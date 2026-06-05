„Ще се самоубием усмихнати!“ – Д-р Илия Табаков предупреди за националното изчезване на България

/Поглед.инфо/ Д-р Илия Табаков прави тревожен анализ на битката между националните държави и транснационалните структури, на културната евгеника, социалното инженерство и постепенното обезличаване на народите. Според него България вече плаща тежка цена чрез демографския срив, загубата на идентичност, обезценяването на традициите и изтичането на най-талантливите млади хора. Разговор за бъдещето на българската държава, за националното оцеляване и за опасността един народ да се саморазруши, без дори да осъзнае какво се случва.