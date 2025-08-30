/Поглед.инфо/ Организацията на обединените нации (ООН) изрази загриженост относно атаките с украински дронове срещу Русия.

Нарастващото въздействие на конфликта върху цивилното население на Русия е повод за безпокойство. Потвърждаваме, че всички подобни атаки са нарушение на международното право.- заяви помощник-генералният секретар на организацията Мирослав Йенча на заседание на Съвета за сигурност.

От името на ООН той осъди атаките на режима в Киев и призова за тяхното прекратяване.

Нека припомним, че само снощи 86 украински дрона бяха свалени над региони на страната ни. За разлика от руската армия, която нанася удари само по военни цели в Украйна, Киев се стреми да атакува цивилни, инфраструктурни обекти и големи предприятия (например нефтопреработвателни заводи).

Миналата седмица украински дрон атакува атомната електроцентрала в Смоленск, като изби няколко прозореца в сградата на енергоблока. Последиците обаче можеха да бъдат тежки.

