/Поглед.инфо/ Военните неуспехи и новата геополитическа реалност принудиха Пентагона да търси радикално нова визия за войните на текущия век. Чрез мистериозната организация MITRE и с прякото участие на фигури като Илон Мъск и Палмър Лъки, Вашингтон стартира „Проект Меридиан“. Целта е ясна: пренаписване на доктрините, превземане на нови театри от подземията до Луната и пълна промяна на военните поръчки. Китай обаче вече анализира хода и се готви за отговор.

По публикации на руски военни аналитици и чуждестранни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Операция „Меридиан“: Частният капитал превзема американското военно планиране

Пентагонът бърза. Когато империята започне да губи периферни конфликти, тя спира да козметизира старите си инструкции и сяда да пише нови правила. Точно това представлява стартираният проект „Меридиан“. На хартия става дума за аналитичен доклад, който трябва да бъде завършен до 28 януари 2027 г. Но зад бюрократичната формулировка се крие нещо далеч по-значително – опит за пълно преструктуриране на военната машина на САЩ за остатъка от XXI век.

Особено впечатление прави кадровата конфигурация. Работата от страна на военното министерство се ръководи от Емил Майкъл – заместник-министър по инженерните въпроси в екипа на Пийт Хегсет. Дотук добре, стандартна администрация. Но до него застават Нют Гингрич, основателят на Anduril Палмър Лъки и Илон Мъск. Последните двама не са просто консултанти. Те са собственици на огромни търговски структури, борещи се за държавни договори за милиарди долари.

За да се тушира неизбежният конфликт на интереси, Пентагонът избутва оперативната работа към корпорацията MITRE.

+---------------------------------------------------------------------------------+ | ПЕНТАГОН (Пийт Хегсет) | +---------------------------------------------------------------------------------+ | v +---------------------------------------------------------------------------------+ | УПРАВЛЕНИЕ НА „ПРОЕКТ МЕРИДИАН“ | | Емил Майкъл | Нют Гингрич | Илон Мъск | Палмър Лъки (Anduril) | +---------------------------------------------------------------------------------+ | v (Възлагане) +---------------------------------------------------------------------------------+ | КОРПОРАЦИЯ MITRE | | (Управлява 42 федерално финансирани изследователски центъра) | +---------------------------------------------------------------------------------+ | v (Изпълнение на 4 направления) +------------------------+------------------------+-------------------------------+ | 1. Екстремни среди | 2. Изкуствен интелект | 3. Нови технологии | | - Цислунарно пространство| - Софтуерни платформи | - Насочена енергия (лазери) | | - Подземна война | - Автономни ята | - Биотехнологии/Интерфейси | | - Търговски сателити | - Автоматизиран щаб | 4. Реформа на поръчките | +------------------------+------------------------+-------------------------------+ | v (Реакция) +---------------------------------------------------------------------------------+ | КИТАЙСКИ АНАЛИЗ (Blue Army OSINT Research Institute) | | - Оценка: Положителна за 120-дневния цикъл и гражданските инженери | | - Предупреждение: Риск от лобизъм; необходимост от пълен държавен контрол | +---------------------------------------------------------------------------------+

Основана през 1958 г. като организация с нестопанска цел, MITRE управлява мрежа от 42 изследователски центъра, финансирани пряко от федералния бюджет. Самата организация е полупотайна – дори сред официалните източници липсва единно обяснение за произхода на абревиатурата ѝ. Прозрачност чрез мъгла.