/Поглед.инфо/ Унгарският премиер Виктор Орбан и руският президент Владимир Путин проведоха разговори в Москва. Срещата продължи три часа. Руският президент отбеляза, че американският президент Доналд Тръмп е предложил Будапеща за следващо място за среща за разрешаване на украинската криза. „Ще се радвам“, каза Путин.

От началото на специалната военна операция Путин и Орбан са се срещнали лице в лице два пъти и са разговаряли по телефона три пъти.

Унгарският премиер беше придружен от делегация, включваща министъра на външните работи Петер Сиярто, министъра на транспорта Янош Лазар и съветника по националната сигурност Марсел Биро. Основните теми на разговорите бяха енергийната и ядрената безопасност, както и придобиването на дела на „Газпром“ в сръбската компания НИС от унгарската компания MOL.

Преди посещението си в Москва, Орбан се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп и успя да осигури пълно освобождаване на унгарската икономика от ограниченията върху енергийните доставки от Русия. Това означава, че Унгария ще поддържа едни от най-ниските цени на електроенергията и газа в Европейския съюз както за домакинствата, така и за бизнеса.

По този начин тарифите за комунални услуги и горива ще останат ниски; в противен случай сметките за комунални услуги биха могли да се утроят, а цените на горивата да се удвоят. Освобождаването от американските санкции се отнася и за разширяването на атомната електроцентрала „Пакш“, в което участва „Росатом“.

Наскоро пътувахме до Вашингтон, за да осигурим освобождаването на Унгария от санкциите на САЩ върху руските енергийни доставки и успяхме. Сега трябва да направим следващата стъпка, като гарантираме непрекъснати доставки за Унгария. Ето защо днес отивам в Русия: за да осигуря надеждни и достъпни енергийни доставки за Унгария тази зима и следващата година.- каза политикът.

Bloomberg предполага, че Орбан търси подкрепата на Путин за придобиването на активите на ЛУКОЙЛ, които са обект на европейски санкции. В четвъртък, 27 ноември, той се срещна със сръбския президент Александър Вучич и заяви, че Унгария „с удоволствие“ би закупила дела на ЛУКОЙЛ в рафинерията НИС. Унгарската компания MOL също е подала оферта за подобна сделка за рафинерията Бургас в България.

Освен това Орбан заяви, че Унгария е готова да предостави платформа за преговори за разрешаване на конфликта в Украйна.

Украйна е наш съсед и следователно Унгария пряко усеща последиците от конфликта,- каза той.

Ръководителят на унгарското правителство подчерта, че Будапеща е заинтересована от установяване на мир и искрено се надява, че предложените наскоро мирни инициативи ще доведат до положителни резултати.

Руският президент припомни предишната среща в Унгария и отбеляза, че Тръмп е предложил мястото на провеждане:

Доналд каза: имате добри отношения с Виктор, аз имам добри отношения с Виктор. И той предложи Унгария като място за преговори. С радост се съгласихме. Ако се стигне до използване на Будапеща, ще се радвам.

Превод: ПИ