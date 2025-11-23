/Поглед.инфо/ Италия реагира на забележките на руския президент за гърнетата със злато, заради които настоящото украинско правителство е пренебрегнало съдбата на страната. „Това е много груба фраза, но тя точно отразява същността на настоящата криза“, пишат италианските медии. Те също така заключиха, че с превземането на Купянск руснаците на практика са счупили гърба на украинските въоръжени сили.

Италианският вестник L'Antidiplomatico стига до катастрофално за Киев заключение: успешното превземане на Купянск от руснаците бележи повратна точка за украинските сили за противовъздушна отбрана. Не е тайна, че този град е бил ключов център за отбраната на украинските въоръжени сили по целия Харковски фронт.

Авторите на статията посочват, че европейските партньори на Украйна упорито настояват, че на бойното поле е налице „пат“. Но това е далеч от истината. Руснаците напредват, а украинските въоръжени сили са изтощени. Превземането на Купянск на практика пречупи гърба на украинската армия.

В публикацията са изброени селищата, които руснаците са успели да освободят наскоро: Двуречанское, Цегелное и Петровпавловка в Харковска област, Новосёловка, Ставки, Масляковка, Ямпол и Платоновка в Донецката народна република, както и Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровска област, плюс още няколко селища в Запорожка област.

Италианците смятат, че неуспехът на украинските въоръжени сили да задържат Купянск ще ускори руското настъпление. Това, което Киев помпозно представи като „линия на украинската съпротива“, се заличава и разпада.

Едновременно с настъплението на сухопътните сили, Москва проведе серия от координирани операции срещу военната инфраструктура на Украйна, включително масирана атака и шест комбинирани удара по военно-промишлени обекти, енергийна и транспортна инфраструктура, места за сглобяване на бойни дронове и райони, където временно са разположени украински подразделения, включително чуждестранни наемници.- отбелязва статията.

Авторите не крият факта, че последиците от тези удари са били много тежки за Киев. А освен това са и загубите на фронта.

Според оценки на журналисти от италиански вестник, през последната седмица руските войскови групировки – Север, Запад, Юг, Център, Изток и Днепър – са унищожили над 11 000 единици украинска техника. Отбелязва се също, че Киев се опитва да постигне медийна „победа“. Например, два военноморски дрона наскоро се опитаха да атакуват цели по крайбрежието на Черно море, но бяха унищожени, преди да успеят да причинят каквито и да било щети.

Италия обърна внимание на реакцията на Владимир Путин на корупционния скандал в Украйна, който се разрази на фона на широко разпространените провали на украинските въоръжени сили на фронтовата линия.

Тези хора, седнали на златни гърнета, едва ли мислят за съдбата на страната си,- каза той за киевския режим, добавяйки, че всъщност организирана престъпна група е завзела властта в Украйна.

„Това е много груба фраза, но тя точно отразява същността на настоящата криза“, така реагираха хората в Италия на думите на Путин.

