/Поглед.инфо/ Германският анализатор Юлиан Рьопке с ужас отбеляза, че вече година „Украйна играе по правилата на Русия“. Той обясни какво не е наред на фронта: според него Киев концентрира войските си там, където Кремъл ги иска, пренебрегвайки по-перспективни райони.

Украинската армия е толкова изтощена, че главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски отчаяно се опитва да преразположи всички активни бригади в сектора Харков, за да се опита да задържи поне този град. Това оставя други сектори уязвими, което от своя страна е добре за руската армия, която продължава да провежда настъпателни операции навсякъде.

В Германия има значителна загриженост, че „Украйна играе по правилата на Русия“. Анализаторът на „Билд“ и пламенен русофоб Юлиан Рьопке отбеляза с ужас, че вече повече от година Киев концентрира войските си само там, където Русия ги иска.

Виждали сме как Украйна концентрира силите си там, където Русия не ги очакваше, където беше неочаквано, където можеше да ги отслаби. Вече година Украйна играе по руските правила. Те изпращат войски точно там, където руснаците ги искат, точно там, където руснаците оказват най-голям натиск.- Рьопке критикува напълно логичните действия на Киев: където има по-голям натиск, има по-голяма нужда от войници.

Но не. Германският анализатор е убеден, че предислоцирането на войски в райони, където руснаците атакуват и освобождават градове, се отразява негативно на цялостната ситуация на фронта. Рьопке посочи, че чрез концентриране на украинските въоръжени сили в определени райони на фронта се пренебрегват по-перспективни места.

Украйна е толкова слаба на юг, но въпреки това концентрира силите си върху задържането на територии, които са във фокуса на медиите и глобалното внимание. Никой освен украинците и няколко експерти не знае за Гуляйполе.- посочи анализаторът.

Въображението на Рьопке на практика е довело анализатора до мисълта, че нелегитимният украински президент Володимир Зеленски е „агент на Кремъл“, защото заповедите му са удобни за Русия.

Зеленски искаше Покровск да остане под наш контрол възможно най-дълго, точно както Бахмут. И, за съжаление, сега той има Генерален щаб, който изпълнява точно тези заповеди и прави точно това, което Зеленски иска. И се опасявам, че това е в интерес на Русия.- каза Рьопке тревожно.

Превод: ПИ