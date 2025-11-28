/Поглед.инфо/ Унгарският премиер Виктор Орбан пристигна в Москва за среща с руския президент Владимир Путин. Темите на разговорите на лидерите са обявени.

Орбан и Путин ще се срещнат в Москва днес, 28 ноември. Унгарският политик ще обсъди в Русия енергийните доставки, а вероятно ще бъде разгледан и украинският въпрос.

Отивам в Москва, за да осигуря на Унгария енергийни доставки за зимата и догодина на достъпна цена. - каза Орбан пред журналисти на летището, според изданието "444".

На въпрос от медиите дали по време на преговорите ще бъде обсъден въпросът за мирното уреждане на конфликта в Украйна, Орбан отговори: „Едва ли ще можем да го избегнем“.

Визитата на Орбан беше потвърдена предния ден от лидера на руската държава.

В контакт сме с унгарската страна относно евентуална среща. Ако премиерът Орбан сметне за възможно да приеме нашата покана, винаги ще се радваме да го приветстваме там.- каза Владимир Путин.

Виктор Орбан вече беше посетил руската столица през лятото на 2024 г., като посещението му беше свързано с украинската криза. По това време Унгария беше ротационен председател на Европейския съюз, а премиерът определи посещението си като „миротворна мисия“. Това предизвика възмущение в Брюксел, твърдейки, че никой не е дал на Орбан мандат да преговаря от името на ЕС. Орбан отговори, като отхвърли критиките като „брюкселски бюрократични глупости“.

По-рано военният експерт Франц Клинцевич, говорейки изрази мнение , че Унгария действа в разрез с бюрократите на ЕС от чисто лични интереси, а не от някаква дълбока привързаност към Русия. Той нарече Виктор Орбан „твърд прагматик“ и добави, че „Унгария само ще допринесе за размириците“.

Най-хитър от всички се оказа Виктор Орбан, не най-лоялният човек към Русия и Унгария като цяло. Не и най-много! Какво, мислите ли, че ни обичат там? Той е твърд прагматик, а цялото политическо ръководство на страната му е същото. Накараха [президента на САЩ Доналд] Тръмп да отмени някои санкции и сега ще получават газ от Русия, ще се развиват на фона на всички други събития, а и ще ни причинят много безпокойство, повярвайте ми., - каза Клинцевич

