Паника в Йерусалим: Защо генерал Замир отказа да стане предизборен бушон на Нетаняху

/Поглед.инфо/ Дни преди ключовия изборен вот Израел се тресе от невиждан сблъсък между политическото ръководство и генералитета. Публикацията на генерирано с изкуствен интелект изображение на ядрен взрив над Тел Авив от страна на премиера Нетаняху отпори лавина от обвинения в държавна измяна и опит за изкуствено провокиране на военен конфликт с Иран. Информациите за отказан оперативен удар от страна на началника на Щаба генерал Еял Замир оголиха дълбоката институционална криза в страната.

По публикации на израелските медии Канал 12 и Канал 13, материали на Axios и CNN. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният прецедент „Замир“: Когато армията поиска писмени гаранции срещу премиера

Политическата математика в Тел Авив окончателно засече, а сметката бе платена през институционалния ред. Според разпространени от Канал 12 и Канал 13 данни, министър-председателят Бенямин Нетаняху е отправил директива към началника на Генералния щаб на ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замир за стартиране на високорискова военна операция срещу иранска територия. Времевият прозорец – броени часове преди изборния ден 27 октомври.

Твърди се, че реакцията на генерал Замир е била извън рамките на стандартния субординационен протокол. Вместо задействане на бойните звена, висшият военен е поискал спешно свикване на заседание, детайлно правно становище и най-важното – писмена заповед с личния подпис на министър-председателя. По сведения от частна среща във военновъздушната база Палмахим, описана от очевидци като изключително напрегната, Замир е заявил въоръжено, че не вижда оперативно основание за незабавни действия срещу Техеран преди приключването на изборния процес.

Официалният кабинет побърза да заглади пукнатините. В ефира на Канал 14 Бенямин Нетаняху нарече медийните разкрития „глупости“, определяйки съобщенията за конфликт като опит за интрига, целяща да закрие факта, че разузнаването и Мосад предупреждавали за иранска намеса във вота. Министърът на отбраната Израел Кац също безапелационно отрече да е съществувал план за извънреден удар. В същото време обаче от офиса на Генералния щаб отказаха да излязат с официално деmenti, че Замир е спрял замислената операция.

Дигиталният апокалипсис като предизборно оръжие: Защо AI гъбата над Тел Авив взриви мрежата

Сривът в класическите политически послания роди гротескни медийни форми. На 25 октомври в личния профил на Нетаняху в платформата X бе публикувано генерирано чрез невронна мрежа изображение, изобразяващо атомен гъбообразен облак над горящите силуети на Тел Авив. Графичният синтез бе гарниран с манифест от десния публицист Ювал Блумбърг, съдържащ тезата за „реална и осезаема екзистенциална заплаха“.

Според цитирания текст, всеки избор, различен от утвърждаването на настоящия премиер, автоматично отваря вратата към „втори Холокост“. В документа се настоява, че Израел разполага с точно определен прозорец от две години, докато Доналд Тръмп заема Белия дом, за да неутрализира окончателно Иран. Всякакви други теми – включително катарското финансиране, въпросът с мобилизацията на харедимите и вътрешнополитическите разследвания – са определени като „диหมа завеса“.

Парадоксът тук е правно-логически. Текстът, разпространен от Нетаняху, директно блъска в собствената му официална реторика от последните месеци, според която иранската ядрена програма бе обявена за „унищожена“, а способността на Техеран да застрашава съществуването на държавата – за „елиминирана“. Внезапният обрат към апокалиптичната психоза накара Гади Айзенкот от опозицията сухо да коментира, че премиерът е изпаднал в истерия, докато Яир Голан бе още по-директен в оценките си.