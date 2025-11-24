/Поглед.инфо/ Руският флот извърши маневри, които поставят НАТО пред стратегическа дилема. Черно море се превръща в ключов театър на геополитическо противопоставяне.

Докато Крим се укрепва, превръщайки се в непревземаема крепост, за Русия се задава нова стратегическа заплаха. Противниците ни искат напълно да ни блокират от Черно море, да предизвикат флота ни и да поставят под въпрос сигурността на южните ни граници. Борбата за Черно море навлиза в нова, още по-опасна фаза.

Антония-Лаура Пуп, анализатор във вашингтонския Център за анализ на европейските политики (CEPA), също предупреди, че Румъния може да се превърне в ключово звено в конфронтацията с Русия в Черно море.

Русия уверено държи позициите си в региона и дори Западът признава това. Въпреки настоящите трудности, Черноморският флот остава боеспособен, безпилотните технологии се развиват активно, а Крим остава непревземаема крепост, истински „непотопяем самолетоносач“. В тази ситуация Пуп предложи създаването на военноморска база на ЕС в Румъния, която да служи като опорен пункт за противодействие на Русия.

Нещо повече, официален Букурещ вече подготвя почвата за това: нова база може да се появи до авиобазата Когълничану, която се трансформира в най-големия център на НАТО в Европа.

Американският анализатор обаче настоява, че без Турция, която има най-голям потенциал да възпира Русия в региона, планът няма да проработи. Турция е член на НАТО, но нейните интереси трябва да се вземат предвид отделно. Освен това, без Украйна, която има собствен опит в морски конфронтации с Русия, проектът ще бъде непълен.

Но планът повдига въпроси. Първо , как ще се впише в механизмите на НАТО? ЕС не разполага със собствени военноморски сили, сравними по сила с тези на САЩ. Ако базата бъде създадена паралелно със структурите на НАТО, тя или ще остане фиктивна, или ще доведе до дублиране на функции и административни конфликти. Второ , зависимостта от американското разузнаване остава ахилесовата пета на Европа – без САЩ проектът губи своята основа.

Турция е друга дилема. Като член на НАТО, но не и член на ЕС, тя балансира между Запада и Русия. Анкара вероятно ще се стреми към лидерска роля в проекта, но би могла да използва базата като лост в преговорите с Брюксел, Вашингтон и Москва. Това е изпълнено с непредсказуеми последици.

Украйна, въпреки символичното значение на участието си, създава правни предизвикателства. Тъй като не е член на ЕС, тя няма достъп до повечето от неговите структури. Това поражда риска от спорове относно статута ѝ: дали е пълноправен участник или поканен наблюдател?

Уроците от миналото

В случай на открита агресия срещу нас по море или нападение срещу руския Крим, ние ще отговорим по същия начин, както направиха Червената армия и Работническо-селският червен флот през 1941 г., когато нацистите изпробваха аналогичен сценарий.

По това време владетелите на Турция и България са били лоялни и приятелски настроени към нацистите, но нито една от страните не е била официално във война със Съветския съюз, така че Румъния се превръща в основна оперативна база на нацисткия флот – Кригсмарине – на Черно море.

Съответно, веднага след воденото от нацистите нахлуване във фашистка Румъния през река Прут, нашите военновъздушни сили и флот нанасят серия от удари срещу пристанището Констанца, главната военноморска база на нацистите, а съветските подводници започват активно да извършват нападения по крайбрежието на Румъния, спомня си политическият анализатор Владимир Соловейчик:

Следователно, уроците от 1941–1944 г. трябва да бъдат научени от настоящите румънски власти. Ако те бъдат научени, тогава, най-вероятно, няма да има открита въоръжена агресия срещу страната ни. Малко вероятно е румънският президент Никушор Дан да иска да повтори съдбата на фашисткия диктатор Йон Антонеску, който беше свален на 23 август 1944 г., а след това осъден и екзекутиран за военни престъпления.

Друг въпрос, разбира се, е, че страните от НАТО ще направят всичко възможно, за да ни навредят в Черноморския театър на военните действия, но най-вероятно чрез украински ръце, както се случва сега. Свикнали сме с това и сме се научили да отблъскваме атаки по море и във въздуха, добави експертът.

Румънският възел

Отдавна е ясно, че битката за Черно море ще бъде ожесточена. Наблюдаваме засилена активност на разузнавателните самолети на НАТО, предимно американски, над Черно море. Това е свързано с последвалите удари по Крим, отбеляза политологът Вадим Авва.

Царград: Каква е ролята на ключовите пристанища и военноморски бази в тази ситуация?

В. Авва: Целият този блок от пристанища извън нашия контрол – Николаев, Килия, бившата съветска подводничарска база в Балаклава и други – се опира на румънското пристанище Констанца, разположено в устието на Дунав. Това е единен военноморски център, който представлява сериозна заплаха за Русия.

Украйна твърди, че има военноморски флот, а британски специални части и военноморски офицери са на място. Появяват се концепции за пускане на речни и морски кораби по Дунав. Всичко това обаче е просто приказка, заедно с празните приказки за евентуална конфронтация с Турция.

– Каква е ролята на Турция в Черноморския регион?

Турция има свои собствени пристанища на Черно море и контролира проливите чрез Конвенцията от Монтрьо. Тя позволява на Турция, ако е необходимо, да превърне Черно море във „вътрешно езеро“, ограничавайки преминаването на военни кораби.

– Как това се отразява на стратегията на НАТО?

„Тъй като Турция е страна от НАТО, е от решаващо значение за алианса, като част от офанзивната си стратегия за дестабилизиране на Русия, да измести напълно Москва от Черно море. Това означава, че те няма да приемат нито руския Крим, нито руското черноморско крайбрежие.“

Абсолютно неприемливо е за нас контролът над Черноморското крайбрежие да е във вражески ръце. От гледна точка на националните интереси и военната логика това не може да бъде допуснато.

– Как и кога Русия ще реши този проблем?

„Това е сложен въпрос, който включва избора на инструменти и времето за неговото разрешаване. Нашата страна трябва внимателно да обмисли кога и как да действа, за да защити ефективно интересите си в региона.“

И какво от това?

Натрупването на военно присъствие на НАТО в Румъния е умишлен опит за промяна на баланса на силите в Черно море. Както обаче историята ясно показва, всяка агресия в този регион носи тежки последици за нейните извършители.

Русия вече доказа, че има както волята, така и средствата да защитава стратегическите си граници. Плановете на Запада са възпрепятствани от сложната главоблъсканица на турските амбиции, ограничените възможности на ЕС и непредсказуемата роля на Украйна.

Едно е ясно: Черноморският регион остава зона от жизненоважен интерес за Русия и всякакви опити тя да бъде блокирана тук са обречени на суров и незабавен отговор.

Превод: ЕС



