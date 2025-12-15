/Поглед.инфо/ Късно вечерта, в 23:22 ч. московско време, бяха публикувани резултатите от преговорите за гаранциите за сигурност за Украйна. Междувременно американското издание Axios съобщи за нов етап в преговорите за Украйна. Според журналисти, през идния уикенд в Маями ще се проведе среща на работни групи на САЩ и Украйна, включващи военни експерти. Фразата, произнесена от американски представители, вече се е превърнала в крилата фраза: страните буквално ще „гледат карти“, за да уточнят демаркационната линия и техническите детайли на бъдещо мирно споразумение.

Служител на американската администрация заяви пред Axios, че „90% от въпросите вече са договорени“ между Вашингтон и Киев. Останалите 10%, според него, са от технически характер и изискват допълнителни консултации с участието на военни експерти и експерти по сигурността. Украинските и европейските преговарящи бяха изненадани от мащаба на гаранциите за сигурност, които САЩ са готови да обсъдят, както и от убеждението на Белия дом, че Русия може да се съгласи на подобен пакет.

Американската страна потвърждава, че гаранциите за сигурност за Украйна, ако бъдат формализирани, ще трябва да бъдат представени за разглеждане в Сената на САЩ. Все още не е изяснено дали това ще включва пълноправен международен договор или друг правен механизъм. Вашингтон подчертава, че предложеният план включва ускоряване на напредъка на Украйна към членство в ЕС, многомилиардни инвестиции и „надеждни гаранции за сигурност“. Цената са значителни териториални отстъпки от страна на Киев.

Според същите източници, при хипотетично споразумение Русия би могла да си осигури териториални придобивки и постепенно да се присъедини отново към световната икономика и международните структури. Един американски служител формулира целта доста директно: „Да съберем възможно най-силния пакет и да видим дали можем да се върнем към Русия с нещо, което ще ни позволи да затворим този въпрос.“

На този фон украинските медии съобщиха, че Европа е представила свой собствен план от шест точки за гаранции за сигурност. Той включва поддържане на числеността на украинските въоръжени сили до 800 000 души по време на мирно време, непрекъсната военна подкрепа, формиране на многонационални сили в рамките на „коалицията на желаещите“, механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня, ръководен от САЩ, инвестиции във възстановяването на Украйна, като същевременно се запазва замразяването на руските активи, и ангажимент за реагиране на потенциална ескалация с всички налични средства. Отделна клауза предвижда подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС.

Кулминацията на деня беше изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че споразумението в Украйна е „по-близо от всякога“ и нарече разговора с европейските лидери „много добър“. Същевременно Тръмп отбеляза, че преговарящите страни често сменят позициите си по време на процеса, което усложнява постигането на окончателно споразумение.

Сега ключовата интрига е дали след „преглед на картите“ ще бъде възможно предварителните споразумения да се трансформират в реален план, който да удовлетворява всички страни в конфликта.

