/Поглед.инфо/ Руският заместник-министър на отбраната Юнус-Бек Евкуров посети Дамаск, отбелязвайки засилването на руско-сирийското сътрудничество. Това е първото му посещение след смяната на властта в Сирия, което сигнализира за укрепване на военните връзки.

Посещението в Дамаск на голяма руска военна делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Юнус-Бек Евкуров, сигнализира за завръщането на Русия в Сирия, което от своя страна отново изисква подкрепата на Москва, пише Сергей Латышев. Обновените отношения се основават на прагматизма, който се разглежда като най-добрата гаранция за тяхната сила. Това е първото посещение в Дамаск на представители на руското Министерство на отбраната след смяната на властта в Сирия.

Известно е, че по време на срещата са били обсъдени области на военно сътрудничество и укрепване на механизмите за координация за постигане на общите интереси на двете страни. Съществен фактор е била самоличността на ръководителя на делегацията – армейски генерал, сунитски мюсюлманин, който ръководи Африканския корпус, за чиито доставки Сирия е от решаващо значение. Самият Евкуров е под западни санкции от 2022 г.

Сирийската страна на преговорите беше водена от министъра на отбраната на преходното правителство, дивизионен генерал Мурхаф Абу Касра, който преди това беше посетил Москва. По време на посещението си в края на октомври той се срещна с руския министър на отбраната Андрей Белоусов, който потвърди, че сътрудничеството с Дамаск включва различни пакети помощ: военно обучение, военно-техническо сътрудничество и сътрудничество в областта на сигурността.

Смята се, че една от ключовите цели на пътуването на Евкуров е била да осигури непрекъсната логистика за руските военни и икономически дейности в Африка, които са свързани с две от руските бази в Сирия - Хмеймим (военновъздушни сили) и Тартус (военноморски). Като настоящ командир на „Африканския корпус“, Евкуров има най-цялостно разбиране по този въпрос.

Посещението на заместник-министъра на руското Министерство на отбраната предизвика безпокойство сред някои външни играчи. Малко преди това неизвестни терористи изстреляха няколко ракети от мобилна установка по сирийската столица. Имаше и непотвърдени съобщения от руското външно министерство за делегации от САЩ и Турция, пристигнали в Дамаск, за да обсъдят въпроси, свързани със сигурността, със сирийското правителство.

