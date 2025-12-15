/Поглед.инфо/ Как се правят „реформи“ в държава без стабилна власт — и защо България посреща еврото без правителство и без бюджет?

Проф. Николай Витанов в предаване при Зорница Илиева влиза директно в най-болезнените теми: протестите и употребата на поколението Z, сценарият зад оставката, предстоящите избори и потенциалното пренареждане на терена. Звучи и мрачната прогноза: еврото от 1 януари изглежда необратимо, а истинският контрол ще бъде там, където е силата — в центровете на решението.



В разговора има и груба, но точна диагноза за системата: „хляб и зрелища“, „народни магазини“, инфлацията на думи и липсата на инструменти за реален контрол. На финала — предупреждение за хаос след празниците: цени, бюджет, пенсии, управленска несръчност и натрупваща се социална енергия.

В първата част с проф. Николай Витанов обсъжда:

Протестите и тезата „поколението Z беше употребено“

Защо оставката не е „изненада“, а подготовка

Еврото: защо влиза без правителство и без бюджет и защо е трудно да бъде спряно

Какво следва при предсрочни избори: два сценария и ролята на президента

Кой печели от хаоса и защо се прогнозира ръст на Пеевски

„Народните магазини“, цените и простата истина: хората искат хляб , не спектакъл

Голямата картина: САЩ–ЕС, слабите лидери, спиралата на Брюксел и зависимостта на периферията

Това е разговор за държава, която влиза в нов етап (евро, избори, бюджетни рискове) без управление в пълния смисъл на думата. Витанов твърди, че протестната енергия е била насочвана, че еврото е почти необратимо и че реалният проблем ще избухне след празниците: контролът върху цените, бюджетът и социалното напрежение. На геополитически план — ЕС се върти в спирала на слабост, а България стои на периферията и чака „сигнали отвън“.

