Калта на Ню Мексико пренаписва историята на първите американци

/Поглед.инфо/ Откриването на древни човешки следи в Националния парк „Уайт Сандс“ в Ню Мексико отново извади на повърхността един от най-неудобните спорове в съвременната археология. Анализът на отпечатъците около някогашното езеро Отеро поставя под сериозно съмнение класическата хронология за заселването на Северна Америка. Данните сочат присъствие на хора във формиращата се кална среда преди повече от 23 000 години – период на суров ледников пик и драматична промяна на местния ландшафт. Вместо романтични хипотези за епични преселения, суровият геоложки запис разкрива прагматична борба с изчезващите ресурси, сушата и променливия климат.

В науката за миналото съществува един тих, но жесток момент, когато трупаните с десетилетия хипотези започват да се пукат под тежестта на суровите теренни доказателства. Точно това се случва днес в хипсометрично депресирания басейн Тулароса в Ню Мексико. Местността, известна с белите си гипсови пясъци, за пореден път се превърна в архивно гробище за научните догми, след като международен екип от специалисти от Геоложката служба на САЩ и Университета на Аризона публикува своите нови констатации. Контекстът на това проучване не е просто поредната дискусия за няколко вкаменени отпечатъка. Той засяга въпроса как една сравнително малка група хора е оцелявала в условията на физически и ресурсни лимити, докато около тях цялата екосистема буквално се е сривала.

Дебатът започна още през 2021 година, когато първоначалните радиовъглеродни датирания на семена от семенни растения (Ruppia maritima), открити в същите слоеве с отпечатъците, посочиха възраст между 23 500 и 21 700 години. По онова време археологическата общност реагира със здравословен скептицизъм. Аргументите против бяха ясни: така нареченият „резервоарен ефект“ при въглеродния анализ на водни растения често подмладява или състарява пробите поради абсорбирането на древен въглерод от подземните води. Скептиците настояваха, че това са фалшиви аномалии. За да затворят тази пробойна в теорията, изследователите прибегнаха до далеч по-суров и сложен инструмент – палинологичния анализ и химическите маркери на сухоземната растителност, извлечени директно от седиментите.

Данните от поленовия профил разкриват следната картина: преди около 24 200 години басейнът е бил зает от стабилно, дълбоко сладководно езеро – Отеро. В околните планини са властвали иглолистни гори от борове и смърч, а средногодишните температури са били с поне 4 градуса по-ниски от днешните. Всичко това съвпада с най-суровия период на Последния ледников максимум. Но тази статична картина бързо се разбива. Документите и седиментните проби показват, че преди около 23 600 години водната маса започва бързо да се свива. Изпарението скача, боровите гори отстъпват пред устойчиви на суша видове като дъб и пелин, а водата в басейна става все по-солена.

Към 23 200 г. преди настоящето регионът е ударен от тежка, локална суша. Растителността около езерото се променя радикално – появяват се халофитни растения, адаптирани към солени и сухи почви. Любопитното тук е, че когато учените сравняват тези палеоклиматични данни с ледените ядра от Гренландия (каквито са пробите GISP2), се вижда пълно съвпадение. Сушата в Ню Мексико не е била изолирано нещастие, а пряко отражение на глобален климатичен трус.

Физически лимити и динамика на отпечатъците

Тук обаче възниква логистичен и физически проблем, който дълго време объркваше анализаторите. Ако хората са живели край езерото в продължение на хилядолетия, защо следите им се появяват прекъснато, на отделни слоеве? В миналото подобни дупки в археологическия запис се обясняваха с миграция – хората са си тръгвали, когато условията са ставали лоши, и са се връщали по-късно.

Компютърното моделиране на седиментацията и физиката на почвата обаче предлага далеч по-прозаично и логично обяснение. За да се запази един отпечатък в гипсовата кал, се изисква изключително специфична комбинация от влажност, скорост на наносване на нови слоеве и последващо втвърдяване. Ако теренът е прекалено сух, стъпките просто се разпадат в праха. Ако е прекалено влажен, калта се втечнява и заличава формата им. Изчисленията на динамиката на седиментите показват, че стотици хора са могли да преминават през крайбрежието в продължение на векове, без да оставят нито една следа, която да оцелее до наши дни. И обратното – едно малко семейство, преминало през брега в рамките на два дни при идеални влажностни условия, може да остави стотици идеално запазени отпечатъци.

Следователно, наличните следи в Уайт Сандс не са непрекъсната хроника на ежедневното съществуване, а по-скоро случайни, запечатани във времето кадри. Те не показват кога хората са пристигнали или си отишли, а кога геоложките условия са били достатъчно снизходителни, за да консервират техните движения. Това изглежда логично, но поставя нов въпрос: какво изобщо са търсили тези хора край заблатяващото се и солено езеро в разгара на сушата?