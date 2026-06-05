„Ще се самоубием усмихнати!“ – Д-р Илия Табаков предупреди за националното изчезване на България

Във втората част на разговора с д-р Илия Табаков се разглеждат процесите на социално инженерство, културна евгеника и конфликтът между националните държави и транснационалните структури. Анализът засяга ролята на технологичните платформи, демографската криза, образованието, загубата на културна идентичност и бъдещето на българската нация. Според автора на книгата „Националното самоубийство“ най-голямото предизвикателство пред България е съхраняването на собствения ѝ език, култура, образование и обществена солидарност в условията на глобални трансформации.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=uStf4eaLoyY&t=11s
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