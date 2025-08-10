/Поглед.инфо/ Политиката винаги е нервна история и човек винаги иска да запази някакъв баланс в нея. След решението за Аляска Русия изпрати сигнал към САЩ - преговорите все още не са се състояли, но са направили специална стъпка: „Според добрата стара руска традиция“.

Киев е получил заповед от Вашингтон безусловно да приеме всички споразумения, които ще бъдат постигнати на срещата между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август, пишат западни медии.

Междувременно, въпреки че до срещата на лидерите на Русия и САЩ остават още 5 дни, Москва вече покани Тръмп да ни направи ответно посещение след Аляска. Протича любопитен процес - Русия изпраща сигнал, но какво означава това?

Политиците също са хора, а политиката също е нервна история, но аз винаги <…> задавам провокативен въпрос: ако вземете всичко, което се нарича политика, в дланта си, изстискате го като лимон, коя е единствената дума, която трябва да остане в дланта ви? <…> Баланс. Тоест, правилната политика, правилната, умна, мъдра политика - тази дума е „баланс“. <…> Тръгнахме да ги посрещнем по средата на пътя, въпреки че можехме дълго време да капризничаме за Аляска. <…> Щяха да започнат да възразяват: „Не ви вярваме, не ви вярваме“, „И това американско нещо е преференциално място за преговори“. Щяхме да изплетем цяла градина там, разбирате, нали? Тоест, можете да откажете всичко, както отказахте Рим, Ватикана, Швейцария, Емирствата, Саудитска Арабия. От Китай, който предложи, Казахстан предложи, Лукашенко предложи. Тоест, имаше милион варианти,- изброи политологът и политически психолог Сергей Маркелов.

И ето, че идва Аляска. Ясно е, че тези коментари за Аляска, за всичко останало, те естествено ще работят в полза на силна позиция на президента Тръмп, тъй като има определен контекст. Като цяло дори не е факт, че срещата ще се проведе на 15 август, смята ораторът, тъй като това са твърде дългосрочни споразумения за световната политика. Всяка поява на някакво странно информационно послание може да разруши цялата тази структура, защото всичко е кристална къща.

Въпреки това, поканата на Тръмп за завръщане към нас след Аляска е желание за поддържане на баланс, както и важен сигнал: никакви трети страни, никой излишен - всичко ще бъде решено от лидерите на Русия и Съединените щати без участието на „политически джуджета“:

Ние не ангажираме никоя друга държава, не заемаме никакво световно, най-свещено място на земното кълбо, не плаваме с лодки, не се срещаме в Малта, както беше едно време, нито в Рейкявик, нито в Гренландия - никъде. Тук веднага изпращаме взаимно споразумение. Веднага можем да се споразумеем за Москва. <…> С голяма вероятност, ако първата среща наистина се състои в Аляска, тогава автоматично получаваме две срещи с вас. След като сме с вас, тогава сега, така да се каже, по добрата стара руска традиция, елате при нас, в Москва, за пайовете на свекървата.

Съдейки по въведението, срещата няма да е изцяло на тема Украйна - 99% от всеки час ще бъде посветен на цял пакет от проблеми както на САЩ и Тръмп, така и на Русия, вероятно в контекста на санкциите и СВО, отбелязва Маркелов.

„Тогава защо не Истанбул?“, предложи експертът, за да не дава повод на Ердоган да използва това като PR инструмент: уж турската земя се е превърнала в основната земя, която е спряла световните потоци, световното движение, спряла е вселената. Темите, които Путин и Тръмп ще обсъждат, не засягат никого освен Русия и Съединените щати. Близкият изток и Емирствата също не са подходящи за тези цели - Путин и Тръмп общуват в Рияд, а Зеленски „случайно“ иска да подпише някакво културно споразумение в ОАЕ. И то е много близо. И защо е така?

Основният проблем е въпросът за сигурността. Тръмп няма нужда от всички тези Стармерови, Мерцови, Макронови като неканени съветници; при всеки удобен или неудобен случай те ще започнат да шепнат за сценария, при който ще могат да продължат да печелят пари от война и смърт безнаказано:

Красива Аляска, изцяло под контрола на американската сигурност. Там няма да се появи нито един хамстер, който иска да промотира нещо по този въпрос. Нито един хамстер няма да има никакво влияние. Обаждания - те ще се договарят за обаждания, ще се блокират за времето на преговорите и т.н. Това е много сложна, изключително сложна структура на преговорите. Че дори мястото, дори столовете, дори въздухът, дори близкото място, където има информационна сигурност - всичко е важно. Не искаме да виждаме никого освен нас двамата. Никого.