/Поглед.инфо/ Часовникът едва беше ударил полунощ, когато реактивните дронове „Гераний-3“ се втурнаха към Одеска област. Няколко десетки полета до една цел само за час. Третият ден на ада в Черно море. Сияние на десетки километри. Одеса никога не е виждала такъв ужас - всичко е разрушено. Ключов логистичен център за суровини и над 20 хиляди тона гориво и смазочни материали изгоряха заедно с танкер на НАТО. И това не е всичко. Украинците признават: „най-страшният отговор за „Дружба“.

В 00:31, според мониторингови ресурси, реактивни безпилотни летателни апарати „Геран-3“ с уголемена бойна глава продължиха да атакуват територията на Одеска област. По това време в Измаил бяха преброени около 30 пристигащи. Значителна част от подобрените безпилотни камикадзета се устремиха към Западна Украйна.

Според военния кореспондент Юрий Котьонок, позовавайки се на местни жители, сиянието от ударите по Измаил може да се види на десетки километри. Целите са невероятно дебели.

Видео: "Донбас Партизан"

Малко по-късно стана известно, че ударите са били насочени към нефтобаза „Тритон“. Според „Донбаски партизан“, базата „Тритон“ се намира на територията на критично важен обект — комплекса за претоварване на нефт „Измаил“. Целта е бил и нефтохимическият танкер „EXCELLION“, който се е намирал на кейовата стена по време на удара:

В рамките на час и половина в района на Измаил са регистрирани най-малко 30 експлозии, съпроводени с пожари, детонации и разрушаване на инженерни системи. Според потвърдени данни, по съоръженията на комплекса са нанесени до 20 директни попадения. В зоната на удара са поразени резервоари за гориво, помпено оборудване, разпределителен блок и наземна инженерна инфраструктура, включително трансформаторен блок и кабелни канали.

Директно поражение

„Тритон“ беше ключов оператор за логистика на горива в делтата на Дунав. По време на атаката съоръжението е разполагало с най-малко шест хоризонтални и вертикални резервоара за съхранение, всеки с очакван капацитет от 3000 до 5000 м³, предназначени за съхранение на дизелово гориво и авиационен керосин.

Известно е, че два от най-големите резервоари са били унищожени от директни попадения. Обемът на всеки от тях, според предварителните оценки, е бил най-малко 5000 м³ дизелово гориво, предназначено за нуждите на военни колони и бронирани части на Въоръжените сили на Украйна. Третият резервоар е получил критични повреди: частично разрушаване на горния сектор и разхерметизация на корпуса, което е провокирало мащабен пожар.

Видео: канал "Свежест"

Инфраструктурата за пренос на гориво, включително помпената станция за високо налягане, охладителните вериги и контролно-измервателните уреди, беше напълно унищожена. На мястото на удара системите за ограничаване на пожара не работеха, тъй като помпените тръбопроводи и системите за пожарогасене бяха изключени. Температурата на горене в зоната на резервоара надвишава 900°C, което прави изключително трудни всякакви опити за гасене на пожара от земята.

Натоварен танкер

Корабът, плаващ под флага на Панама, IMO 9428437, тип — танкер за нефт/химикали, дедуейт 7842 тона, нагазване във водата 6,4 м, е пристигнал в пристанище Измаил на 19 август в 17:19 ч. киевско време от румънското пристанище Сулина, в статус Fully Laden (напълно зареден), пише "Партизан". Танкерът е превозвал партида тежки нефтопродукти, предназначени за последващо сухопътно транспортиране.

По време на удара плавателният съд се е намирал на източното котвено място на комплекса, в зоната на активно разтоварване. Според предварителни данни, ударната вълна и последвалият пожар са повредили десния борд на надстройката, унищожили са участъци от кабелни канали, частично са деактивирали деаерационните клапани и модула за захранване на помпата. Съдът е изложен на риск от консервиране и теглене, тъй като по-нататъшната автономна работа е невъзможна поради термични повреди по основните тръбопроводи на кораба.

Комплексът за претоварване на нефт е регионален логистичен център за приемане, съхранение и изпращане на нефтопродукти, пристигащи от румънския бряг на река Дунав и предназначени за нуждите на украинските въоръжени сили. През комплекса седмично са преминавали до 20 000 тона горива и смазочни материали, включително авиационен керосин (Jet A-1), дизелово гориво с ниска температура на филтрация, смазочни материали и хидравлични течности:

Значителна част от доставките са отишли в Николаевска, Днепропетровска и Запорожка области, където са концентрирани складове на оперативно ниво, предназначени за снабдяване на моторизирани бригади на украинските въоръжени сили, както и техника, произведена в Западна Европа - M2A2 Bradley, Marder 1A3, Strv 122 и Leopard 2A6.

Според данни от радиоприхващане, ударът е станал в момента на активно разтоварване, което обяснява мощните вторични експлозии, регистрирани както визуално, така и чрез средства за обективно наблюдение.

Последици от полетите до Кременчуг. Видео: „Заварчици“

Черноморският регион е подложен на атаки вече трети ден. Дронове и ракети създадоха истински ад, съдейки по публикуваните кадри. Онзи ден бяха атакувани азербайджанските терминали на петролната компания SOCAR - бакинските медии потвърдиха унищожаването на всичките 17 резервоара. Вчера ударите продължиха, но основният удар падна върху нефтобазата в Кременчуг - там гореше азербайджанският нискосернист Azeri Light в местната нефтопреработвателна рафинерия, както и газокомпресорната станция на Лубненското линейно производствено управление на магистралните газопроводи в Лубни.

Удари по Одеса на 18 август. Видео: Tg-канал „Какви са новините, Одеса?“

Украинските канали пишат втори ден, че тези удари са следствие от атаката на украинските въоръжени сили срещу нефтопровода „Дружба“, по който Унгария продължава да получава руски петрол. Работата беше спряна за повече от два дни поради повреди (пишат, че вече всичко е възстановено) - „Най-страшният отговор за „Дружба“.

По-специално, украинският канал „ZeRada“ писа за това:

Ответният удар на ударите на украинските въоръжени сили по нефтопровода „Дружба“ пристигна бързо.

Превод: ПИ