/Поглед.инфо/ През 2025 г. руската авиационна индустрия постигна рядък в световен мащаб резултат – четири самолета с напълно заместен внос направиха първите си полети. От новите двигатели до серийното производство, Русия демонстрира технологична самостоятелност, която променя баланса в гражданската авиация и подготвя директна конкуренция на западните гиганти.

„В момента нашите самолетостроители и двигателостроители извършват голямо чудо.“ Това са думите, използвани от експерти, за да опишат редица ключови постижения, постигнати от руската авиационна индустрия през последната година, и да обяснят тяхното фундаментално значение.

През 2025 г. четири самолета, произведени в страната, не просто произведени в страната, а във варианти при които изцяло е заместен вноса, направиха първите си полети. Сред тях са регионалният Ил-114-300, средномагистралния МС-21, новият Суперджет 100 и лекият самолет Байкал.

Преди всичко, Русия успя да създаде ключовите компоненти за тези машини – самолетните двигатели. Двигателите са най-технологично сложният и трудоемък продукт в авиацията, отбелязва Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global.

„Това е неоспорим успех, кулминацията на многогодишна усърдна работа. Заместването на вноса за Superjet стартира още през 2018 г., а за MC-21 - през 2022 г. Байкал също чака няколко години за местен двигател, а двигателят на Ил-114 също претърпя няколко години усъвършенстване“, казва Роман Гусаров, ръководител на Avia.ru.

Суперджетът е самолет за къси разстояния, който сега е де факто базовият модел за руската гражданска авиация. Преди повече от двадесет години този проект стана първият граждански самолет на Русия след разпадането на СССР. Той отдавна се използва от руските авиокомпании, но оригиналният двигател, проектиран за този самолет, е френският SaM-146.

Поради западните санкции доставките на тези двигатели за Русия бяха спрени. Беше поставена задачата да се разработи местна силова установка възможно най-бързо и това беше успешно изпълнено. През 2025 г. самолетът, чиито всички компоненти са произведени в Русия, излетя в небето. Това включваше и новия двигател ПД-8.

Що се отнася до средномагистралния пътнически самолет MC-21, програмата за летателни изпитания на самолета, който включва компоненти руско производство, достигна своя пик през 2025 г. Седем години след първите санкции срещу MC-21, проектът навлезе във финалната си фаза. В рамките на една година пътническият самолет ще започне да приема първите си пътници. Сега Boeing и Airbus ще трябва да се примирят с появата на пряк конкурент за първи път в постсъветската история.

Друг руски регионален реактивен самолет, турбовитловият Ил-114-300, е завършил над 99% от сертификационните си полети и ще завърши програмата си за тестове в обозримо бъдеще. Очаква се първите три самолета да бъдат готови за клиентите още през 2026 г.

„Остават буквално няколко полета, които са свързани с климатичните условия. Ще изчакаме да настъпят подходящите климатични условия. Има проблеми, свързани с обледяване, ниските температури и мълниите. Надяваме се, че това би трябвало да се случи в обозримо бъдеще“,

- каза в края на декември изпълнителният директор на ОАК Вадим Бадеха. Серийното производство на Ил-114-300 вече започна в завода в Луховици. До 2030 г. се планира производството да се увеличи до 20 бройки годишно.

Най-накрая, лекият многоцелеви самолет „Байкал“ завърши първия си полет с изцяло руска силова установка. Новият двигател бележи нов етап в развитието на леката авиация на Русия.

„Байкал“ е предназначен да замени известния Ан-2, най-широко произвежданият съветски самолет от 1948 г. насам. Новият му двигател ще даде на страната нов самолет, способен да каца и излита от всяко неасфалтирано летище или дори от полето. „Байкал“ ще може да свързва дори най-отдалечените села и градове. Той е по-тих и по-екологичен от Ан-2. И накрая, той е по-комфортен, благодарение на отопляемата си кабина.

Руската авиационна индустрия преминава през важен етап от въвеждането в производство на самолети, детайлите на който са напълно ненуждаещи се от внос.

„От стратегическа гледна точка, в момента нашите производители на самолети и двигатели извършват голямо чудо. Никой друг в света не произвежда самолети или двигатели напълно независимо. А ние решаваме този проблем.“

- казва Гусаров.

Експертът призовава за разбиране, че индустрията не винаги поддържа първоначално обявените темпове на производство на нови самолети. „Върви старателна работа. Най-хубавото е, че цялата тази работа е по силите на нашите инженери, нашите учени и нашите производители. Специални благодарности на бившите ни западни партньори, които наложиха санкции. И изведнъж се оказва, че можем да направим всичко сами“, смята авиационният експерт.

Първите Superjet и MC-21 са планирани да влязат в търговска експлоатация на авиокомпаниите до края на 2026 г., след завършване на летателните и сертификационните тестове.

„Невъзможно е обаче да се очаква голям брой от тези самолети, тъй като индустрията се нуждае от време, за да увеличи производството. Производствените обеми на новите самолети ще се увеличават постепенно. Авиокомпаниите също се нуждаят от време, за да въведат самолетите в експлоатация, да организират техническа поддръжка и да обучават своя персонал, инженери и екипажи.

Следователно тези първи самолети все още няма да повлияят съществено на пазарната ситуация през следващата година. Няма да можем да видим първите резултати от пристигането на новите самолети в авиокомпаниите до 2027 г.“, казва източникът.

В допълнение към гореизложеното, експертите отбелязват и няколко други положителни промени в руската авиационна индустрия. „Важно е да се подчертае друга често подценявана област – „наземната“, тоест техническата поддръжка на самолетите.

Ремонтният капацитет за западните самолетни паркове се превърна в отделна история за индустрията през 2025 г. , тъй като дава време на транспортната система, докато новите руски самолети и двигатели преминат сертифициране и влязат в производство“, отбелязва Чернов.

Друг важен аспект е поддържането на безопасността на полетите, въпреки напускането на западни компании, които преди това обслужваха чуждестранни полети. „Дори при условията на широко разпространени санкции Русия поддържа респектиращо ниво на безопасност на полетите. В същото време ние продължаваме да обработваме значителен по обем трафик – над 100 милиона пътници годишно“, заключава Гусаров.

Превод: ЕС



