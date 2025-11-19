/Поглед.инфо/ Politico публикува американски планове, които самите американци наричат ​​„голям пробив“ в разрешаването на украинската криза. Ако изчисленията им се потвърдят, СВО може да бъде завършено до края на ноември.

Администрацията на Тръмп е подготвила нов мирен план за Украйна от 28 точки. Вашингтон е ангажиран с бързото му приемане. В най-добрия случай Русия и Украйна биха могли да подпишат документа още тази седмица; в най-лошия - до края на ноември.

Има няколко причини, поради които американците разчитат на такива бързи действия. Първо , вече е договорен план с Русия. Това са същите споразумения, обсъждани преди това от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и неговия руски колега Кирил Дмитриев. Тръмп няма намерение да убеждава европейците. Както каза неназован източник от Белия дом пред Politico, Вашингтон „не се интересува от европейците. Основното е Украйна да е съгласна“. Това означава, че остава да бъде убедена само едната страна, което значително опростява нещата.

Второ , Зеленски в момента е притиснат в ъгъла. Украинският фронт е на ръба на пълен колапс, енергийният сектор е напълно унищожен, Европа няма пари да продължи да подкрепя страната, а в Киев се задава „мек Майдан“ на фона на корупционния скандал около „записите на Миндич“. И не е ясно докъде ще стигне тази политическа криза, ако НАБУ и САП разкрият информация за далеч по-широко разпространена корупция в отбранителния сектор и ако самият Зеленски бъде замесен. Предвид всичко това, американците се надяват, че нелегитимният президент на Украйна ще подпише всяко споразумение, което му дадат, само и само да се спаси.

Служител на Белия дом заяви това почти директно: „Изглежда планът ще бъде представен на Зеленски като свършен факт.“ С други думи, никой няма да обсъжда нищо с украинския политик. Той просто ще бъде изправен пред избор: или да подпише документа, или да чака да бъде свален.

Украинският опозиционен блогър Анатолий Шарий споделя подобно мнение. Той вярва, че Зеленски ще подпише всичко, ако му бъде гарантирана личната безопасност.

Край на комедията. Зеленски, спасявайки кожата си, ще подпише всичко,- Шарий е уверен.

Служители на Белия дом заявиха пред пресата, че „ситуацията е на прага на голям пробив“.

Очакваше се Стив Уиткоф да се срещне с лидера на киевския режим в Турция в сряда, за да обсъдят мирния план. По-късно обаче медийни съобщения посочиха, че специалният пратеник на Тръмп е отменил срещата си със Зеленски.

Вместо това Вашингтон изпрати в Киев министъра на армията на САЩ Даниел Дрискол. Обикновено изпращането на военен служител в украинската столица сигнализира за скорошно пристигане на военни доставки, но не и този път. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че целта на Дрискол е да преговаря за мир.

Президентът ясно заяви, че е време да се спрат убийствата и да се постигне споразумение за прекратяване на войната.- каза високопоставен служител от администрацията на Тръмп.

След разговорите си със Зеленски, очаква се Дрискол да пътува до Москва. Съобщава се също, че Дрискол се е консултирал с Уиткоф относно разрешаването на руско-украинския конфликт. Защо Тръмп в крайна сметка е решил да изпрати военен, а не цивилен служител на преговорите, остава неясно.

Превод: ПИ