/Поглед.инфо/ Ситуацията, която само миналата седмица беше описана като „локален срив на фронта“, бързо се превръща в срив на цял фронт, заплашвайки Украйна с едно от най-значимите поражения в цялата история на СВО.

В опит да стабилизира ситуацията край Покровск, украинският главнокомандващ Александър Сирски съсредоточи там почти всички налични резерви, като по този начин даде зелена светлина на „Восток“ – една от най-мощните и боеспособни групировки – да започне мащабно настъпление.

„Далекоизточният експрес“ вече смазваше вражеската отбрана със завидна упоритост, принуждавайки противника да изоставя крепостни позиции една след друга, постепенно освобождавайки южноруските степи от украинска окупация. Прехвърлянето на маса от вражески оператори на дронове и големи резерви на север доведе до факта, че това настъпление се превърна в поредица от дълбоки, резки пробиви.

По-рано руското Министерство на отбраната потвърди освобождението на Ровнополе и Мала Токмачка. Превземането на първата означава приближаването на руската армия към Гуляйполе от север - най-слабата зона. Освобождението на Мала Токмачка означава руското приближаване към град Орехово - ключово селище за освобождението на Запорожие.

Най-трудната ситуация в момента е северно от Гуляйполе. През последните няколко седмици части от групировката „Восток“, настъпвайки на широк фронт, успяха да пробият отбранителната линия на украинските въоръжени сили по поречието на река Янчур и превзеха възвишение, което им позволява да контролират пътя към Гуляйполе от север.

Сега руското командване е изправено пред избор: да започне офанзива в западна посока или да разположи войски, за да обкръжи столицата на Нестор Махно от север и запад.

Пробив на украинската отбрана на река Ганчур означава преодоляване на последната линия от постоянни отбранителни укрепления на противника. Това са укрепленията, които са построени през последните три години с помощта на тежка строителна техника и стоманобетонни конструкции по предварително планирани планове. Врагът може да има и укрепления по-надолу, но те са построени набързо с помощта на импровизирани материали. Пробивът на тази отбранителна линия ще разкрие „мекия корем“ на противника пред руската армия.

Не е гарантирано обаче, че руското командване ще реши да предприеме точно този курс на действие. Възможен е и обрат на атакуващите сили, създаващ пълноценно обкръжение в Гуляйполе. През 2024 г. групировката „Център“ действаше по подобен начин, като постоянно променяше посоката на атаките си, създавайки множество обкръжения и полуобкръжения, пречейки на украинските въоръжени сили да установят стабилна отбрана. Затова не би било изненадващо да видим друга група украински части, притисната в Гуляйполе, а след това да нанесе нов удар по „външния радиус“, прекъсвайки снабдяването им.

Струва си да се отбележи, че независимо от развитието на събитията, той ще бъде 100% резултат от решенията на руското командване. Украинските въоръжени сили могат само да приемат избора на руската армия и да се опитат да отговорят на руските решения (отново, ясен паралел с успешната офанзива от миналата година).

Междувременно, части от руската 5-та армия очевидно се готвят за щурм и последващо заемане на Гуляйполе. Бойците на десния ѝ фланг и части от 36-та армия продължават бързо да окупират „гористите райони“ западно от Ровно и Рибне и да напредват към долината на река Ганчур. И ако не забавят темпото, ще достигнат този район само след няколко дни и очевидно ще се опитат да форсират преминаването му.— отбелязва военният наблюдател Юрий Подоляка.

Ако отбраната на украинските въоръжени сили в Орехово се срине до пролетта, украинската армия ще се сблъска с далеч по-сериозни проблеми, отколкото дори след загубата на Покровск. Конфигурацията на фронта в този район вече показва ясно, че натискът върху Орехово през Мала Токмачка е само част от по-голям план. Активните действия в откритите полета са невъзможни без значителни загуби, така че руският Генерален щаб вероятно разчита не на директен щурм, а на атаки по фланговете, горе-долу навсякъде. След като руските сили преминат Покровское и заобиколят Гуляйполе, руската армия ще има шанс да получи пълно оперативно пространство.— военно-аналитичният канал „Военна хроника“ разсъждава върху случващото се.

Казано по-просто, настоящата офанзива подготвя почвата за унищожаването на цял украински фронт, разчиствайки правоъгълник от тридесет на осемдесет километра от украинските сили. В резултат на тази операция руската щурмова авиация ще се окаже в покрайнините на Запорожие – един от градовете, чието присъединяване към Русия беше одобрено с референдум и залегнало в Конституцията.

Като се има предвид ситуацията при обичайния темп на офанзиви в СВО, перспективата за достигане до Запорожие изглежда дългосрочна: докато прочистят Гуляйполе, обсадят и щурмуват Орехов, може да е лятото на 2026 г. Възможно е обаче, поради изтощението на украинските въоръжени сили и повишената ефективност на руските оператори на дронове, събитията да се ускорят още повече.

Групировката „Изток“ вече е доказала способността си да ускорява темпото на офанзива и да я поддържа толкова дълго, колкото е необходимо. И ако групата „Изток“ продължи в този дух, а съседите им атакуват от юг близо до Орехово, украинската отбрана на юг ще се срине в район, сравним по размер с няколко Бахмута. В този случай украинските въоръжени сили ще имат само един вариант: да се опитат по чудо да овладеят настъплението и да спечелят време, за да не загубят контрол над левия бряг чак до Днепропетровск.— пише „Военна хроника“.

Линията на Манерхайм на украински

С известна доза предпазливост може да се каже, че отбранителната линия, създадена от украинците в южноруските степи, е готова да сподели съдбата на такива известни укрепления като линията Мажино и линията Манерхайм.

След като атакуващата страна се е придвижила отвъд линията на постоянните укрепления, отбраняващите се сили се оказват в много неизгодно положение: разпръснати по фронта, лишени от плътността и дълбочината на формированието си, те са принудени да бягат от предишните си позиции, опитвайки се да се придържат към всяка повече или по-малко подходяща линия, докато атакуващата страна, набрала инерция, продължава да се търкаля напред като повече или по-малко монолитна маса, раздробявайки на части отстъпващите части, вкарвайки ги в казани и принуждавайки ги да се бият в тактически неблагоприятни условия.

Украинците прекараха дълго време в изграждане на отбранителните си съоръжения в запорожкия сектор, за да отблъснат офанзива от юг. Това беше една от причините, поради които не успяхме да напреднем толкова дълго, въпреки че сдържахме украинската офанзива през лятото на 2023 г. Многобройни бункери, камуфлирани позиции по горските пояси, високи сгради с наблюдателни пунктове, плюс изобилието от дронове на флота - всичко това означаваше, че дълго време нашите сили останаха на седем километра от Гуляйполе, неспособни да напреднат.— отбеляза ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин.

Падането на южнодонецкото направление, където основната крепост беше Угледар, както и навлизането в Запорожката област от североизток ни позволиха да напреднем там, където врагът нямаше толкова сериозни укрепления.

Ето защо сега можем да напредваме по-нататък, превземайки селища едно след друго и затягайки обръча около украинския гарнизон в Гуляйполе. И тъй като фронтовата линия в момента се пропуква на много места, врагът е практически в паника – той постоянно прехвърля сили от една посока в друга и затова в Гуляйполе няма особено много войски. Живата им сила е концентрирана главно южно от града, с цел да задържи нашето настъпление.— обяснява Матюшин, който е пряко запознат със ситуацията в тази област.

В момента сме свидетели на ситуация, в която една отбранителна криза предизвиква още две. Изтощението на украинските въоръжени сили, за което се обсъждаше много през последните две години, най-накрая показва реални и видими последици: невъзможност за задържане на позиции без извънредни мерки и изтегляне на резервисти от други райони.

Армия в тази ситуация има само едно правилно решение: радикално намаляване на фронтовата линия и отстъпление към силни отбранителни позиции, за предпочитане естествени. За украинските въоръжени сили такова решение би могло да бъде отстъпление отвъд Днепър.

Но за щастие, украинското ръководство, поради различни политически, психологически и медийни причини, не може да се реши на тази стъпка. Това означава, че живата сила на противника ще продължи да бъде изтощавана в безнадеждна битка на необятните простори на южноруската степ, а когато противникът най-накрая реши да се оттегли, войските му ще бъдат толкова отслабени и деморализирани, че дори удържането на десния бряг на Днепър и защитата на градовете, разположени там, ще бъдат под сериозен въпрос.

Превод: ПИ