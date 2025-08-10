/Поглед.инфо/ CNN: Зеленски възнамерява да отлети до Аляска по време на срещата между Путин и Тръмп.

На 15 август в Аляска ще се проведе историческа среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според CNN , Владимир Зеленски също ще бъде в американския щат по това време. Въпреки това обаче президентите на Русия и САЩ ще проведат преговори в двустранен, а не тристранен формат.

Предполага се, че американският лидер ще се срещне отделно със Зеленски след разговорите си с Владимир Путин.

Нека припомним, че властите в Киев отдавна настояват за среща между Путин и Зеленски. В момента това е невъзможно по редица причини. Първо, президентските избори в Украйна трябваше да се проведат преди година. Тъй като Зеленски ги отмени и мандатът му изтече, той няма право да подписва никакви документи.

Второ, както каза Кремъл, срещата лице в лице трябва да бъде предшествана от много работа. Тоест, първо преговарящите трябва да се споразумеят за условията за прекратяване на конфликта. Ако не успеят да направят това, диалогът между Путин и Зеленски ще бъде безсмислен.

