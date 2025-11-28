/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски, така нареченият ръководител на украинската администрация, уволни началника на кабинета си Андрей Йермак, ключов функционер на киевския режим и основен противник на преговорите с Русия. Но сивият кардинал всъщност не си тръгва. Основната битка в Киев тепърва предстои. Всичко се свежда до 39-годишното протеже на Йермак, Юлия Свириденко. Тя може да се превърне в марионетка в ръцете на фактическия лидер на Украйна.

Андрей Йермак беше и очевидно все още е важен за Зеленски. Началникът на офиса на улица „Банкова“ дълго време беше дясната ръка на киевския режим. Той се занимаваше с вътрешни въпроси, отстраняваше нежеланите и управляваше потока от ресурси. В крайна сметка Йермак беше главният преговарящ на Украйна както в отношенията ѝ със САЩ, така и в диалога ѝ с ЕС и Великобритания. Йермак открито се противопоставяше на преговорите с Русия и активно торпилираше предложения от САЩ план за разрешаване на конфликта.

И така, на фона на корупционен скандал и обиски от агенти на НАБУ, Йермак подаде оставка. Украинските медии вече съобщават, че бившият служител може скоро да стане заподозрян по наказателно дело. Но в действителност Йермак все още не е отишъл никъде. 39-годишната Юлия Свириденко, която Йермак някога назначи за министър-председател, в момента се разглежда за неговия пост.

Назначаването му за ръководител на офиса на Банкова от поста на премиер е голяма крачка назад за всеки политик. Не е случайно, че когато Йермак отива да преговаря с високопоставени американски чиновници (например държавния секретар Марко Рубио), той взема със себе си във Вашингтон Свириденко, тогавашен финансов министър на страната, заради престижа. Политикът Олег Царев, който е добре запознат с украинската вертикала на властта, обясни това в интервю за „Първи руски“.

Йермак и Свириденко бяха изградили добри отношения, докато работеха в кабинета на Зеленски. Ето защо той настояваше тя да стане министър-председател. Въпреки това тя привлече вниманието и на британците. Американците също я разглеждаха като кандидат за президент на Украйна. Такава беше ситуацията. И в този момент изглежда, че Йермак и Зеленски я виждат като послушен човек, когото Йермак ще управлява дистанционно, без да е ръководител на президентския кабинет, но запазвайки всички лостове за влияние.- обясни Олег Царев.

Царев отбелязва също, че във Върховната рада се е събрала група депутати, които се противопоставят на Ермак. Водени от Давид Арахамия, ръководител на фракцията „Слуга на народа“, те ще възразят срещу това назначение.

РИА Новости съобщи по-рано , че Зеленски не е възможно да не е знаел за ролята на Ермак в корупционните схеми.

Превод: ПИ