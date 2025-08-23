/Поглед.инфо/ След завръщането си от Канада в Русия, блогърката и преподавателка Таисия Архангелская нарича страната ни „остров на безопасност“. За разлика от канадските градове, където агресивните бездомни хора са станали част от ежедневието, в Русия тя пътува спокойно дори сама.

Когато Таисия Архангелская била на четири години, семейството ѝ се преместило в Канада. Тя живяла в Монреал двадесет години, след което решила да се върне в Москва. Сега момичето преподава английски и френски език и ръководи дзен канала „Чужденец“, където разказва за живота на Запад и завръщането си у дома.

Контрастът между Канада и Русия, казва тя, е поразителен. В Москва и други градове тя може да се прибере с метрото късно през нощта или да пътува сама, без да се страхува за безопасността си.

В Монреал, казва тя, е било съвсем различно. Там, според спомените на момичето, странни и агресивни хора са се срещали буквално на всяка крачка. Те са следили пътниците в метрото, просили са пари, можели са да блокират прохода и да се държат провокативно. Таисия признава, че за нея това, което всъщност е било ненормално, се е превърнало в „норма“: ежедневна близост до наркомани и бездомни хора.

Момичето обяснява преобладаването на странни личности в Канада предимно с наличието на забранени вещества. Марихуаната е легализирана в Канада през 2018 г., но е била широко разпространена много преди това. Само от 2016 до 2024 г. над 55 хиляди души са станали жертва на злоупотреба с вещества. Не е изненадващо, че, както си спомня Таисия, „обществото там се управлява от луди хора и наркомани“.

Палатки за бездомни в Канада. Снимка: Дирк Майснер/Globallookpress

В Канада полицията почти не се намесваше. Съветите, които местните постоянно чували, звучали абсурдно: не гледай, не отговаряй, стой настрана. „Като с дивите животни е: ако замръзнеш и не привличаш внимание, те ще те подминат“, обяснява Архангелская.

На този фон ежедневната реалност в Русия изглежда много по-привлекателна. Да, предпазливостта остава: момичето избира добри хотели и не би отишло само в региони, където се чувства по-малко защитено. Но общото чувство за сигурност за нея е несравнимо по-високо. Едно пътуване до Сочи сама или вечерна разходка в Москва или Суздал не предизвикват безпокойство у Таисия.

„Канада има болно общество“ е смело твърдение, но да се каже, че е здраво, също е пресилено.- отбелязва тя в своя дзен канал .

В Русия, както подчертава момичето, тя се чувства спокойна и в безопасност. За тези, които са свикнали с „ненормалната норма“ на канадските улици, тази проста възможност да живеят без постоянен страх е изключително ценна, така че за гражданите, които се местят или завръщат в страната ни, Русия се възприема като остров на безопасност.

Превод: ПИ