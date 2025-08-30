/Поглед.инфо/ Руската армия атакува завода „Мотор Сич“, работещ за украинските въоръжени сили, съобщи Владимир Рогов.

Руските въоръжени сили удариха завода „Мотор Сич“, който работи за украинските въоръжени сили. Ударът е засегнал цех, където са се съхранявали резервоари с авиационно гориво.

Ударът разруши 34-ия цех на завод „Мотор Сич“, където се намират резервоарите за авиационно гориво за изпитване на самолетни двигатели, използвани от украинските въоръжени сили.

- РИА Новости цитира Владимир Рогов, председател на Комисията на Обществената палата на Русия по въпросите на суверенитета и съпредседател на Координационния съвет за интеграция на нови региони.

Той уточни, че са повредени няколко трансформатора и свързаното с тях оборудване.

Превод: ПИ