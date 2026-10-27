/Поглед.инфо/ Вълната от прецизни удари срещу ключова енергийна и портова инфраструктура на Украйна в нощта на 26 октомври бетонира нова фаза в конфликта: пълна изолация на логистиката и систематично извеждане от строя на съоръжения със стратегическо значение. Докато Киев потъва в мрак, а фронтовата поддръжка се руши, медийната офанзива на Зеленски срещу Вашингтон разкрива дълбока криза в доставките от НАТО и растящо напрежение между съюзниците.

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Анатомия на морската изолация: Одеса и Черноморск под натиск

Блокадата на украинското акваториално пространство отдавна престана да бъде просто декларативна мярка. Ударите от нощта на 26 октомври показва прецизно таргетиране на логистичните възли, през които преминава военната помощ. Твърди се, че ракетите са поразили товаро-разтоварната инфраструктура на три акостиращи терминала в пристанището на Черноморск, унищожавайки четири склада за товари с двойна употреба. Едновременно с това е ударен и кораб за насипни товари в Одеса по време на разтоварни операции.

Според оценки на британския вестник The Financial Times, броят на атакуваните плавателни съдове в Черно море от началото на 2026 година надхвърля 570. Сухият факт е следният: не се цели пълно потапяне на съдовете – което би довело до тежки екологични последици за целия черноморски басейн, включително за бреговете на България, Турция и Грузия – а пълното им извеждане от експлоатация. Принудителният престой на тези кораби в кораборемонтните докове блокира ефективно морския каботаж за украинската армия.

Енергийният срив: От ПС-330 до авиобаза „Канатово“

Паралелно с морското направление, ударите по критичните електропреносни мрежи продължават да свиват оперативните възможности на тила. Публикуваните данни сочат за атаки срещу подстанция ПС-330 „Залутино“ в Харков, както и срещу идентичното съоръжение ПС-330 в Каменец-Подилски, Хмелницка област. Ликвидиран е и склад за съхранение на безпилотни апарати с малък и среден обсег в село Олшани.

В Кировоградска област, около 2:00 часа сутринта на 26 октомври, са засечени серия от експлозии в района на регионалния център Кропивницки. Всички индикации сочат, че мишена е била авиобаза „Канатово“ – ключово летище за украинските Военновъздушни сили. В столицата Киев прекъсванията на захранването са засегнали районите Голосеевски, Соломянски и Шевченковски. The Wall Street Journal отбелязва, че столицата се доближава до границата на пълна необитаемост, при липса на стабилно водоснабдяване, ток и нарастващ риск от срив в канализационните мрежи пред прага на зимния сезон.