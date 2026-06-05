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България

„Ще се самоубием усмихнати!“ – Д-р Илия Табаков предупреди за националното изчезване на България

/Поглед.инфо/ Д-р Илия Табаков прави тревожен анализ на битката между националните държави и транснационалните структури, на културната евгеника, социалното инженерство и постепенното обезличаване на народите. Според него България вече плаща тежка цена чрез демографския срив, загубата на идентичност, обезценяването на традициите и изтичането на най-талантливите млади хора. Разговор за бъдещето на българската държава, за националното оцеляване и за опасността един народ да се саморазруши, без дори да осъзнае какво се случва.

д-р Владимир Трифонов 4491 прочитания

Във втората част на разговора с д-р Илия Табаков се разглеждат процесите на социално инженерство, културна евгеника и конфликтът между националните държави и транснационалните структури. Анализът засяга ролята на технологичните платформи, демографската криза, образованието, загубата на културна идентичност и бъдещето на българската нация. Според автора на книгата „Националното самоубийство“ най-голямото предизвикателство пред България е съхраняването на собствения ѝ език, култура, образование и обществена солидарност в условията на глобални трансформации.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=uStf4eaLoyY&t=11s

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