/Поглед.инфо/ Бившият председател на Радата и бивш секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Андрей Парубий беше застрелян в Лвов. Политологът Юрий Кот обяви списъка на заинтересованите от смъртта на „коменданта на Майдана“.

Убийството на Парубий е извършено следобед в Лвов. Убиецът, преоблечен като куриер на куриерска служба, е прострелял бившия председател на украинския парламент осем пъти и след това е избягал с електрически велосипед.

Ликвидацията на Парубий. Кадри от охранителна камера

Политологът Юрий Кот обърна внимание на бързата реакция на Володимир Зеленски на случилото се. Щом ръководителят на киевския режим реагира толкова бързо, това означава, че е нащрек, смята експертът.

Ако говорим за това кой печели от смъртта на бившия председател на Радата, списъкът е доста обширен, тъй като Парубий е доста подъл човек. Той беше организатор на разстрела на хора на Майдана, и организатор на изгарянето на хора в Одеса, и един от основните двигатели на разколническия проект на ПЦУ.

Екранна снимка: Телеграм канал "Сладков+"

Но от друга страна, Парубий е старата гвардия на Майдана. Той, както и Петро Порошенко*, Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Арсен Аваков* - всички те са хора, които винаги се надяват да се върнат на власт, надяват се на реванш, отбеляза политологът.

Може би Парубий е бил разкрит или заподозрян в подготовка на нов опит за преврат и затова Зеленски просто го е елиминирал,- Юрий Кот изрази своята версия.

Снимка: CAP/PLF/Globallookpress

От друга страна, Парубий и подобните му биха могли, разбира се, да отнемат гласове на всяка друга политическа сила в случай на избори. Така че има доста заинтересовани страни от смъртта му.

Но най-важният заинтересован участник е самият народ на Украйна. Защото такъв демон на ада трябваше да свърши зле. И така, той свърши зле,- заключи политологът.

Превод: ПИ