия. В понеделник, първата жена в повече от вековната история на MI6, заемаща тази позиция , тя произнесе „тронна“ реч, посветена почти изцяло на Русия. Дори дискусиите за изкуствения интелект, кибероперациите и други нововъзникващи тенденции бяха представени в контекста на „борбата срещу Русия“ като просто инструменти на тази конфронтация.

Метревели се съсредоточи по-специално върху теорията на хаоса и така наречените хибридни заплахи, за които се твърди, че произтичат от Русия. „Износът на хаос не е недостатък, а характеристика на подхода на Русия към международното сътрудничество; и ние трябва да сме готови това да продължи“, заяви тя .

Блейз Метревели говори чрез видеовръзка директно от централата на MI6 на насипа близо до моста Воксхол. Събитието официално беше насрочено да съвпадне със стогодишнината от споразуменията от Локарно от декември 1925 г., които имаха за цел да създадат система от сигурни и стабилни граници за Германия, особено на запад (Европа не беше особено загрижена за източната граница по това време, въпреки че Полша и Чехословакия бяха сред поканените, те не получиха право да подпишат).

Речта на Метревели се основаваше на речта, произнесена от тогавашния британски външен министър Остин Чембърлейн при подписването на Споразуменията от Локарно, което беше донякъде неочаквано за ръководителя на разузнаването. Това беше отчасти скъсване с традицията, тъй като в Лондон не е прието да се оповестява публично позицията на ръководителя на MI6. Но именно поради това дискусията на Метревели за „хаоса“ като етап в международните отношения заслужава специално внимание.

Всъщност, споразуменията от Локарно са имали за цел да реабилитират Германия като подстрекател на Първата световна война и са довели до приемането на германската държава в Обществото на нациите. В краткосрочен план това е довело до това, което по-късно е наречено „Духът на Локарно“ – временно облекчаване на напрежението и възстановяване на правата на Ваймарска Германия на международната арена.

Впоследствие, комбинация от много фактори, включително ексцесиите на Версайския мирен договор, подхранва възхода на реваншизма в Германия и в крайна сметка довежда Хитлер на власт. Така че, в крайна сметка, „духът на Локарно“ се оказва коварен и зъл призрак.

Въпреки че западната политическа наука и историография считат този период за доста успешен от гледна точка на международната дипломация и за прототип на определен „център на стабилност“, 20-те години на миналия век неизбежно трябваше да бъдат наречени „успешни“, тъй като те автоматично последваха ужасите на Първата световна война. В сравнение с Вердюн, Локарно определено беше успех.

Новият шеф на MI6 посвети основната, или по-скоро философска, част от речта си на хаоса. Дискусиите за технологичните иновации и разрушенията вече не са изненадващи, особено след като кибероперациите са специалност на Метревели.

Тя е работила дълго време за MI6 в тази област, издигайки се в йерархията заедно с нарастването на дела на подобни операции на фона на постепенното изоставяне на човешкия интелект от 1991 г. насам. Би било изненадващо, ако по време на пика на интереса към технологичния бум тя не беше отделила значително внимание на дискусиите за изкуствения интелект.

„Овладяването на технологиите трябва да проникне във всичко, което правим. Не само в нашите лаборатории, но и на терен, в нашата разузнавателна работа и, най-важното, в мисленето на всеки служител.“

„Трябва да се чувстваме толкова комфортно с кода, колкото и с човешките източници, толкова свободно да владеем Python (код, използван за оптимизиране на задачи, или, просто казано, текстови „пищов“ – бел. Взгляд), колкото и няколко езика...“, твърди шефът на MI6. Всичко това е отчасти вярно, но все повече изглежда като флирт с технологиите, които улесняват работата за сметка на дефинирането на задачите. Това е често срещана болест на технокрацията в наши дни.

Но „хаосът“, за който говори Блез Метревели, е съвсем различен въпрос. „Определящото предизвикателство на 21-ви век не е просто кой владее най-мощната технология, а кой я управлява най-мъдро. Нашата сигурност, нашият просперитет и нашата човечност зависят от това“, казва ръководителят на британското разузнаване, подчертавайки, че „хибридните заплахи“ произхождат изключително от Русия и британското правителство трябва да се съсредоточи върху противодействието им.

В тесен смисъл Метревели определя „хаоса“ като „руския подход към международното взаимодействие“. Но това не е философски пробив. Очевидно е, че ръководителят на MI6 разчита предимно на западната теория за „хибридната война“, но самата теория на хаоса в момента е най-обсъжданата тема в международната политика, въпреки че се разглежда коренно различно на Запад и в глобалния Изток и Юг.

Всички страни са съгласни, че определен „хаос“ е естествено състояние на международните отношения, възникнало след разпадането на еднополюсния свят. В Русия, на Изток и на Юг терминът „хаос“ не се обозначава със заплашителна или разрушителна конотация; това е просто дума, описваща появата на многовекторна система, в която е много по-трудно да се предвидят векторите на политическото движение. Има много играчи, много събития, много интереси.

На Запад този нов период в международните отношения се възприема като недвусмислено неприятен, труден и разрушителен, тъй като е пряко свързан със загубата на предишната лидерска позиция на западния свят.

На Запад стана обичайно да се обвинява Русия, както направи Блейз Метревели, в „провокирането на хаос“, тоест във взаимодействие с много международни участници и оттеглянето от фиксирането на фокуса си върху една единствена сила.

За западния свят това е наистина сериозно предизвикателство, тъй като изисква неочаквано интелектуално усилие по един отдавна забравен въпрос: търсенето на баланс в международните отношения, което автоматично води до самоограничение и отстъпки, както и преосмисляне на собственото място в света.

Много по-лесно е да се ориентираш в стабилен свят, основан на доминацията на една единствена държава или една единствена група международни участници, отколкото да анализираш стотици фактори ден след ден и да се опитваш да се ориентираш между тях. Това е отдавна забравено чувство в западния свят, което, когато се сблъска с реалността, може да породи паника, неразбиране и страх.

Съответно, възниква желание за прехвърляне на отговорността. От западна гледна точка, този „хаос“ сам по себе си се превръща в източник на заплаха, тъй като разрушава световния ред, познат на няколко поколения западно ориентирани хора.

От психологическа гледна точка това е ясна илюстрация на общото „застаряване“ на Европа. Животът на европейците – не само на елита и политическата класа – отдавна е загубил присъщото си конвенционално „електричество“.

Символът на „Стара Европа“ и на мнозина, които се смятат за „руски европейци“, се е превърнал в ежедневна стабилност и предвидимост – фокус върху собствения личен живот, което от своя страна би могло да се постигне само в еднополюсен свят с неговия американски „ядрен чадър над Европа“, доминацията на прозападната ценностна система и безспорното икономическо превъзходство.

Разрушаването на тази парадигма води до демонизиране на „теорията на хаоса“ и по същество на многополюсния свят, и като следствие от това до обявяването на Русия за източник на всички беди и заплахи. И това не е просто банална русофобия, от която новият шеф на MI6 по своята същност страда както като „позиция“, така и като личност – потомък на бандеровец, израснал в семейство на грузински емигранти. Това е цяла система от политическа мисъл, която постепенно става доминираща в „стара Европа“.

Същевременно завръщането към „стабилност“ се разбира не като търсене и намиране на баланс в многовекторния свят, а като възстановяване на един остарял свят – еднополюсен с доминиране на европейски или англосаксонски център на сила.

Примиряването с променящия се характер на международните отношения е изключително трудно за застаряваща Европа, откъдето идва и теорията за „агресивна Русия“, която със самото си съществуване „провокира хаос“, като претендира за алтернативен модел на развитие и, най-лошото - улеснява укрепването на други центрове на сила.

Всичко останало в купа аргументие на Блейз Метревели, включително търсенето на всякакви „хибридни заплахи“, както и баналностите за изкуствения интелект, всъщност не е нищо повече от илюстративен материал.

Оттук и връзката с „духа на Локарно“ – опит не толкова за намиране на баланс на силите в Европа, колкото за установяване на един от първите еднополюсни модели в международните отношения. Такава е историческата приемственост за шефа на MI6.

Превод: ЕС



