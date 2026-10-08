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Дърво на 10 500 години показва, че ловците не са били толкова подвижни, колкото мислим

/Поглед.инфо/ На дъното на германското езеро Арендзее археолозите откриха обработени дървени елементи, датиращи отпреди около 10 500 години. Един от тях е висок около 1,6 метра и носи следи от сеч и обработка, а други представляват разцепени дъски с дължина до 1,3 метра. Наоколо са намерени каменни инструменти и животински кости. Дали става дума за жилище, временен лагер или друга конструкция, още не е установено. Именно тази разлика между находка и заключение е съществената част от историята.

Деж. редактор - Александра Докова 6566 прочитания
Дърво на 10 500 години показва, че ловците не са били толкова подвижни, колкото мислим
ИИ генерирана
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Дървото е находката. Къщата засега е хипотеза

Новината от Арендзее е достатъчно необичайна и без да бъде украсявана. В края на септември 2026 г. Държавната служба за защита на паметниците и археология на Саксония-Анхалт съобщи за добре запазени дървени останки от мезолита, открити при подводни археологически проучвания. Материалът е на около 10 500 години и е бил обработван от хора. Един от най-важните предмети е дървен стълб с височина приблизително 1,6 метра, върху който личат следи от сеч и последваща обработка. Открити са и разцепени дъски с дължина до около 1,3 метра. На същото място има каменни артефакти и животински кости, типични за човешка дейност през мезолита.

Тук обаче трябва да се спре за момент. От археологическа гледна точка „дървен стълб“ не означава автоматично „къща“. Официалното съобщение на германските археолози също не прави такъв скок. Посочва се, че находките могат да представляват останки от постройки, но е възможно да принадлежат и на други, все още неизвестни дървени конструкции. Проучването продължава. Това не е досадна академична уговорка, която редакторите обикновено изхвърлят заради по-силното заглавие. Именно тя е научно важната част от случая.

Ако бъде доказано, че дървените елементи са част от трайна постройка, последиците ще бъдат сериозни за начина, по който се описва животът на ловците и събирачите в Централна Европа. Но доказателството трябва да дойде от разположението на елементите, начина им на закрепване, стратиграфията, датировките и връзката между отделните находки. Един обработен стълб може да бъде част от конструкция. Сам по себе си той не ни казва каква.

Причината дървото изобщо да е оцеляло

Обикновено археологът от мезолита има неблагодарна работа. Дървото почти винаги е изчезнало. Остават каменните сечива, костите, въглените, следите в почвата и тъмните петна, където някога са стояли дървени колове. Органичният материал се разлага, а след хилядолетия от конструкцията може да не остане нищо, освен промяна в цвета и състава на почвата.

Арендзее е особен случай. Под езерото се намира солен купол, а геоложките процеси постепенно предизвикват слягане на дъното. Това е причината части от древния ландшафт да се окажат под водата и под седименти. Според данните на германската археологическа служба днешното езеро достига максимална дълбочина около 50,5 метра, а мезолитните находки са открити на приблизително 20 метра дълбочина, под сравнително тънък седиментен слой.

Това е геоложка случайност с огромна археологическа стойност. Езерото не просто е погребало материали, а е съхранило част от средата, в която са живели хората. При други места същата конструкция отдавна би била превърната в органична химия и следа в почвата. В Арендзее археолозите могат да работят с реално дърво.

Има и по-старо свидетелство, че дъното на езерото крие материали от много ранни периоди. Германската археологическа служба съобщава за обработен боров фрагмент, датиран приблизително към 8200–8000 г. пр.н.е., който дълго време е бил най-старото доказателство за човешка дейност, известно от Арендзее. По този начин новите находки не се появяват в археологически вакуум, а разширяват вече започналата история на човешкото присъствие край езерото.

Едно езеро, което постепенно е променяло картата си

Арендзее има още една неприятна за опростените обяснения особеност: самото езеро не е било неподвижна географска даденост. Данните на Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt показват, че след края на ледниковата епоха водният басейн се е развивал чрез слягания и пропадания над солния купол. Около 822 г. е документирано голямо пропадане, а ново значително събитие е регистрирано през 1685 г. Така водната площ постепенно е придобивала днешния си вид.

Това има значение за археологията, защото мястото, което днес изглежда като дъно на езеро, преди хилядолетия може да е било крайбрежна зона, плитчина или суша. Затова археолозите не търсят просто предмети на дъното. Те се опитват да възстановят древния релеф и положението на някогашния бряг. Иначе рискуват да намерят правилния предмет, но да го поставят в грешен пейзаж.

Точно тук се намесва техниката. След първоначалните открития през пролетта и лятото на 2026 г. е проведено допълнително проучване в сътрудничество с Fraunhofer IOSB-AST в Илменау. Подводен робот, оборудван за високорезолюционно сонарно заснемане, е използван за документиране на релефа и позициите на находките. Целта е да се очертаят перспективните участъци и да се планират бъдещите археологически работи.

Това е съществено, защото на двадесет метра под водата археологът не разполага с удобствата на сухия терен. Видимостта е ограничена, времето за работа на водолазите е ограничено, а всяко разместване на седимента може да унищожи пространствената информация, която всъщност е по-ценна от самия предмет. Подводният робот в случая не е екзотична играчка, а начин да се картографира теренът, преди той да бъде нарушен.

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