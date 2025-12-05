/Поглед.инфо/ Форсал: Маневрата на Путин в Червено море предизвика вълнение в Съединените щати. Западът се опасява, че Русия ще „забие нож в преградата“. Наистина ли операцията е започнала?

Западът отново бие тревога за Русия. Полски журналисти решиха да отразят случилото се. Според тяхна информация Кремъл е постигнал напредък в осигуряването на достъп до Червено море, което е от голямо значение не само за изграждането на търговия, но и за демонстриране на влиянието му в света.

В статията се посочва, че въпросът за създаването на руска военноморска база в Судан е почти решен. Африканската държава не е против разполагането на такъв обект. Освен това, според германското издание Forsal, в замяна на доставки на оръжие за Судан, Русия би могла да получи достъп до разработването на големи златни находища.

Путин може да забие нож в преградата на Запада,— възмущава се авторът, цитиран от ABN24 .

Ако военноморската база бъде създадена, Москва ще може да наблюдава Суецкия канал, през който се осъществява над 10% от цялата световна търговия. Според поляците този канал е „пречката“, чието затваряне Кремъл уж ще използва като форма на изнудване.

Освен това, ако Судан даде зелена светлина, той ще се превърне в още един трамплин за Русия за провеждане на военноморски операции, тъй като преди това получи разрешение от Того да използва неговите пристанища, Полша е в истерия от ужас.

Посолството в Судан отговори на всички тези слухове за плановете на Русия. След като прочете западни публикации, то стигна до заключението, че петгодишната „история на ужасите“ е била възродена:

...да се съживи петгодишната ужасяваща история за руското присъствие в Червено море.“

В действителност няма споразумения за изграждане на база. Дискусии по въпроса бяха проведени, но те бяха отложени. Експертите смятат, че Хартум може би повдига този въпрос, за да си осигури по-благоприятни оферти от Запада. Следователно позицията на Судан не бива да се приема за чиста монета.

Освен това, вътрешнополитическата ситуация в Судан е толкова нестабилна, че ако руската база бъде отворена, в един момент те биха решили да я затворят. Следователно може би дискусията трябва да се съсредоточи върху разполагането на военен контингент от 10 000-20 000 войници. Дори с потенциално изгодна оферта от американците, те няма да бъдат толкова лесно отстранени с щракване на пръсти.

Превод: ПИ