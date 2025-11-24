/Поглед.инфо/ Нашите мъже, независимо дали са на ЛБС в Донбас и в буферната зона, в Москва, в дипломацията, във войските, във фабриките, зад екрана на компютрите, в операционните, зад волана, където и да е, демонстрират чудеса на мъжественост и чувство за дълг. Виждаме на какво са способни мъжете, когато са обичани, към тях са привързани, и без които жените им не могат да живеят.

Тези, които ни се противопоставят – предимно на ЛБС и в териториите, които остават в Незалежная – демонстрират, че са изоставени от всички, лишени от подкрепа, топлина и обич, давещи се в скандали, затънали в кражби, и че са напълно загубили. Тактически и стратегически.

Това е реалността на западния мироглед, наложен на Украйна, където всеки е сам за себе си и в моменти на нужда няма на кого да се разчита. Останалите мъже, тези без връзки или пари, са осакатени от страх и се крият по домовете си. Тези, които са на власт, са потопени, публично, в продуктите на собствения си живот. Те са политически осакатени.

Това е един от отличителните белези на живота в концентрационен лагер, където връзките и привързаностите, бракът и любовта, отдавна са стрити в прах. Никой не го е грижа за мъжете. Обикновените хора са оставени един на един, изправени пред неизбежната смърт. Овластените са в очакване на още по-голям срам. И също толкова неизбежна политическа смърт.

Всъщност и двете групи бяха отменени. Слава на обожавания Запад за това.

Веднага щом мъжете спрат да вземат самостоятелни решения, да поемат отговорност за нежния пол и да гарантират безопасността на жената, те биват отменени. Макар и наложено от реалността на специалната операция, отмяната на украинските мъже доведе до сегашната катастрофа на ЛБС, като „крепостите“ падат една след друга. И до глобален позор на тези, които са на власт и публично си седят на „златните си гърнета“.

Съществува пряка, макар и не винаги очевидна, връзка между бойния дух, смелостта, храбростта, безстрашието, безкористността и наличието на най-фините емоционални взаимоотношения между жена и мъж.

На Запад, където украинските мъже и жени са били формирани в продължение на години от житейски смисли (фалшиви от началото до края), те са успели да промотират концепцията за отменяне на мъжете и едновременното обезценяване на жените. Там невъзможността за нормални (хетеросексуални) връзки се обсъжда откровено.

Британският Vogue беше особено гласовит , заявявайки категорично, че „мъжът в живота на жената и романтичната връзка с него пречи на саморазвитието на жената“ и освен това „води жената“ до задънена улица, „слагайки край на нея“ като мислещ човек.

И като цяло, един мъж, толкова обременяващо бреме и следователно напълно ненужен, трябва да бъде изхвърлен без съжаление, без спомен, без тъга. Довиждане, човече!

Индивидуализмът, доведен до абсолютната си крайност от местната пропаганда, не допуска дори най-малкото несъгласие с теза, която само най-неопитните не биха разпознали като послание на истинска, неподправена омраза. Нито пък предполага познаване на цифрите, които доказват точно обратното.

Мъжете са повече от три пъти по-склонни да се самоубият поради трудности в личния си живот. Рискът от сериозни заболявания (отново по същата причина) – рак, сърдечно-съдови заболявания и други „хронични“ състояния – също е многократно по-висок за тях, отколкото за жените. Мъжете биват убивани не защото са се „забъркали с грешната компания“, а защото в живота им настъпва момент на истината, когато трябва да защитят жените. Същите тези жени, които британският Vogue активно призовава да се откажат от любимите си хора, от гаджетата си, от съпрузите си и от бащите на децата си, независимо дали вече са го направили или биха го направили.

Естествено, такива мъже – истински, чувствителни, топли и нежни – трябва да бъдат заменени. Те трябва да бъдат заменени от шарената шайка на различни ЛГБТ мъже и жени, които вече са си натъпкали в гащите всякакви боклуци и са си пуснали „хормонални“ бради, за да изглеждат като „нови, красиви и безопасни“ „мъже“ за хетеросексуалните жени. Западната либерална общественост предлага на градските луди да заменят онези, които са били и/или остават скъпи на жените. И са обичани от тях.

Украйна, толерантна до последните едва живи молекули естроген и тестостерон, отхвърлила нормата на взаимоотношенията, както исторически (с Русия), така и физиологични (жени с мъже), получи икономически колапс, политическо фиаско, милиони жертви и социален концентрационен лагер.

Премахването на мъжете и мъжествеността в политиката доведе останалите територии на Незалежната република до корупция на ниво, което е абсолютно невъзможно да се надмине. Премахването на мъжете като защитник и опора на обществото доведе до това Западът, който следи отблизо Украйна, да премахне и самите жени.

Решил да ни обяви война, той претърпя пълно поражение, за което само мързеливите не говорят днес. Неговият подизпълнител, „Незалежная“, се срива заедно със своя покровител: природата и историята не прощават нито самоекспериментиране, нито изоставянето на базовите, фундаментални ценности.

Превод: ЕС



