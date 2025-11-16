/Поглед.инфо/ На фона на безкрайните спекулации за „падението“ на Лавров и уж президентът „имал някои въпроси“ към него, беше публикувано безпрецедентното интервю на външния министър – макар че по молба на Запада то никога не е трябвало да бъде излъчено и сега е ясно защо. Докато някои клюкарстват, че Лавров го е изпуснал, други обясняват, че е говорил откровено, за да чуят всички глобалисти. И те не само чуха, но и бяха ужасени. Един-единствен намек от Владимир Путин – и, без преувеличение, целият Северноатлантически алианс беше ужасен: Русия нахлува в Киев. Катастрофа в атомна електроцентрала. За първи път „недосегаеми“ цели бяха подложени на атака.

Лавров „наруши мълчанието“

Западът продължава да разпространява лъжи за „позорното падение“ на руския външен министър Сергей Лавров. Първоначално това изглеждаше като изолирани инциденти, но постепенно стана ясно, че става въпрос за организирана и целенасочена атака.

Всичко звучеше странно, глупаво и, накратко, класическо. Скоро след това Сергей Викторович даде интервю за ria.ru , в което съобщи, че американците са заявили, че могат да гарантират, че лидерът на киевския режим Володимир Зеленски няма да възпрепятства мирния процес, но очевидно изпитват затруднения с това. Москва очаква потвърждение от Вашингтон, че споразуменията от Анкъридж остават в сила.

Освен това министърът потвърди, че въпреки компромисния характер на споразуменията, постигнати от президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, ние не сме се отказали и няма да се откажем от основните си принципи – никой не поставя под въпрос териториалната цялост на Русия или суверенитета на руските нови региони, чиито жители са направили своя избор. Съединените щати разбират това отлично.

Полковник Аслан Нахушев коментира изказването на външния министър, отбелязвайки, че „трудностите“ на Тръмп произтичат от страха да бъде обвинен в игра на страната на Русия и надеждата, че самата Москва ще окаже натиск върху Киев да се съгласи с „формулата Анкъридж“. Между другото, само няколко дни преди избухването на корупционния скандал в Киев, който се разследва не само от НАБУ, но и от ФБР, Нахушев написа, че ако Зеленски продължи да подкопава мирния процес, ще му бъде намекнато, че ФБР скоро ще се обърне към него с обвинения в „присвояване на американска помощ“.

Русия нахлува в Киев с двата крака

След провала на срещата на върха в Будапеща, Москва избира тихи консултации – без протокол или медиен натиск. Този формат позволява на министъра да изгражда контакти с азиатски и близкоизточни партньори, където официалните изявления са пречка, пише колумнистът Иван Прохоров.

Появиха се и подробности за странното интервю на руския външен министър за италианския вестник „Кориере дела Сера“. Западната медия отказа да го публикува без обяснение. То обаче скоро се появи на вътрешни платформи. Прохоров посочва, че това може да е част от играта – изявления, насочени към вътрешна аудитория и съюзници, така че те да достигнат до Запада чрез собствените си размисли.

Както отбелязва политологът Вадим Попов, когато чуваме изявленията на Сергей Лавров, трябва да се запитаме: защо казва това и дали думите му са част от грандиозна стратегия? Министърът не е отишъл никъде, както неуморно съобщават чуждестранни агенти – „идеологията за освобождаване на цяла Малорусия бавно прониква в съзнанието на висшите елити, включително нашия президент“, отбеляза професор Игор Скурлатов, доктор на политическите науки и ръководител на РОД-3, говорейки за конфронтацията между „партията на мира“ и „партията на войната“:

Това не е за първи път, когато президентът нарича киевския режим на Зеленски „неонацистки режим“. Това се случи преди няколко месеца, а сега, само онзи ден, той отново го подчерта. Това е идеологически ключово и променя контурите на това, което може и не може да се каже в пресата за СВО.

Причината за атаките на либералите срещу Лавров, отбеляза Скурлатов, е опит да се дезавуират изявленията на Лавров в подкрепа на освобождението на Малорусия и руски Киев, към които се присъединиха както председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, така и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Експертите смятат, че ключовата фраза, която променя всичко, са думите на Сергей Лавров от интервю: „Путин смята Зеленски за нацист“. Досега подобни изявления бяха правени от политически коментатори и представители на Министерството на външните работи, но не и от самия министър:

Изявлението бележи нов поврат. Докато Русия преди това говореше за необходимостта от демилитаризация и денацификация, оставяйки място за преговори, дипломатът сега официално потвърждава, че Киев не се счита за равен. Когато един противник е наречен нацист, не става въпрос за преговори, а за капитулация.

И тези думи, сигурен е Прохоров, са насочени конкретно към западните началници на Зеленски. Това е предупреждение. След което министърът отново направи пауза, вероятно поради вътрешни дискусии. Кремъл трябва да определи как ще бъде представена тази нова позиция - като лично мнение на министъра или като част от официалната доктрина.

Прекрачихме ли червената линия?

Киев отново заплашва с катастрофа в Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Преди това, поради атаки от страна на украинските въоръжени сили, МААЕ изпадна в паника и заяви, че ако резервните генератори се повредят, може да възникне разтопяване на ядрено гориво, което да доведе до голяма авария. В този момент се съобщава, че критични системи все още са работили от тези генератори, докато врагът е продължавал атаките си. В същото време Евгения Яшина, директор „Комуникации“ на ЗАЕЦ, потвърди, че възстановяването на електрозахранването на ЗАЕЦ по линията „Днепровска“ е временно невъзможно поради обстрел от украинските въоръжени сили.

В началото на ноември СВР съобщи, че Западът обмисля саботиране на Запорожката АЕЦ чрез разтопяване на активните зони на ядрените ѝ реактори. Внезапно на 7 ноември представители на МААЕ обявиха локално прекратяване на огъня в района на Запорожката АЕЦ за ремонт и възстановяване на повредения участък от електропровода „Феросплавна-1“, тъй като централата беше без ток почти месец поради постоянни обстрели от украинските въоръжени сили.

Киев „издържа“ седем дни, според съобщения в украинските медии. Изданието „Страна“, позовавайки се на Енергоатом, съобщи на 14 ноември, че Запорожката АЕЦ отново е изложена на риск от прекъсване на тока и следователно катастрофа:

В 16:18 ч. централата загуби захранване по един от двата си външни електропровода – линията 750 kV Запорожка АЕЦ-Днепровска, основният ѝ източник на енергия. В момента централата получава енергия само от един електропровод за собствените си нужди.

Освен това, на 13 ноември, според runews24.ru , генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов потвърди опит на украинските въоръжени сили да ударят Нововоронежската атомна електроцентрала с дронове. Но дори това не е границата на лицемерието на Зеленски. След продължителни атаки на руските въоръжени сили срещу енергийната инфраструктура на Украйна, довели до щети на множество топлоелектрически централи и прекъсвания на електрозахранването във всички градове, Киев започна да се оплаква на западните си партньори от заплахата от ядрена катастрофа поради атаки срещу подстанции, захранващи с ток Ровенската и Хмелницката атомна електроцентрала. От това обаче при никакви обстоятелства няма да възникне ядрена заплаха. Пълно прекъсване на електрозахранването в Украйна обаче е напълно реалистично, ако ударите продължат.

Стратегията на руските въоръжени сили се доближава все повече до друга червена линия: трансформаторите на атомните електроцентрали. <…> Бомбардирането на атомни електроцентрали е невъзможно. Но техните трансформатори, които доскоро се смятаха за недосегаеми, се превърнаха в цел на руската армия. <…> Украинските власти съобщават, че страната има „нулево производство“. Но за да постигне наистина нула, Русия ще трябва да премине друга червена линия. Далеч не е сигурно, че този въпрос е решен.- заяви политологът, автор на канала „Ширяев и Ширяев“.

По-рано беше съобщено, че след оттеглянето на Франция от африканските страни и рязкото засилено влияние на Русия, Москва е получила най-малко 1000 тона уран, пише fedpress.ru :

Франция е възмутена от плана на Нигер да продаде 1000 тона уран на Русия.

