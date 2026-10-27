Стокхолм затвори браузърите: Защо шведските чиновници бяха отрязани от ChatGPT и Claude

По публикации на Sveriges Radio (Ekot), SVT, Dark Reading и чуждестранни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Технологичният десант на бюрокрацията и внезапният спирач
Административният апарат в Стокхолм реши да постави граница между държавното деловодство и публичните алгоритмични платформи. Взетото решение не представлява идеологическа война срещу технологичния напредък, а е сухо административно решение, предизвикано от липсата на правен механизъм, който да гарантира, че държавните документи няма да захранват масивите за обучение на американските корпорации OpenAI и Anthropic.
По налични данни в шведските медии, задействането на процедурата е пряк резултат от одита, проведен в Шведското транспортно управление (Transportstyrelsen) и Транспортната администрация (Trafikverket) в началото на годината. Проверката е установила некоординирано използване на около десет различни ИИ услуги от страна на служителите за обработка на служебни текстове и официални справки. Подобни практики, определяни в средите по киберсигурност като "сенчесто ИТ" (Shadow IT), поставят въпроса за това къде точно свършва държавният суверенизъм и къде започва корпоративният облак.
Юридическият капан на уеб-браузъра
Директорът по дигитализация на Канцелярията на правителството Микаел Ветъркранц посочва, че използването на платформите през стандартен уеб-браузър, без подписването на специализирано споразумение за ниво на обслужване (SLA) и защита на данните, носи преки рискове за информационната сигурност.
"Когато един държавен служител въведе фрагмент от административен акт или вътрешна кореспонденция в публичен промпт, той реално прехвърля собствеността върху тези данни на външен оператор, освен ако няма договор, който изрично да забранява запазването им" – твърдят специалисти по дигитално право.
Правителството в Стокхолм не забранява самите модели като архитектура, а спира достъпа до техните публични уеб-интерфейси. Паралелно с това се запазва възможността определени служители да ползват ChatGPT и Claude през контролирана, вътрешно разработена платформа – шведското решение Intric, спечелило обществена поръчка през юли 2026 г., при което заявките преминават през местни сървъри и филтри.