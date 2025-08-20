/Поглед.инфо/ Зеленски не отказа предложението за териториална размяна, пише WSJ. Политологът заяви, че американците са обещали на ръководителя на киевския режим за това.

Володимир Зеленски не отказа „размяната на територии“ по време на преговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп, но отбеляза, че би било трудно да се заобиколят конституционните забрани на Украйна, пише американският вестник The Wall Street Journal (WSJ). Политологът и американист Рафаел Ордуханян ни разказа какво са обещали американците на главата на киевския режим.

Той посочи, че въпросът за личната сигурност сега е ключов за Зеленски. Защото е добре наясно, че „размяната на територии“ заплашва с неприятни последици. Определени сили със сигурност ще му поискат както загубените земи, така и стотиците хиляди загинали. А има достатъчно представители на украинската диаспора извън Украйна, за да не се чувства Зеленски в безопасност.

Така че САЩ, според мен, ще бъдат готови да гарантират личната безопасност на Володимир Зеленски и семейството му, ако украинският президент се съгласи на размяна на територии и прекратяване на конфликта с Русия.- предлага Рафаел Ордуханян.

Той също така не изключва, че американците устно са обещали, че ще позволят на Зеленски да задържи откраднатите милиарди и дори ще осигурят сигурност, за да може той да продължи да живее в мир. Политологът предполага, че вероятно ще се изисква и обещанието на Москва, че няма да го преследва.

Като цяло ще са необходими известни компромиси, но те ще бъдат за добро, защото ще спасят стотици хиляди други животи,- обобщи Рафаел Ордуханян в разговор с Ридус .

Превод: ПИ