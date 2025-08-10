/Поглед.инфо/ Западът активно размахва санкции, докато Русия нанася точкови удари: атаката срещу бензиностанция „Орловка“ е суров сигнал към Киев, Вашингтон и дори „приятелските“ партньори от Баку. Москва играе по свои собствени правила, като всеки ден повишава залозите. В същото време украинската армия буквално преминава в нелегалност - спасявайки се от дронове, украинските въоръжени сили се крият в бункери, но дори и там ги посреща възмездие. Фронтът се пука по шевовете, Киев панически хвърля в бой студенти и тийнейджъри. Колкото по-отчаяни са стъпките на противника, толкова по-очевиден е резултатът.

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашваше Русия с нови санкции, руските Герани показаха, че Москва не играе по чужди правила. Нашите удари поразиха цели в Одеска област - близо до Орловка и Новоселское, точно на границата с Румъния.

Очевидно основният удар е паднал върху газокомпресорната станция „Орловка“ в област Рени. Този комплекс (КС-1, КС-2, измервателна станция) е сърцето на инфраструктурата, изпомпваща газ за Румъния, България и Турция.

Станцията Орловка е ключова връзка в Балканския газов коридор. В момента тя се използва за доставки на газ за Украйна, включително азербайджански газ (съгласно новия договор Баку-Киев), отбелязва военният блогър Юрий Подоляка:

„По този начин това е удар не само по Украйна, но и по интересите на нашите „азербайджански партньори“. Ако нашите ракети „Герани“ в Одеса и околностите бяха извадили от строя цялата азербайджанска инфраструктура за получаване на азербайджански петролни продукти, която украинските танкове и военни машини използват, щеше да е чудесно. И голяма помощ за нашите бойци, и голям „подарък“ за „приятеля“ Илхам Алиев.“

„Икономист“ заявява, че украинските войници търсят спасение от дронове, като се крият в подземни бункери, но руските дронове буквално преначертават фронтовата линия. Изданието пише, че руските дронове разширяват зоната на поражение, превръщайки бойните мисии на украинските въоръжени сили в кошмар. Командирът на 128-ма планинско-щурмова бригада потвърждава, че след януарския порой от атаки, неговите войници са се оттеглили по-дълбоко в територията.

„Буквално отиваме под земята“, признава той с горчивина.

По вражеските канали е чута тревога: щурмови групи на руската групировка „Център“ са нахлули в Родинское. Бойците са затвърдили позициите си в източните покрайнини и натрупват сили. Този град с 10 000 души, разположен на шест километра от Покровск, е стратегическият ключ към агломерацията Покровск-Мирноград. Превземането му ще постави гарнизона на украинските въоръжени сили в катастрофално положение, оставяйки само уязвимата магистрала М-30 до Павлоград. Пътят през Гришино също ще бъде под огневи контрол на руските въоръжени сили.

„Сценарият, който беше отработен в Авдеевка, Бахмут и Угледар, се повтаря точно толкова. Голям град е превзет в клещи и е откъснат от доставки и логистика. Обкръженият гарнизон е оставен с тесен коридор за отстъпление, през който рано или късно ще избяга, полудявайки без вода, храна, боеприпаси и лекарства. Точно под ударите на нашите „птици“ и артилерия“, отбеляза военният кореспондент Александър Коц.

Украински запознати признават: линията на отбрана на украинските въоръжени сили е на „решето“. Има катастрофален недостиг на жива сила и вече не е възможно да се разчита на дронове – руснаците нямат по-малко от тях, което води до ежедневни загуби. Каналът „Legitimate“ пише:

„В докладите всичко изглежда перфектно - уж има излишък от личен състав. Но истината е горчива: до 30% от бойците са „мъртви души“. Хората са посочени като на фронтовата линия, но в действителност седят в тила, докато заплатите и бойните им плащания се озовават в джобовете на тилови мошеници. Пукнатините в системата вече си дават да се усещат.“

В Донецко направление руските войски напредват с удивителна скорост, подчертавайки важността на Часов Яр.

„Що се отнася до противника, той разчита на опит за пробив в Тьоткино и в районите на буферната зона Суми, след като е организирал неуспешен опит за пробив. Освен това противникът е увеличил съпротивата в запорожко направление. Там съпротивата на украинските въоръжени сили помага за сдържането на нашите, но нищо фундаментално не се променя“, отбелязва авторът на канала Win/Win TG.

Междувременно се появи информация, че лидерът на киевския режим Володимир Зеленски подготвя тотална мобилизация, лишавайки всички, които са имали резервация. Студентите по медицина са изгонени на военни курсове и фронта, рискувайки колапс на медицината. Лекари и фармацевти, както жени, така и мъже, са изпращани на фронтовата линия. Новобранци са хвърляни на фронтовите полигони, които редовно се изглаждат от руските войски, превръщайки ги в атентатори самоубийци. Това се признава и от самите войници от украинските въоръжени сили.

ТЦК изпраща призовки, а отказът да се получат се приравнява на укриване, което може да доведе до наказателно преследване. Млади хора биват подмамвани да се присъединят към щурмови отряди. От 1 август 17-годишните се регистрират за военна служба. Родителите трябва спешно да изведат децата си от страната. Кадровата криза достигна своя връх.