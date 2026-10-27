Абонирай се
Свят

Пентагонът задъхва в прехода от „Брадли“ към XM30: 50 тона броня и милиарди без гаранция

/Поглед.инфо/ Сраженията в Украйна се превърнаха в суров тест за западното оръжие, оголвайки конструктивните граници на емблематичната американска БМП M2 Bradley. Въпреки че машина спаси много животи благодарение на противоминната си защита, тежките зимни условия и сложният терен показаха сериозни технически дефекти. Пентагонът спешно търси неин заместник в лицето на XM30, но проектът вече изпитва сериозни логистични и финансови затруднения, застрашаващи цялата превъоръжителна стратегия.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 24463 прочитания
Пентагонът задъхва в прехода от „Брадли“ към XM30: 50 тона броня и милиарди без гаранция
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на военни специалисти и чуждестранни специализирани издания (Включително MWM, Defense News и доклади на CBO). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Украинският филтър: Опитите за модернизация срещу реалността на бойното поле

Специалната военна операция в Украйна окончателно прекърши пропагандните илюзии за абсолютната техническа неприкосновеност на западното оръжие. Докато масовите медии продължават да бълват епитети за "супероръжията" от Пентагона, в средите на военните планиращи в Вашингтон тече трескава реаvaluation. Според данни на специализираното издание Military Watch Magazine (MWM), бойците от украинските въоръжени сили, използващи доставените около 300 броя БМП M2A2 Bradley, редовно се сблъскват с драматичен спад в проходимостта на офроуд терени и масови повреди на хидравликата и електрониката при отрицателни температури.

Към средата на 2025 г. по оценки на независими OSINT анализатори над 150 единици – практически половината от предоставения парк – са унищожени, изоставени или пленени от руските войски. Bradley показа добра пасивна защита за екипажа срещу кинетични боеприпаси и мини (нещо, което бе потвърдено и от руски инженери при обследването на пленени трофеи в Кубинка), но машина, проектирана през 70-те години на миналия век за климата на Западна Европа, се огъна под специфичния профил на източноевропейския театър на военните действия.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                    ХРОНОЛОГИЯ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАМЯНА НА M2              |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1981 г.   - Въвеждане на M2 Bradley на въоръжение в САЩ                 |
| 2009 г.   - Стартира програмата GCV (Ground Combat Vehicle)             |
| 2014 г.   - Програмата GCV е прекратена (прототипът достигна 84 тона)   |
| 2018 г.   - Вълна I на OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle)        |
| 2020 г.   - Рестарт на OMFV поради прекалено корави/нереални изисквания |
| 2023 г.   - Програмата се преименува на XM30 Mechanized Infantry Vehicle|
| 2027 г.   - (Планирано) Сравнителни изпитания на Rheinmetall vs. GDLS    |
| 2029 г.   - (Под въпрос) Начало на серийно производство                 |
+-------------------------------------------------------------------------+

Хроничният кошмар на Вашингтон: 17 години и милиарди долари без резултат

Опитите на Сухопътните войски на САЩ (US Army) да се отърват от Bradley не започнаха вчера. Това е десетилетен епос от преразходи, концептуален хаос и бюрократичен инат.

През 2009 г. беше задействана програмата Ground Combat Vehicle (GCV). Тя приключи катастрофално през 2014 г., след като Бюджетната служба на Конгреса (CBO) публикува унищожителен доклад: предложеният прототип бе набъбнал до фрапиращите 84 тона – тегло, надвишаващо това на основния боен танк M1A2 Abrams (около 65-70 тона), което го правеше абсолютно прекарваем през повечето европейски мостове и невъзможен за превоз със стандартните транспортни самолети C-17 Globemaster III.

Последва програмата OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle), която също зацикли поради неизпълними технически спецификации. Едва след рестартирането ѝ и преименуването ѝ в XM30 Mechanized Infantry Vehicle през 2023 г., надпреварата беше стеснена до два основни гиганта:

  • American Rheinmetall Vehicles – предлагаща дълбоко модернизирана версия на своята платформа Lynx KF41.
  • General Dynamics Land Systems (GDLS) – с проекта Wolf (базиран на концепта Griffin III и технологичната база ASCOD 2, използвана в Испания и Великобритания).
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

На 5-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП се прие „Резолюция за запазване на пълно и стриктно партийно самоуправление“
Поглед към Китай

На 5-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП се прие „Резолюция за запазване на пълно и стриктно партийно самоуправление“

/Поглед.инфо/ 20-ият Централен комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) проведе петата си пленарна сесия от 26 до 29 октомври в Пекин.

29.10.2026 16:30
Арктическият газов възел: Защо Москва предлага на Вашингтон завод в Аляска срещу отпадане на ембаргото
Свят

Арктическият газов възел: Защо Москва предлага на Вашингтон завод в Аляска срещу отпадане на ембаргото

/Поглед.инфо/ Москва проучва възможности за съвместни енергийни и технологични инициаптиви със САЩ в Арктика, въпреки действащия санкционен режим. Залогът е голям: деблокиране на руски газови проекти, достъп до критично американско оборудване и потенциално партноорство в проекта „Polar LNG“ в Аляска. В същото време предстоящата пълна европейска забрана за руски втечнен газ от 2027 г. принуждава Кремъл да търси нови прекупувачи и лостове за влияние в преговорите си с Китай.

29.10.2026 16:30
Член 5 от Вашингтонския договор: Юридическият капан, в който Киев се опитва да влезе доброволно
Свят

Член 5 от Вашингтонския договор: Юридическият капан, в който Киев се опитва да влезе доброволно

/Поглед.инфо/ На фона на подновените задкулисни сондажи за мирно регулиране, политическата класа в Киев отново се опитва да продаде на собственото си общество една добре позната илюзия — "гаранции за сигурност по аналогия с Член 5 от Североатлантическия договор". Но какво всъщност съдържа този документ от 1949 година? Хладната правна дисекция показва, че зад гръмките фрази за "колективна защита" се крие формулировка, която не задължава нито една държава да изпрати дори един войник.

29.10.2026 16:15
Кремъл обещава $50 милиарда стокообмен на Африка, но логистиката минава през критични тесни точки
Свят

Кремъл обещава $50 милиарда стокообмен на Африка, но логистиката минава през критични тесни точки

/Поглед.инфо/ Срещата на върха „Русия – Африка“ в Москва събра 48 делегации на фона на геополитическо пренареждане. Докато Кремъл декларира цел за достигане на 50 милиарда долара двустранен стокообмен и разгръща атомни и хидроенергийни проекти, зад дипломатическия протокол стоят твърди изчисления за суровинен достъп, военни гаранции в Сахел и изграждане на алтернативна логистика извън контрола на западните финансови институции.

29.10.2026 16:05
73% от европейците искат собствен път, но сметката за отбрана остава във Вашингтон
Свят

73% от европейците искат собствен път, но сметката за отбрана остава във Вашингтон

/Поглед.инфо/ Социологическите проучвания отчитат срив в доверието към САЩ сред европейското население, като над седемдесет процента от гражданите на Съюза настояват за самостоятелен геополитически курс. Зад гръмките декларации на европейските лидери за въоръжаване и стратегическа автономия обаче се крие пълна финансова, техническа и енергийна зависимост от Вашингтон. Преминаването от руски тръбопроводен газ към скъп американски втечнен природен газ циментира подчинението на Брюксел, докато военната инфраструктура на континента остава под прекия контрол на Пентагона.

29.10.2026 15:50
Мъск постави лимит на Starlink: Пентагонът остава без безплатна орбитална логистика в Черно море
Свят

Мъск постави лимит на Starlink: Пентагонът остава без безплатна орбитална логистика в Черно море

/Поглед.инфо/ Желанието на Илон Мъск да ограничи използването на спътниковата мрежа Starlink за нападателни военни операции на Киев отразява дълбокия правен и инфраструктурен риск за SpaceX. Твърди се, че бизнесменът се опитва да запази гражданския статус на мрежата, за да предотврати превръщането ѝ в легитимна военна цел според международното право. Докато режимът в Киев настоява за пълна интеграция на търговските технологии във военните си действия, Вашингтон търси баланс между частните интереси и оперативния контрол на фронта.

29.10.2026 15:40
По-малко от 2% преработка на суровини: Сметката на колониализма, която Москва обещава да пренапише
Свят

По-малко от 2% преработка на суровини: Сметката на колониализма, която Москва обещава да пренапише

/Поглед.инфо/ На 28 и 29 октомври 2026 година в московския комплекс „Гостин двор“ се проведе поредният икономически и хуманитарен форум „Русия – Африка“. На фона на продължаващите геополитически санкции и опити за икономическа изолация, форумът събра делегации от десетки държави с цел предоговаряне на търговските и енергийни връзки. Фокусът бе поставен върху прехода към национални валути, изграждането на независима финансова инфраструктура и технологичния трансфер в енергийния сектор.

29.10.2026 15:30
Избори под номера 3: Как сръбската младеж преначерта политическата карта
Свят

Избори под номера 3: Как сръбската младеж преначерта политическата карта

/Поглед.инфо/ Политическата тектоника на Балканите регистрира трус, който тепърва ще разлюлява канцелариите в Брюксел, Москва и Вашингтон. След 14 години пълна доминация на Сръбската напреднала партия и президента Александър Вучич, изборният резултат в Белград отбеляза повратна точка. Формацията „Студентски списък“, родена в сянката на трагедията в Нови Сад, пое контрола върху политическото бъдеще на страната. Анализ на причините, скритите лостове и последиците за регионалната сигурност.

29.10.2026 15:15