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Как средновековните инструменти са довели до цигулката

/Поглед.инфо/ Цигулката не е измислена в един-единствен момент и от един човек, макар че историята обича да подрежда подобни неща така. Тя е резултат от дълъг процес, в който източни лъкови инструменти, европейски виели и фидели постепенно се срещат с италианска дървообработка, музикални нужди и натрупан занаятчийски опит. Към средата на XVI век в Северна Италия вече се появява инструмент, който по форма и конструкция е удивително близък до цигулката, която познаваме днес. След това започва не толкова нейното измисляне, колкото непрекъснатото ѝ доработване.

Деж. редактор - Александра Докова 5231 прочитания
Как средновековните инструменти са довели до цигулката
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От Изтока до Северна Италия

Историята на цигулката започва доста преди някой да постави етикета „цигулка“ върху конкретен инструмент. Лъковите струнни инструменти са особена технологична линия: вместо пръстите да скубят струните, звукът се получава чрез триене на лък върху тях. Това изглежда елементарно, докато човек не се замисли какво трябва да бъде съотношението между дървото, струните, кухото тяло, моста, грифа и лъка, за да се получи устойчив и достатъчно силен тон. Именно тези ограничения постепенно отсяват неработещите конструкции.

Сред предшествениците обикновено се посочва ребабът, познат в арабския свят и разпространил се в Европа през Средновековието. В европейската традиция се появяват и инструменти като ребек, виела и фидел. Те не са „първите цигулки“ в някакъв буквален смисъл. Между тях и по-късната цигулка няма една права линия, която историкът може да начертае с молив и да приключи въпроса. По-скоро става дума за семейство от конструкции, които споделят определени решения и постепенно се променят според музикалната практика.

Тук има една подробност, която често се губи в популярните разкази. Средновековните и ренесансовите художници са оставили изображения на различни лъкови инструменти, но картината не е достатъчно точна, за да се превърне всяко нарисувано тяло в доказателство за произход. Художникът не е бил технически чертожник, а инструментът на платното невинаги може да бъде реконструиран по размери и конструкция. Затова изображенията са полезни, но трябва да се използват внимателно.

Към XVI век обаче вече има нещо много по-сигурно от живописните свидетелства: запазени инструменти. И точно там историята започва да става по-конкретна.

Кремона и Бреша не се появяват случайно

Първите големи центрове на цигулковото производство се оформят в Северна Италия, най-вече в Бреша и Кремона. Това не е просто географска прищявка. Районът разполага с развит занаят, търговски връзки и достъп до дървен материал, а музикалните институции и църковните структури създават постоянна нужда от инструменти. Когато има пазар, има специализация. Когато има специализация, занаятът започва да се предава между поколенията и постепенно се превръща в професионална традиция.

В Бреша се свързва името на Гаспаро ди Бертолоти, известен като Гаспаро да Сало. В Кремона се оформя школата на Андреа Амати. И двамата са сред фигурите, които стоят в ранния период на цигулката като самостоятелен тип инструмент. Това не означава, че единият сутринта е взел парче клен, изработил е цигулка и е обявил ново изобретение. Така не работят занаятите, а още по-малко работят така сложните инструменти.

Около 1560-те години вече съществуват цигулки на Андреа Амати, които са забележително близки до познатия по-късен модел. Най-старите запазени инструменти, приписвани на неговата работилница, са особено важни именно защото показват, че към този момент основната архитектура вече е установена: извито дървено тяло с горна и долна плоча, страници, гриф, четири струни, мост и характерните отвори във формата на „f“.

Това поставя под съмнение удобната представа, че цигулката е преминавала през безкраен ред от примитивни форми, докато някак постепенно е станала съвременна. Развитието е съществувало, но основният дизайн се оформя изненадващо бързо. След това работата се концентрира върху размери, дебелини на дървото, извивките на плочите, лаковете, геометрията на грифа и начина, по който отделните части взаимодействат с вибрациите.

Точно тук започва истинският занаят.

Амати, Страдивари и една необичайно успешна работилнична система

Кремона постепенно се превръща в най-важния център на европейското цигулково производство. Семейство Амати поставя ранната основа, а следващите поколения развиват конструкцията. По-късно на същото място работят Антонио Страдивари и представители на фамилията Гуарнери. Карло Бергонци също остава сред имената, които днес са добре познати на специалистите.

Причината Кремона да произведе толкова много майстори не трябва да се търси в някакъв необясним „ген на града“. Става дума за натрупване на умения. Ученици попадат в работилници, наблюдават майстора, работят с материали, копират модели и постепенно развиват собствени решения. Знанието е предимно практическо. То не стои в учебник с формули и таблици, а в ръцете на човека, който знае колко материал да остави на дадено място и кога дървото започва да се държи по начин, който не му харесва.

Антонио Страдивари, роден около 1644 г., се превръща в най-известното име от тази традиция. Броят на инструментите, свързвани с него, е огромен за един човек. Около 1100 инструмента се приписват на неговата продукция, като значителна част са оцелели. Сред тях има не само цигулки, но и виоли, виолончела и други струнни инструменти.

Тук трябва да се внимава с легендите. В продължение на столетия около Страдивари е натрупана значителна търговска и културна митология. Неговите инструменти са скъпи, рядко срещани и изключително ценени. Оттам до твърдението, че някаква една-единствена тайна рецепта обяснява звука им, разстоянието е малко, но доказателствата са много по-малко.

Джузепе Гуарнери, известен като дел Джезу, работи малко по-късно. Животът му е по-кратък, а запазените инструменти са значително по-малко. Цигулките му често се описват като по-мощни, плътни и сурови по характер, докато инструментите на Страдивари са свързвани с голяма яснота и богатство на тембъра. Това са реални различия, които музиканти и експерти обсъждат отдавна, но описанията на звука остават неизбежно зависими и от изпълнителя, помещението, струните и начина на настройване.

Самата цигулка не произвежда звук във вакуум. Дървото вибрира, въздухът в кухото тяло участва в акустичния процес, мостът пренася енергията от струните към корпуса, а формата и дебелината на отделните части променят начина, по който всичко това се случва. Един инструмент, поставен в малка стая и един и същ инструмент в голяма концертна зала, може да бъде възприеман като два доста различни обекта.

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