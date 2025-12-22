/Поглед.инфо/ Почина Георги Йорданов – министър на културата, общественик, автор и верен приятел на Поглед.инфо. Личност от противоречива епоха, която не се побира в днешните морални шаблони. Сбогуване с човек, който вярваше в културата като съдба, а не като декор.

Днес Поглед.инфо осиротя по един особен начин.

Отиде си Георги Йорданов – човек, когото някои ще броят, други ще съдят, трети ще оспорват… но ние ще помним.

Ще помним автора, който ни четеше.

Ще помним читателя, който ни защитаваше.

Ще помним човека, който вярваше, че словото не е украса, а отговорност.

Да, той беше министър на културата в епохата на Тодор Живков.

Да, около името му ще има полемики – както около всяка силна, дълго живяла фигура.

Но днес не е ден за политически разстрели, а за човешко сбогуване.

За нас Георги Йорданов не беше „биография“.

Той беше глас.

Глас, който не се срамуваше от миналото си.

Глас, който не се подмазваше на настоящето.

Глас, който не се страхуваше да мисли срещу течението.

Той беше верен приятел на Поглед.инфо – не формално, не по навик, а по убеждение.

Публикувахме негови текстове, защото бяха смислени, аргументирани, честни.

Защото не търсеха аплодисменти, а истина – такава, каквато я е разбирал един човек, минал през власт, падение, обвинения и тишина.

Георги Йорданов знаеше нещо, което днес малцина знаят:

че културата не е декор, а съдба.

Че народ без памет може да бъде управляван, но не и уважаван.

И че историята не е съдебна зала, а тежка книга, която се чете цялата – без да се късат страници.

Награждаването му със „Стара планина“ предизвика ярост.

Но яростта никога не е била мярка за истината.

Истината е по-тиха. И по-дълбока.

Днес си отива човек от онова поколение, което носеше върху себе си цяла епоха – с греховете ѝ, с мечтите ѝ, със заблудите ѝ, с големите ѝ амбиции.

Остават книгите. Остават текстовете. Остава паметта.

От името на Поглед.инфо –

поклон пред паметта ти, Георги Йорданов.

Поклон пред човека, който не се отказа от словото.

И пред читателя, който не се отказа от нас.

Съболезнования на близките.

А на нас – тежката, но честна задача да помним, а не да опростяваме.

Почивай в мир.

Д-р Румен Петков

Гл. редактор на Поглед.инфо