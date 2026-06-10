Историографски пробойни: Как политическата конюнктура на XI век пренаписа библейския генезис на славяните

/Поглед.инфо/ Днешните опити за пренаписване на историята през призмата на текущи политически поръчки не са модерен феномен, а старо занаятчийско изкуство, чиито корени откриваме още в първите страници на текстове като „Повест от отминалите години“. Анализът на средновековния текст показва, че летописецът не е бил просто хроникьор, а високопоставен идеолог, чиято задача е била да обслужи икономическите и териториалните интереси на управляващата династия след Любешкия конгрес през 1097 година. Зад библейските пасажи и изброяването на изчезнали племена не стои академична наивност, а хладна логистика и стремеж да се оправдае владението над търговските пътища, свързващи Балтика с Черно море. Текстът съдържа дълбоки вътрешни противоречия и късни добавки от XIV век, които разкриват как реалната геополитическа карта на Източна Европа е била напасвана спрямо нуждите на момента.

Библейската легитимация като юридически инструмент

Когато авторът на „Повест от отминалите години“ започва своето изложение директно с подялбата на земята между синовете на Ной – Сем, Хам и Яфет, той не прави религиозен увод, а полага правна основа. В средновековното съзнание легитимността на една територия и на нейните граници минава единствено през божествения санкция. Твърдението, че братята са хвърлили жребий и са решили да не участват в дела на никой друг, няма аналог в библейския текст на Книга Битие. Това е чисто конюнктурна добавка. Летописецът проектира решенията на Любешкия конгрес от 1097 г. директно върху старозаветната история. Там, край Днепър, Рюриковичите се договарят: „всеки да държи бащината си земя“, за да спрат разорителните междуособици, които източват човешкия и икономическия ресурс на княжествата в момент, когато половецките нападения блокират търговията. Чрез въвеждането на библейския прецедент, нарушаването на княжеските граници се превръща от обикновено политическо престъпление в грях срещу божествения ред. Това изглежда логично като пропаганден ход, но числата и хронологията на събитията не потвърждават тезата, че този модел е проработил дългосрочно. Още в годините след конгреса логистичните реалности – контролът върху речните басейни, събирането на данъци под формата на кожи и восък и сигурността на гарнизоните – налагат нови преразпределения, които никой библейски цитат не успява да спре.

Изчезващата чуд и икономическата реалност на Севера

Особено интересна е аномалията с първия списък на народите в Яфетската област, където авторът умишлено поставя наравно русите и чудите. Официалните исторически справки дефинират чудите просто като съвкупно наименование на естонците и фино-угорските племена, населявали районите около Велики Новгород, Онежкото езеро и реките Онега и Северна Двина. Изследователите рядко се спират на въпроса защо тези племена са издигнати в такъв ранг в увода. Отговорът се крие в ресурсите и данъчната база на Новгородската земя. По това време фино-угорските етноси не са просто съседи, те са основният източник на суровини – кожи от самур и катерица, които представляват конвертируемата валута на средновековна Източна Европа. Продоволствената сигурност на северните центрове зависи изцяло от подчиняването и интеграцията на тези територии. По-късно обаче, във втория списък на народите, чудите изчезват напълно. Това разминаване показва, че текстът е претърпял сериозна редакция през XIV-XV век. Числата и етнографските промени през същия период сочат, че към това време фино-угорският елемент вече е претопен или изтласкан от настъпващата славянска колонизация, задвижвана от икономическия натиск и нуждата от нови пахатни земи.

Варяжкият въпрос и анахронизмите на Късното средновековие

Твърденията на летописеца, че варягите живеят по Варяжкото (Балтийско) море на изток до границите на Сем и на запад до английските и влашките земи, а на юг граничат с племето на Хам (Африка), ясно изобличават липсата на реални географски карти по времето на съставянето на текста. Това обаче е само повърхностното обяснение. Вторият списък с народи, включващ шведи, нормани, готи, англи, галисийци, власи, римляни и германци, издава ръката на много по-късен редактор. Термини като „корлязи“ и „фрязи“ навлизат в руския книжовен оборот едва след XIV век, след появата на преводната литература за превземането на Константинопол от кръстоносците. За редактора от този период варягите вече не са жива военно-логистична сила, контролираща пътя „От варягите към гърците“, а полумитично племе от миналото. Той механично ги поставя до скандинавците, опитвайки се да подреди свят, който вече функционира по съвсем други икономически оси. По това време контролът върху търговските пътища е преминал в ръцете на Ханзата, а старата речна логистика през Днепър е прекъсната от монголското нашествие и възхода на Великото литовско княжество. Подобни текстови наслоявания сме анализирали и в предишни материали за пренаписването на средновековните договори, където икономическите реалности винаги диктуват промяната на миналите факти.

Измислената прародина: Случаят с нориците и Велика Моравия

В опита си да определи произхода на славяните, летописецът ги свързва с така наречените норици и ги заселва по поречието на Дунав в днешните унгарски и български земи. Тази концепция за карпатско-дунавска прародина все още има своите привърженици, но тя страда от тежка липса на археологически доказателства. Римската провинция Норик, разположена в днешна Австрия и Словения, е завладяна от готите през V век и престава да съществува като административна единица. Славянското присъствие в тези региони се фиксира на много по-късен етап. Числата от археологическите разкопки на раннославянските култури (като Пражко-Корчаковската) сочат съвсем други ареали на формиране – на север от Карпатите, между реките Висла и Днепър. Защо тогава авторът на хрониката настоява за Дунав и Норик? Тук отново виждаме геополитически рефлекс, свързан с паметта за Велика Моравия. Нейният разпад в началото на X век под натиска на маджарите създава огромна миграционна вълна и преформатира политическата карта на Централна Европа. Летописецът описва не древното разселване на славяните от епохата на Великото преселение на народите, а сравнително пресните за него последици от колапса на Моравската държава и преразпределението на нейните територии и население между Полша, Чехия, Унгария и България.

Етимологичният абсурд и градската топография на Киев

Опитите на летописеца да обясни имената на славянските племена чрез географските места, които са заселили, се сблъскват с очевидни логически противоречия. Ако моравците са наречени така по името на река Морава, а полочаните – по река Полота, то механизмът зад етнонимите на чехите, хърватите и сърбите остава напълно неизяснен от автора. Най-големият парадокс обаче се крие в разделението между древляни (които живеели в горите) и поляни (които живеели в нивите). Палеоботаническите изследвания и анализите на почвените слоеве от XI век доказват по безспорен начин, че по времето на заселването на поляните по средното течение на Днепър, целият този регион е бил гъсто покрит с широколистни гори. Никакви открити „полета“ или степни ниви не са съществували около Киев по това време. Терминът „поляни“ не е етнически, а чисто административен и социално-географски за епохата, в която се редактира хрониката. По това време в Киев думата „поле“ обозначава долната, занаятчийска и търговска част на града (Подол), за разлика от „гората“ или „планината“, където е разположен княжеският кремъл с административния апарат и гарнизона. Летописецът просто пренася съвременната му социална топография на града върху древната история на племената, за да легитимира правото на киевския градски елит да управлява околните горски племена, които са били длъжни да плащат данък в натура.

Всички тези несъответствия показват, че „Повест от отминалите години“ трябва да се чете не като обективен исторически отчет, а като сложен политически документ, претърпял няколко вълни на цензура и редакция. Зад всеки библейски цитат, заличено племе или измислена прародина стоят конкретни интереси, свързани с контрола над търговските пътища, правото на унаследяване на земята и разпределението на данъчната тежест. Процесите на подмяна на фактите заради актуални политически цели не са измислица на модерната епоха, те са вградени в самите основи на държавната идеология още от средновековни времена.