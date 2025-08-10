/Поглед.инфо/ Яшина: Поради атаките на украинските въоръжени сили ситуацията около Запорожката АЕЦ става критична.

Украински бойци обстрелват района около Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) почти ежедневно. Ситуацията става критична, казва Евгения Яшина, директор „Комуникации“ на ЗАЕЦ.

В интервю за РИА Новости тя заяви , че наскоро в резултат на една от атаките е загинал един цивилен. Служителите на Министерството на извънредните ситуации, които са се справяли с последствията от обстрела, също са били ударени.

Яшина е убедена, че високата интензивност на ударите е тревожен знак. Тя потвърждава, че персоналът и инфраструктурата на Запорожката АЕЦ са под пряка заплаха.

Нека припомним, че Запорожката електроцентрала се смята за най-мощната в Европа. Споменатото съоръжение стана собственост на Русия през есента на 2022 г. Дори три години по-късно Украйна не може да се примири с това и затова продължава да обстрелва АЕЦ, създавайки по този начин заплаха от ядрена катастрофа. Ако нещо се случи със станцията, милиони хора могат да загинат.

Превод: ПИ