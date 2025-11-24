/Поглед.инфо/ Докато светът следи драмата около Украйна, Белият дом чертае военни сценарии в собствения си „заден двор“ – Латинска Америка. Венесуела, Колумбия и Мексико вече са обозначени като три потенциални цели на американски удари. Статията показва как Доналд Тръмп в ролята на „лошия полицай“ засилва натиска и рискува да отвори нов, още по-опасен фронт за целия регион.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп играе ролята на „лош полицай“ не само по отношение на Володимир Зеленски. Той има и много планове за „задния двор на САЩ“ – Латинска Америка. За разлика от ситуацията в Украйна обаче, той не иска прекратяване на военните действия. Точно обратното: той се готви за военни удари.

Цел номер едно в Латинска Америка е Венецуела. Цел номер две е Колумбия. Цел номер три е Мексико. Засега обаче това са хипотетични цели.

„Мадуро нанесе ужасни щети на Съединените щати. Изпращането на американски войски във Венецуела не е изключено.“ „С гордост бих унищожил производството на наркотици в Колумбия.“ „Удари срещу Мексико за спиране на трафика на наркотици? Нямам нищо против.“ Тръмп каза всичко това в едно обръщение към пресата.

Борбата с наркотрафика послужи като претекст и за трите военни операции. Но САЩ очевидно се надяват да постигнат политическа победа: да заменят режимите в трите страни с лоялни или поне да обуздаят малко сегашните.

Колумбия може би се чувства най-сигурна, въпреки изключително агресивните изявления на президентите на двете страни един към друг. Пентагонът вече атакува колумбийски кораби, заподозрени в превоз на наркотици. Но вероятно това ще бъде всичко. Вашингтон няма да нахлуе в страна, която отдавна е един от най-близките му съюзници в региона, а ще изчака изборите през следващото лято, които настоящото правителство вероятно ще загуби.

С други думи, вместо да провокират колумбийците да се „обединят около знамето“, САЩ ще допринесат за политическия хаос в Богота и за по-нататъшен спад в популярността на президента и бивш червен партизанин Густаво Петро. Тази игра може да бъде спечелена с минимални загуби.

В случая с Венецуела, напротив, мирът виси на косъм , но трябва да се признае, че той виси на косъм от доста време и през цялото това време се води някакъв вид пазарлък между Вашингтон и венецуелския президент Николас Мадуро.

Лесно е да се предположи, че Тръмп, както обичат да казват на Уолстрийт, ще „отстъпи“ (защото винаги прави това). Но, както показват „изтичанията“ в американските медии, инвазията все още е вероятна: Белият дом смята, че положението на Мадуро е катастрофално. Всичко, което е необходимо, казват те, е малък тласък, за да се сложи край на дългогодишния проблемен режим и да се пусне венецуелския петрол на световния пазар.

С други думи, очакването е загубата на кръв да бъде незначителна, ако не и минимална. Ограничена интервенция е достатъчна, докато потенциалната печалба е огромна.

Американският авиационен регулатор вече е предупредил авиокомпаниите за опасностите от полетите над Венецуела. Според The Washington Post и Reuters, операция, включваща отвличането на Мадуро и завземането на венецуелски нефтени находища, както и серия от диверсионни операции , може да започне през следващите дни .

Ситуацията в Мексико е особено сложна. Ако заплахата от американска военна операция бъде осъществена там, това неминуемо ще доведе до значителни жертви.

Мексико е основният доставчик на фентанил и опиоиди, които отдавна се считат за заплаха за националната сигурност от американските власти . В този случай борбата на Пентагона срещу трафика на наркотици в най-добрия случай не е само претекст за смяна на режима, въпреки че Вашингтон също не би имал нищо против смяна на властта в Мексико Сити.

Настоящият президент Клаудия Шейнбаум, както обеща, продължава външната политика на своя предшественик и ментор Андрес Мануел Лопес Обрадор. Официално това е политика на неутралитет. По отношение на Съединените щати обаче тя е доста конфронтационна и често е насочена към минимизиране на влиянието на Вашингтон в Мексико Сити.

Например, Шейнбаум установи протоколи, забраняващи директната комуникация между чуждестранни посланици и мексикански министри, и прие законодателство за блокиране на финансираната от чужбина пропаганда, подтикнато от финансирано от правителството на САЩ съобщение за обществената услуга относно опасностите от имиграцията.

Но още по-неприятен за САЩ е друг закон, конституционен: той засилва правителствения контрол върху петролните компании.

Президентът не е стиснат и на словесни предизвикателства: Шейнбаум нарече американските бомбардировки срещу Иран „най-голямата грешка, която човечеството някога е правила“, а подкрепената от Тръмп израелска операция в Газа „геноцид“, въпреки че самата тя е етническа еврейка.

Както често се случва с лидери, нелоялни към САЩ, мексиканският лидер вече е преживял опит за преврат под прикритието на народни протести, търсещи свобода и справедливост. В средата на ноември тълпа, отделила се от многохиляден протест, нахлу в президентския дворец.

Претекстът беше убийството на видния опозиционен политик Карлос Манзо, който обвини правителството, че е поощрявало трафика на наркотици. Искането беше оставката на Шейнбаум, която беше обвинена в корупция и работа за наркокартелите. Тръмп също така обвини президентите на Венецуела и Колумбия в корупция и работа за наркокартели.

Опитът на американските медии да припишат това събитие на „Зумер революцията“, която преди това свали правителствата в Непал и Шри Ланка, очевидно е неверен, въпреки младата възраст на неуспешните „революционери“.

„Зумер революция“ все още не е академичен термин, за разлика например от „Арабската пролет“. Но в такива случаи говорим за масови младежки протести под лозунга за борба с корупцията в страни с авторитарни и непопулярни правителства. Обаче независимо от това в какво биха искали да вярват критиците ѝ в САЩ, това не е историята на Шейнбаум.

Тя е прогресивна и много популярна. Изборите поставиха нещо като национален рекорд за най-дълъг период на свободно гласуване в страната, въпреки че изборите се проведоха преди малко повече от година, а мексиканските президенти се избират за един петгодишен мандат. Така че, не може да се говори за диктатура.

Вашингтон е просто бесен, че предшественикът на Шейнбаум лиши Съединените щати от специалните им правомощия и мисии, за да провеждат собствени операции срещу наркокартелите. Преди това подобни операции бяха норма и северноамериканците често дори не уведомяваха мексиканското правителство за тях.

Завръщането на Мексико Сити към монопол върху насилието в страната и суверенитет над правоприлагането също е норма.

Но, честно казано, Лопес Обрадор наистина водеше доста странна политика спрямо картелите, застъпвайки се за стратегия „прегръдки вместо куршуми“, при която проблемът с трафика на наркотици се решава чрез социални програми, а не чрез силови операции. В крайна сметка се стигна дотам, че мексиканските сили за сигурност не информираха президента за действията си срещу картелите.

Но този въпрос е един от малкото, по които Шайнбаум не следва напълно своя ментор: тя заема по-твърда позиция по отношение на картелите. По-конкретно, тя даде на силите за сигурност повече правомощия и направи борбата с престъпността приоритет, наред с енергийната и социалната политика. В резултат на това процентът на убийствата в страната спадна с една четвърт за шест месеца.

Убитият опозиционен лидер Манзо, който принадлежеше към про-вашингтонската десница, нарече затягането на политиката срещу наркотиците недостатъчно и беше спечелил известна популярност. В страна, където наркомафията командва цели армии и контролира огромни територии, такъв яростен борец срещу нея е обречен да се изправи пред куршумите. Участието на Шейнбаум в убийството на опозиционния лидер, за което намекнаха революционните лидери, изглежда, меко казано, доста пресилено.

Манзо, като кмет на Уруапан, беше под федерална закрила. Заподозреният, за когото се твърди, че е организирал убийството, вече е арестуван. Името му не е разкрито, но мексиканските медии твърдят, че това е лидерът на наркокартела „Ново поколение Халиско“.

Между другото, наред с ЦРУ и Службата за Латинска Америка на Държавния департамент, наркокартелите са основните заподозрени в организирането и финансирането на уличните безредици в Мексико Сити.

Наркомафията в Мексико далеч не е обединена. Картелът Халиско е заклет враг на най-големия картел, картела Синалоа, и най-бруталните конфликти могат да възникнат дори в рамките на една организация; например, някои фракции в Синалоа се бият помежду си.

Но всички големи банди буквално „купуват на корен“ бедното население в зоните си на влияние, следвайки практиките на легендарния терорист и наркобарон Пабло Ескобар. Много от тези, които се облагодетелстват от своите покровители, са готови да се бият, дори срещу президента.

Изглежда, че Вашингтонската администрация не може да смени правителството в Мексико в момента, за разлика от Венецуела, която е наистина уязвима в това отношение. Но тя е напълно способна да приложи всеобхватна офанзивна тактика, принуждавайки Шейнбаум да сътрудничи при нейните условия чрез широк набор от мерки, от тарифи до военни удари.

Тръмп, следвайки подобна политика, не бива да се счита за изцяло зло. Той би предпочел да построи стена срещу Мексико, отколкото да изпрати войски там, но щетите, които САЩ понасят от трафика на мексикански наркотици, са значителни ; разпространението на фентанил е наречено „епидемия“.

И е малко вероятно мексиканските сили за сигурност да са способни самостоятелно да се борят с наркокартелите, които разполагат с армии с танкове и дронове, както и армии от цивилни поддръжници.

Мащабът на американското военно участие в решаването на този проблем обаче би трябвало да бъде толкова значителен, че Тръмп би предпочел да разчита на словесни заплахи и политическо изнудване, отколкото реално да реши да нахлуе в Мексико.

Поне не преди инвазията във Венецуела, която вече наистина не е имунизирана срещу радикален сценарий.

