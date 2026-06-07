САЩ вече подготвят войната след Украйна: битката се премества в космоса

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на света е приковано към Украйна, в американските военни лаборатории и корпорации се разработват системи, които могат да променят самата логика на бъдещите конфликти. Проектът за орбитална противоракетна отбрана „Златен купол“, новите договори на Пентагона и ускорената милитаризация на космоса показват, че следващата голяма надпревара вероятно няма да бъде за територии, а за контрол над комуникациите, навигацията и информацията.

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Когато през февруари 2022 година започна войната в Украйна, повечето военни експерти продължаваха да мислят в категориите на XX век. Анализираха броя на танковете, артилерийските системи, самолетите и запасите от боеприпаси. След четири години война става все по-очевидно, че част от най-важните уроци се намират далеч от фронтовата линия. Те се намират на стотици километри над Земята.

Украинският конфликт показа нещо, което дълго време се разглеждаше като второстепенно обстоятелство. Армията на XXI век зависи от космоса по начин, който няма исторически аналог. Навигацията, комуникациите, разузнаването, управлението на дронове, координацията между отделните подразделения, наблюдението на придвижванията и дори логистичните маршрути се опират на спътникови системи. Без тях съвременната армия не изчезва, но започва да губи скорост, точност и координация.

Именно тук трябва да се търси истинското значение на американските планове за изграждане на системата „Златен купол“.

Публичното представяне на проекта беше посрещнато със смесени реакции. Част от наблюдателите го възприеха като поредното политическо обещание, характерно за американската вътрешна политика. Други видяха в него възраждане на старата мечта за абсолютна противоракетна защита. Между тези две крайности остава един по-прагматичен въпрос. Независимо как ще бъде наречена системата и кой президент ще я подкрепя, защо Пентагонът изобщо инвестира милиарди долари в подобно направление?

Отговорът се крие в промяната на самата военна среда.

Дълго време космосът беше възприеман като спомагателна зона. Спътниците осигуряваха връзка и наблюдение, но основната битка се водеше на земята, във въздуха и в морето. Днес тази логика постепенно се променя. Военните комуникации започват да приличат на нервна система, а спътниците се превръщат в нейни възли. Унищожаването на тези възли може да нанесе щети, сравними с удар по командни центрове, електропреносни мрежи или транспортни коридори.

Най-яркият пример е Starlink. Преди войната това беше предимно комерсиален проект за интернет достъп. След началото на бойните действия той се превърна в ключов елемент от украинската комуникационна инфраструктура. Отделни подразделения можеха да поддържат връзка дори при разрушени наземни мрежи. Дронове получаваха информация в реално време. Координацията между различните структури стана значително по-бърза.

Този опит беше внимателно наблюдаван не само в Москва и Киев, но и във Вашингтон, Пекин, Лондон и Брюксел.

Колкото повече нараства зависимостта от космическите системи, толкова по-ценна става способността те да бъдат защитени или неутрализирани. Оттук произтича и интересът към различни форми на космическа отбрана.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Официалната аргументация за „Златния купол“ е свързана преди всичко с противоракетната отбрана. Според концепцията голям брой орбитални прехващачи трябва да могат да реагират още в ранната фаза на изстрелване на балистични ракети. На теория това е най-удобният момент за поразяване на целта. На практика обаче подобна задача изисква огромно количество платформи, сложни алгоритми и почти непрекъснато покритие на критични райони.

Точно затова числата изглеждат впечатляващи. Говори се за хиляди спътници, за десетки милиарди долари инвестиции и за мащабна индустриална кооперация между държавни структури и частни компании.

Погледнато отстрани, това започва да прилича не толкова на противоракетна програма, колкото на изграждане на нова стратегическа инфраструктура.

В такава инфраструктура прехващането на ракети е само една от възможните функции.

Наблюдението, обработката на данни, управлението на бойни системи, координацията между различни родове войски и контролът върху комуникациите постепенно се сливат в единна архитектура. Това е тенденция, която се наблюдава не само в Съединените щати. Китай развива собствени орбитални програми. Русия също модернизира космическите си способности. Индия инвестира в противоспътникови технологии. Дори средни по размер държави започват да разглеждат космоса като важен елемент от националната сигурност.

С други думи, въпросът вече не е дали космосът ще бъде милитаризиран. Този процес тече отдавна. Въпросът е с каква скорост ще се развива и кои държави ще определят правилата.

Паралелно с американските инициативи в Европа се случва друга трансформация. Само преди десетилетие идеята за масово превъоръжаване на европейските държави изглеждаше политически трудна за реализиране. След войната в Украйна настроенията се промениха. Разходите за отбрана растат. Производството на боеприпаси се увеличава. Страните от източния фланг на НАТО ускоряват модернизацията на армиите си. Германия започна процес, който доскоро би бил трудно представим в следвоенната европейска атмосфера.

Тук има нещо, което заслужава внимание.

В различни стратегически документи все по-често се появява хоризонтът 2030 година. Това не означава, че някой е определил конкретна дата за бъдещ конфликт. Означава, че военните и политическите плановици работят с приблизително еднакъв времеви диапазон за завършване на редица програми.

Логистиката има собствен календар. Заводите имат собствен календар. Военната индустрия има собствен календар. Необходими са години за създаване на производствени линии, обучение на персонал, разработване на технологии и изграждане на инфраструктура.

Именно затова сериозните държави планират десетилетия напред.

От тази гледна точка съвпадението между европейските и американските графици не е непременно доказателство за подготовка на война. По-скоро показва, че Западът навлиза в продължителен период на стратегическа мобилизация.

Русия наблюдава тези процеси със смесени чувства. От една страна, Москва многократно предупреждава за рисковете от нова оръжейна надпревара. От друга страна, самата Русия инвестира значителни ресурси в ракетни технологии, противовъздушна отбрана, електронна война и космически програми.

Това е класическата логика на стратегическото съперничество. Всяка страна представя собствените си действия като отбранителни, а действията на противника като настъпателни.

Същият модел се наблюдава и в отношенията между САЩ и Китай.

Пекин внимателно следи развитието на американските орбитални програми. Китайското ръководство добре разбира, че бъдещите конфликти няма да се решават само от броя на корабите или самолетите. Контролът върху информацията става не по-малко важен от контрола върху територията.

Затова китайските инвестиции в космически технологии продължават да нарастват. Навигационната система BeiDou, комуникационните мрежи и различните космически платформи са част от по-широка стратегия за намаляване на зависимостта от западни технологии.

В този контекст космосът постепенно започва да напомня океаните през XIX век. Тогава контролът върху морските маршрути определяше икономическата и военната мощ на великите сили. Днес подобна роля започват да играят орбиталните комуникации и информационните потоци.

Тук обаче аналогията има своите ограничения.

Потънал кораб остава на дъното на морето. Унищожен спътник може да създаде хиляди отломки, които да застрашат цели орбитални райони за десетилетия напред. Именно поради тази причина много експерти предупреждават, че мащабен конфликт в космоса би имал последствия далеч извън рамките на една конкретна война.

Навигационни услуги, телекомуникации, банкови операции, гражданска авиация, метеорологични прогнози – огромна част от съвременния живот е свързана със спътникови системи.

Една масова атака срещу орбиталната инфраструктура би засегнала не само военните.

Тук възниква и друг въпрос. Доколко политическите елити са готови да поемат подобен риск?

Отговорът не е еднозначен.

След Втората световна война съществуваше убеждението, че ядреното оръжие никога няма да бъде използвано отново. Вместо това светът преживя десетилетия на непрекъснати ядрени кризи и заплахи. По сходен начин днес мнозина смятат, че никой няма да посегне към мащабна космическа конфронтация. Подобно предположение може да се окаже вярно, но историята рядко награждава прекалено уверените прогнози.

Засега фактите показват друго. Военните бюджети растат. Космическите програми се разширяват. Частният сектор все по-дълбоко навлиза в сфера, която дълго време беше почти изцяло държавна.

Това създава нова реалност.

Компании като SpaceX, Palantir, Anduril и други вече не са просто изпълнители на поръчки. Те постепенно се превръщат в част от стратегическата инфраструктура на Съединените щати. Подобен процес се наблюдава и в Китай, макар и в различна организационна форма.

Държавата и технологичният сектор започват да действат все по-тясно свързани.

В известен смисъл войната в Украйна се оказа лаборатория за този модел. Конфликтът демонстрира колко бързо граждански технологии могат да придобият военно значение. Дронове, сателитни комуникации, изкуствен интелект, системи за анализ на данни – всичко това вече е част от бойната среда.

Именно затова разговорът за „Златния купол“ не трябва да се свежда до въпроса дали ще бъдат изстреляни точно 7800 спътника или дали конкретният проект ще бъде реализиран в първоначалния си вид.

По-важно е друго.

Най-голямата военна сила в света официално насочва ресурси към изграждане на орбитална отбранителна архитектура. Това не е политически лозунг. Това са договори, бюджети, инженери, заводи и производствени графици.

Подобни процеси рядко изчезват след един изборен цикъл.

След четири години война в Украйна постепенно става ясно, че следващият етап от стратегическото съперничество няма да бъде определян единствено от танкове, самолети и ракети. Борбата за комуникации, данни, алгоритми и орбитални платформи вече е започнала. Докато общественият дебат продължава да следи ежедневните фронтови сводки, много по-дългосрочните промени се случват далеч над тях — в пространството, което допреди няколко десетилетия изглеждаше като научна фантастика, а днес все повече прилича на следващата стратегическа височина.