/Поглед.инфо/ Подготовката за форума на АТИС в Шънджън и паралелните дипломатически сондажи в Близкия изток и Европа разкриват дълбока промяна в архитектурата на международните преговори. Докато Вашингтон, Москва и Пекин очертават възможни рамки за глобална сигурност и ядрено разоръжаване, европейските институции и дипломатическият апарат в Киев се опитват да реагират на риска от пълна изолация от преговорния процес.

По публикации на западната преса, "Гардиън", "Уолстрийт Джърнъл", Politico и изявления на дипломатически представители. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата шахматна дъска: От Абу Даби до Шънджън

Службата на руския президент, чрез изявления на помощника Юрий Ушаков, лансира два отделни канала за водене на преговори. Първият вектор предвижда задействане на експертно ниво на тристранни контакти между представители на Русия, САЩ и Украйна, като евентуален начален прозорец се сочи периодът след 4 ноември.

Според публикации в чуждестранната преса, като възможни географски площадки за тези срещи се споменават Абу Даби и Швейцария. Данните сочат, че руският екип се планира да бъде ръководен от Владимир Медински, с участието на висши офицери от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Паралелно с това се подготвя значително по-мащабен дипломатически формат в рамките на икономическия форум на АТИС в китайския град Шънджън на 18 и 19 ноември. Твърди се, че там е възможно присъствието на Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Според информация на "Уолстрийт Джърнъл", инициативата за подобен контакт е била повдигната по време на директни телефонни разговори между Москва и Вашингтон, като американската страна настоява в дневния ред да залегнат темите за контрола върху ядрените оръжия и стратегическото разоръжаване.