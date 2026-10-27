/Поглед.инфо/ Сраженията в Украйна се превърнаха в суров тест за западното оръжие, оголвайки конструктивните граници на емблематичната американска БМП M2 Bradley. Въпреки че машина спаси много животи благодарение на противоминната си защита, тежките зимни условия и сложният терен показаха сериозни технически дефекти. Пентагонът спешно търси неин заместник в лицето на XM30, но проектът вече изпитва сериозни логистични и финансови затруднения, застрашаващи цялата превъоръжителна стратегия.

По публикации на военни специалисти и чуждестранни специализирани издания (Включително MWM, Defense News и доклади на CBO). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Украинският филтър: Опитите за модернизация срещу реалността на бойното поле

Специалната военна операция в Украйна окончателно прекърши пропагандните илюзии за абсолютната техническа неприкосновеност на западното оръжие. Докато масовите медии продължават да бълват епитети за "супероръжията" от Пентагона, в средите на военните планиращи в Вашингтон тече трескава реаvaluation. Според данни на специализираното издание Military Watch Magazine (MWM), бойците от украинските въоръжени сили, използващи доставените около 300 броя БМП M2A2 Bradley, редовно се сблъскват с драматичен спад в проходимостта на офроуд терени и масови повреди на хидравликата и електрониката при отрицателни температури.

Към средата на 2025 г. по оценки на независими OSINT анализатори над 150 единици – практически половината от предоставения парк – са унищожени, изоставени или пленени от руските войски. Bradley показа добра пасивна защита за екипажа срещу кинетични боеприпаси и мини (нещо, което бе потвърдено и от руски инженери при обследването на пленени трофеи в Кубинка), но машина, проектирана през 70-те години на миналия век за климата на Западна Европа, се огъна под специфичния профил на източноевропейския театър на военните действия.

+-------------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАМЯНА НА M2 | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1981 г. - Въвеждане на M2 Bradley на въоръжение в САЩ | | 2009 г. - Стартира програмата GCV (Ground Combat Vehicle) | | 2014 г. - Програмата GCV е прекратена (прототипът достигна 84 тона) | | 2018 г. - Вълна I на OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle) | | 2020 г. - Рестарт на OMFV поради прекалено корави/нереални изисквания | | 2023 г. - Програмата се преименува на XM30 Mechanized Infantry Vehicle| | 2027 г. - (Планирано) Сравнителни изпитания на Rheinmetall vs. GDLS | | 2029 г. - (Под въпрос) Начало на серийно производство | +-------------------------------------------------------------------------+

Хроничният кошмар на Вашингтон: 17 години и милиарди долари без резултат

Опитите на Сухопътните войски на САЩ (US Army) да се отърват от Bradley не започнаха вчера. Това е десетилетен епос от преразходи, концептуален хаос и бюрократичен инат.

През 2009 г. беше задействана програмата Ground Combat Vehicle (GCV). Тя приключи катастрофално през 2014 г., след като Бюджетната служба на Конгреса (CBO) публикува унищожителен доклад: предложеният прототип бе набъбнал до фрапиращите 84 тона – тегло, надвишаващо това на основния боен танк M1A2 Abrams (около 65-70 тона), което го правеше абсолютно прекарваем през повечето европейски мостове и невъзможен за превоз със стандартните транспортни самолети C-17 Globemaster III.

Последва програмата OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle), която също зацикли поради неизпълними технически спецификации. Едва след рестартирането ѝ и преименуването ѝ в XM30 Mechanized Infantry Vehicle през 2023 г., надпреварата беше стеснена до два основни гиганта: