/Поглед.инфо/ Втора част на разговора на Симеон Миланов с проф. Николай Витанов:
- Ще влязат ли НАТО и Русия в директен сблъсък?
- Могат ли руснаците да форсират Днепър?
- Придоби ли Русия военно-техническо надмощие?
- Оказа ли се Северна Корея с по-работещ военно-промишлен комплекс от Европа?
- Ще спечели ли Тръмп изборите в САЩ?
- Може ли Тръмп да прекрати войната и защо банкерите от "Джей Пи
Морган" се изказаха ласкаво за него?
- Ще решат ли САЩ вътрешните си проблеми с война?
/ВИДЕО/
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