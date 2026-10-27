Стокхолм затвори браузърите: Защо шведските чиновници бяха отрязани от ChatGPT и Claude

/Поглед.инфо/ От 26 октомври 2026 г. влиза в сила административна забрана, според която служителите в Правителствената канцелария на Швеция губят достъп до уеб-версиите на ChatGPT и Claude от служебните си компютри. Мярката е предприета поради липсата на официални споразумения за защита на данните, което създава рискове от изтичане на конфиденциална информация към чужди сървъри. Като одобрена алтернатива администрацията налага използването на Microsoft Copilot.

По публикации на Sveriges Radio (Ekot), SVT, Dark Reading и чуждестранни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичният десант на бюрокрацията и внезапният спирач

Административният апарат в Стокхолм реши да постави граница между държавното деловодство и публичните алгоритмични платформи. Взетото решение не представлява идеологическа война срещу технологичния напредък, а е сухо административно решение, предизвикано от липсата на правен механизъм, който да гарантира, че държавните документи няма да захранват масивите за обучение на американските корпорации OpenAI и Anthropic.

По налични данни в шведските медии, задействането на процедурата е пряк резултат от одита, проведен в Шведското транспортно управление (Transportstyrelsen) и Транспортната администрация (Trafikverket) в началото на годината. Проверката е установила некоординирано използване на около десет различни ИИ услуги от страна на служителите за обработка на служебни текстове и официални справки. Подобни практики, определяни в средите по киберсигурност като "сенчесто ИТ" (Shadow IT), поставят въпроса за това къде точно свършва държавният суверенизъм и къде започва корпоративният облак.

Юридическият капан на уеб-браузъра

Директорът по дигитализация на Канцелярията на правителството Микаел Ветъркранц посочва, че използването на платформите през стандартен уеб-браузър, без подписването на специализирано споразумение за ниво на обслужване (SLA) и защита на данните, носи преки рискове за информационната сигурност.

"Когато един държавен служител въведе фрагмент от административен акт или вътрешна кореспонденция в публичен промпт, той реално прехвърля собствеността върху тези данни на външен оператор, освен ако няма договор, който изрично да забранява запазването им" – твърдят специалисти по дигитално право.

Правителството в Стокхолм не забранява самите модели като архитектура, а спира достъпа до техните публични уеб-интерфейси. Паралелно с това се запазва възможността определени служители да ползват ChatGPT и Claude през контролирана, вътрешно разработена платформа – шведското решение Intric, спечелило обществена поръчка през юли 2026 г., при което заявките преминават през местни сървъри и филтри.