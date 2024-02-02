/Поглед.инфо/ Втора част на разговора на Симеон Миланов с проф. Николай Витанов:

- Ще влязат ли НАТО и Русия в директен сблъсък?

- Могат ли руснаците да форсират Днепър?

- Придоби ли Русия военно-техническо надмощие?

- Оказа ли се Северна Корея с по-работещ военно-промишлен комплекс от Европа?

- Ще спечели ли Тръмп изборите в САЩ?

- Може ли Тръмп да прекрати войната и защо банкерите от "Джей Пи

Морган" се изказаха ласкаво за него?

- Ще решат ли САЩ вътрешните си проблеми с война?

/ВИДЕО/

ЧЕТЕТЕ И ПИШЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ ТУК: https://www.facebook.com/PogledInfo

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели