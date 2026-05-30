Северният морски път се превръща в реалната артерия на руско-китайското икономическо сближаване

/Поглед.инфо/ Докато Близкият изток остава зона на постоянни рискове, Русия и Китай ускоряват развитието на Северния морски път като алтернативен търговски коридор между Азия и Европа.

Северният морски път отдавна не е просто транспортен проект на Русия. Той постепенно се превръща в един от най-важните елементи на стратегическото партньорство между Москва и Пекин. Последното съвместно изявление след разговорите между руското и китайското ръководство в Пекин потвърди намерението на двете държави да увеличават товарните потоци по арктическия маршрут и да развиват инфраструктурата около него.

Когато географията започне да работи срещу глобализацията

Дълго време световната морска търговия се опираше на няколко тесни места – Суецкия канал, Ормузкия проток, Малакския проток и Червено море. Докато международната обстановка беше относително стабилна, това изглеждаше достатъчно надеждно решение. Днес картината е различна.

Пиратските атаки край Африканския рог, кризата в Червено море, напрежението около Иран и постоянните военни рискове в Близкия изток принуждават големи превозвачи като Maersk, Hapag-Lloyd и CMA CGM да променят маршрутите си. Всеки допълнителен ден плаване означава повече гориво, по-високи застраховки и по-скъпа доставка. В условията на забавяща се световна икономика това вече не е технически проблем, а фактор, който влияе върху конкурентоспособността на цели държави.

Именно тук Северният морски път започва да придобива съвсем ново значение. Маршрутът по руското арктическо крайбрежие е приблизително с една трета по-кратък от традиционния път през Суец. Спестяването от 10 до 15 дни не е абстрактна статистика. Това означава по-малко гориво, по-малко разходи за екипажите и по-бързо обръщане на корабите.

Китай вижда в Арктика не само лед, а логистика

Китайските анализатори все по-често разглеждат Арктика като елемент от националната икономическа сигурност. Според представители на Шанхайската академия за международни изследвания събитията около Ормузкия проток са накарали Пекин да преосмисли зависимостта си от традиционните морски маршрути. Не става дума само за търговията с Европа. Става дума за цялата структура на китайския износ и енергийни доставки.

Москва и Пекин вече са създали специален подкомитет за развитие на Северния морски път. Частни китайски компании също навлизат активно в проекта. Сред тях се откроява New New Shipping Line, която планира значително увеличение на рейсовете по маршрута. Това показва, че китайското участие постепенно преминава от политически декларации към реални логистични инвестиции.

Тук обаче има нещо, което не бива да се пропуска. Китай не инвестира в Арктика само заради сегашните превози. Пекин натрупва практически опит, подготвя екипажи и изгражда компетентност за работа в условия, които до скоро бяха почти изцяло руска специализация. Това е дългосрочна стратегия, измервана не в години, а в десетилетия.

Ледоразбивачите са по-важни от дипломатическите декларации

Арктическите маршрути не могат да функционират с политически лозунги. Те се нуждаят от ледоразбивачи, пристанища, сателити, комуникационни системи и огромни инвестиции.

Русия остава единствената държава в света с мащабен атомен ледоразбивачен флот. Според официалните данни страната разполага с 43 ледоразбивача, включително осем атомни, като до края на десетилетието се планира въвеждането на още няколко нови кораба. Успоредно с това Росатом работи по концепцията за целогодишна навигация по маршрута.

Това е същинската основа на проекта. Не дипломатическите формулировки, а способността през януари и февруари товарният кораб да стигне навреме до пристанището си.

Често се говори за геополитика, но зад всяка подобна амбиция стоят дизелово гориво, пристанищни кранове, железопътни връзки и хиляди специалисти. Ако една от тези части липсва, цялата конструкция започва да губи ефективност.

Арктика постепенно се превръща в нова зона на конкуренция

Динамиката на товарните превози показва сериозен растеж. Ако през 2011 г. по Северния морски път са преминали малко над 3 милиона тона товари, през 2023 г. обемът вече надхвърля 36 милиона тона. Транзитният компонент също расте, като преобладаващата част от него е свързана с Китай.

Тези числа изглеждат впечатляващо, но засега Северният морски път все още не може да се сравнява със Суецкия канал. Арктическата навигация остава по-скъпа, по-рискова и по-силно зависима от климатичните условия. Санкционният режим също създава допълнителни финансови и застрахователни трудности.

В същото време интересът на Индия, Южна Корея, Япония и други азиатски държави подсказва, че Арктика постепенно се превръща в отделен център на международна конкуренция. Все повече държави не желаят бъдещето на търговията им да зависи от една-единствена морска артерия.

Северният морски път няма да замени традиционните маршрути в близко бъдеще. Но процесите през последните години показват нещо по-важно. Световната търговия започва да търси резервни варианти за времето, когато кризите престанат да бъдат изключение и се превърнат в постоянно състояние. Именно в тази нова среда руско-китайското сътрудничество в Арктика придобива значение, което далеч надхвърля въпросите на корабоплаването. Става дума за създаване на алтернативна логистична архитектура в един свят, който става все по-фрагментиран и все по-малко предвидим.